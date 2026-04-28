Revolut abrirá en Barcelona su primera tienda física del mundo

Revolut, una de las fintech más valiosas de Europa, va a dar un paso bastante inesperado para una compañía nacida como banco digital: abrir una tienda física. La primera Revolut Store del mundo estará en Barcelona, cerca de Plaça Catalunya, y su apertura está prevista para finales de 2026 o comienzos de 2027.

La compañía ha confirmado que no se tratará de una tienda temporal ni de una acción promocional puntual, sino de un espacio permanente. La idea es crear un local visible, inmersivo y de gran formato donde los usuarios puedan conocer de primera mano el ecosistema de productos de Revolut, resolver dudas y acercarse a una marca que hasta ahora ha crecido casi por completo desde el móvil.

🛍️ ¡Rebajas Mediamark en abril! ¡Ofertas en televisores, móviles, audio y hogar conectado! [ Saber más ]

Una especie de Apple Store para una fintech

Según la información publicada por medios españoles, el concepto de la Revolut Store recuerda en ambición al de una Apple Store: un espacio céntrico, reconocible y pensado no solo para vender, sino para explicar productos, generar confianza y convertir a curiosos en clientes. La tienda funcionará en régimen de alquiler y empleará a más de 20 personas.

Este movimiento puede parecer extraño en una entidad digital, pero tiene bastante lógica. Revolut no necesita una sucursal bancaria tradicional para que alguien abra una cuenta o pida una tarjeta, ya que todo eso se puede hacer desde la app. Lo que busca con una tienda física es otra cosa: dar presencia real a una marca financiera que muchos usuarios todavía perciben como algo abstracto, especialmente frente a bancos de toda la vida con oficinas en cada barrio.

La tienda permitirá mostrar productos, explicar servicios premium, resolver incidencias y, sobre todo, proyectar una imagen de estabilidad. Para una fintech que aspira a convertirse en un banco global de pleno derecho, esa percepción de confianza es casi tan importante como la tecnología.

Por qué Barcelona ha sido la ciudad elegida

Revolut no ha elegido Barcelona al azar. Antoine Le Nel, director global de marketing de la compañía, ha explicado que la ciudad ha sido durante años un terreno de pruebas para Revolut, al combinar clientes locales, usuarios internacionales, turismo, innovación y una alta densidad urbana.

Barcelona también tiene un peso creciente dentro de la estructura global de Revolut. España es ya el tercer mercado mundial de la compañía por número de clientes, y Barcelona es uno de sus centros operativos más importantes. La fintech emplea actualmente a unas 700 personas en la ciudad y quiere elevar esa cifra hasta aproximadamente 1.000 empleados en 2028.

La compañía, además, ya ha utilizado Barcelona como laboratorio para otras iniciativas, como su despliegue inicial de cajeros. En paralelo, Revolut prepara el traslado de su hub de innovación en la ciudad a un edificio situado en el cruce entre la Diagonal y Passeig de Gràcia, una de las zonas empresariales más cotizadas de Barcelona.

Revolut también crecerá en Madrid

La apuesta por España no se limita a Barcelona. Revolut también prevé abrir una nueva oficina en Madrid antes de que termine 2026 y contratar a varios cientos de personas en la región durante los próximos años. Según la información disponible, la compañía quiere contar con unos 500 empleados en Madrid, lo que refuerza el papel de España como uno de sus grandes centros europeos.

Este crecimiento encaja con la evolución de Revolut desde una app financiera para viajar y cambiar divisas hacia una plataforma bancaria cada vez más completa. La compañía ofrece cuentas, tarjetas, pagos internacionales, inversión, criptomonedas, productos para empresas y servicios premium, pero para competir con bancos tradicionales necesita algo más que una buena aplicación: necesita presencia, soporte, regulación local y reconocimiento de marca.

París será otro pilar clave en Europa

El anuncio de Barcelona llega en un momento en el que Revolut también está reforzando su estructura en Francia. La compañía ha confirmado una nueva sede en París para Europa Occidental, con un edificio de 2.417 metros cuadrados repartidos en seis plantas y apertura prevista para comienzos de 2027.

Francia es especialmente importante porque Revolut está buscando una licencia bancaria local. Reuters informó recientemente de que la compañía aspira a conseguir licencias bancarias en Francia y Estados Unidos en 2026, pasos clave para ofrecer productos más regulados y adaptados a cada mercado, como depósitos, ahorro o crédito.

Hasta ahora, Revolut opera en la Unión Europea principalmente bajo licencia lituana, pero obtener licencias nacionales en mercados clave le daría más capacidad para competir contra bancos tradicionales y lanzar productos locales con mayor profundidad. La expansión física en Barcelona y París debe entenderse dentro de esa misma estrategia: pasar de ser una app popular a convertirse en una institución financiera global.

Una valoración de 75.000 millones de dólares

Revolut fue valorada en 75.000 millones de dólares tras una venta secundaria de acciones anunciada en noviembre de 2025, lo que equivale aproximadamente a 63.834 millones de euros al cambio de referencia del Banco Central Europeo del 27 de abril de 2026.

