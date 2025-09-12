AirPods Pro 3: La traducción en vivo no estará disponible en la Unión Europea

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha desvelado esta semana su nueva línea de dispositivos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, el iPhone Air y los AirPods Pro 3. Estos últimos llegan con una de las funciones más llamativas: Live Translation o traducción en vivo, una herramienta que promete romper barreras lingüísticas en tiempo real.

La traducción en vivo también estará disponible para los AirPods 4 con cancelación activa de ruido (ANC) y para los AirPods Pro 2, siempre que tengan instalada la última versión de firmware y estén vinculados a un iPhone con iOS 26, el sistema operativo que Apple lanzará en los próximos días.

Sin embargol, Apple confirmó en su página de disponibilidad de funciones que Live Translation con AirPods no estará disponible en la Unión Europea. En concreto, la restricción afecta a los usuarios que se encuentren físicamente en territorio europeo y que además tengan configurada su cuenta de Apple con país o región en la UE.

Apple no ha aclarado si en el futuro se desbloqueará para Europa ni ha ofrecido plazos concretos.

Actualmente, Live Translation en AirPods funciona en un número limitado de idiomas:

Inglés (Estados Unidos y Reino Unido)

Francés

Alemán

Portugués (Brasil)

Español

Apple adelantó que a finales de este mismo año se sumarán italiano, japonés, coreano y chino simplificado, ampliando así las posibilidades de comunicación global.

Aunque la función estrella no esté disponible en Europa, los AirPods Pro 3 siguen ofreciendo múltiples razones de peso para los usuarios:

Cancelación activa de ruido (ANC) mejorada , ideal para entornos ruidosos.

, ideal para entornos ruidosos. Mayor autonomía de batería , con horas adicionales de escucha.

, con horas adicionales de escucha. Monitor de ritmo cardíaco integrado, una novedad que aporta valor añadido en salud y deporte.

Por ahora, los usuarios europeos deberán conformarse con el resto de novedades de los AirPods Pro 3. La gran incógnita es si Apple logrará habilitar Live Translation en la UE más adelante o si, por cuestiones regulatorias o técnicas, la función nunca verá la luz en este mercado.