Esa cifra la sitúa entre las startups fintech más valiosas del mundo y explica por qué cada movimiento de la compañía se analiza con lupa. Revolut ya no se comporta como una startup que busca simplemente crecer en usuarios, sino como una empresa que está preparando su salto definitivo a los mercados públicos.

De hecho, Reuters recogió que Revolut habría trasladado a inversores su objetivo de alcanzar una valoración de hasta 200.000 millones de dólares en una futura salida a bolsa, unos 170.223 millones de euros al cambio actual, aunque la compañía declinó comentar esa cifra.

No habría salida a bolsa antes de 2028

Aunque la valoración potencial impresiona, Revolut no tendría prisa por salir a bolsa. Informes recientes apuntan a que la compañía no contempla una OPV antes de 2028, lo que le daría tiempo para reforzar su negocio, ampliar licencias bancarias, abrir nuevas sedes y consolidar su presencia en mercados estratégicos.

La tienda de Barcelona encaja muy bien en esa hoja de ruta. No es solo un escaparate para vender cuentas o tarjetas, sino una señal de madurez empresarial. Revolut quiere demostrar que puede combinar la eficiencia de una fintech digital con la presencia institucional de un banco tradicional.

En otras palabras, la Revolut Store puede funcionar como símbolo de una nueva etapa: menos startup disruptiva y más entidad financiera global con ambición de competir cara a cara con los grandes bancos.

Por qué una tienda física puede tener sentido para un banco digital

El éxito de Revolut se ha construido desde el móvil, pero el canal físico todavía tiene valor, sobre todo en servicios financieros. Abrir una tienda en una zona de alto tránsito como Plaça Catalunya permite llegar a usuarios que quizá nunca descargarían la app por un anuncio online, pero sí entrarían en un espacio visible, moderno y bien ubicado.

Además, Barcelona es una ciudad con enorme presencia de turistas, estudiantes internacionales, profesionales extranjeros y nómadas digitales. Ese perfil encaja muy bien con Revolut, que nació precisamente como una solución cómoda para viajar, cambiar divisas y gestionar dinero en varios países.

El modelo recuerda al de Apple porque no se basa únicamente en la venta directa. Una Apple Store no existe solo para vender iPhones, sino para explicar el ecosistema, ofrecer soporte, reforzar la marca y crear una experiencia física alrededor de productos digitales. Revolut parece querer aplicar esa misma lógica al mundo financiero.

Un escaparate para captar suscriptores y generar confianza

La tienda también puede ser útil para impulsar sus planes de pago y servicios premium. Revolut ofrece distintos niveles de suscripción, y explicar sus ventajas en persona puede ser más efectivo que una pantalla dentro de la app. Productos como cuentas para empresas, tarjetas premium, seguros, inversión o servicios para viajeros pueden beneficiarse de una atención más directa.

El otro gran objetivo será la confianza. Aunque millones de personas ya usan Revolut, muchas siguen teniendo dudas cuando se trata de mover su nómina, sus ahorros o sus pagos principales a una entidad digital. Una tienda física no elimina esas dudas por sí sola, pero ayuda a transmitir que detrás de la app hay una empresa con presencia real, empleados y atención al cliente visible.

Esa es una diferencia importante frente a otras fintech que han permanecido completamente invisibles fuera del móvil. Revolut quiere ser digital, sí, pero no quiere parecer frágil ni provisional.

Una señal de hacia dónde va la banca digital

El movimiento de Revolut también dice mucho sobre el futuro de la banca. Durante años se pensó que lo digital sustituiría por completo a lo físico. Ahora parece más probable un modelo híbrido: la mayoría de operaciones seguirán haciéndose desde la app, pero las marcas financieras necesitarán espacios físicos puntuales para captar clientes, ofrecer soporte y reforzar credibilidad.

No veremos una red de oficinas Revolut en cada barrio, porque eso iría contra su modelo de costes. Pero sí podríamos ver tiendas emblemáticas en ciudades estratégicas, al estilo de lo que ocurre con las grandes marcas tecnológicas.

La propia compañía ha dejado claro que Barcelona será una prueba piloto. Si funciona, el formato podría replicarse en otros mercados.

Barcelona, escaparate mundial para la nueva Revolut

La primera Revolut Store será mucho más que una tienda. Será una declaración de intenciones. Revolut quiere dejar de ser vista únicamente como una app financiera útil para viajar y convertirse en un banco global con productos, sedes, licencias, empleados y espacios físicos en los mercados que considera clave.

Barcelona será el primer laboratorio de esa nueva etapa. Si el experimento sale bien, la ciudad podría convertirse en el modelo que Revolut lleve después a otras capitales europeas y quizá a otros continentes.

Para los usuarios, el cambio puede parecer anecdótico: una tienda más cerca de Plaça Catalunya. Para Revolut, sin embargo, puede ser una pieza muy visible de una estrategia mucho mayor: construir la infraestructura, la confianza y la marca necesarias para justificar una futura salida a bolsa multimillonaria.