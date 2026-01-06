Alexa+ da el salto definitivo: así cambiará tu casa, tu coche y tu salud en 2026

La evolución de los asistentes virtuales entra en una nueva etapa con Alexa+, la versión más avanzada del asistente de Amazon, diseñada para integrarse de forma profunda en el día a día de los usuarios.

Ya no se limita a responder preguntas o controlar dispositivos básicos: Alexa+ se convierte en un asistente inteligente omnipresente, capaz de interactuar de manera natural en el hogar, el coche, la web y los servicios digitales.

De cara a 2026, Amazon ha confirmado seis nuevas integraciones clave que amplían de forma significativa el alcance de Alexa+, llevando la experiencia de IA conversacional a escenarios hasta ahora inéditos.

Alexa+ llega a los televisores inteligentes

Por primera vez, Alexa+ se integra de forma nativa en un dispositivo que no es de Amazon. Samsung incorporará Alexa+ en sus televisores inteligentes, permitiendo a los usuarios interactuar con el asistente directamente desde el televisor.

Gracias al uso de conversaciones naturales por voz, los usuarios podrán descubrir nuevas series y películas, reproducir música, controlar dispositivos del hogar conectado o ajustar el ambiente sin necesidad de mandos o menús complejos. Frases como “Alexa, es hora de ver algo nuevo” o “Alexa, tengo frío” permitirán encontrar estrenos o regular automáticamente el termostato.

El acceso anticipado a Alexa+ estará disponible para modelos de televisores Samsung fabricados entre 2021 y 2025 que ya cuenten con Alexa integrado, ampliando así el ecosistema del asistente más allá de los dispositivos Echo.

Alexa.com: una nueva forma de interactuar con Alexa+

Amazon también ha presentado Alexa.com, una plataforma completamente renovada que traslada la experiencia de Alexa+ al entorno web. De este modo, el asistente se convierte en una solución verdaderamente multiplataforma, accesible desde la voz, el móvil y el navegador.

Esta nueva interfaz permite desde obtener respuestas rápidas hasta completar tareas complejas, todo bajo una experiencia de inteligencia artificial unificada. Alexa+ deja de ser solo un asistente doméstico para convertirse en un acompañante digital continuo, independientemente del dispositivo que se utilice.

Un hogar más inteligente con electrodomésticos conectados

El hogar inteligente da un salto cualitativo con la integración de Alexa+ en electrodomésticos avanzados. Bosch lanzará en 2026 nuevas funciones que permitirán controlar sus cafeteras mediante conversaciones naturales con Alexa+.

La experiencia debutará con la Bosch 800 Series, una cafetera espresso totalmente automática. Los usuarios podrán pedir su café favorito como si hablaran con un barista, personalizando recetas de cafés, lattes o cortados mediante simples órdenes de voz, sin necesidad de aplicaciones adicionales ni ajustes manuales.

Alexa+ transforma la experiencia dentro del coche

La automoción es otro de los grandes escenarios donde Alexa+ desplegará todo su potencial. BMW ha presentado su nuevo BMW iX3, un SUV eléctrico que integra la próxima generación del BMW Intelligent Personal Assistant, impulsado por Alexa+.

En el centro de esta innovación se encuentra Alexa Custom Assistant (ACA), un servicio que permite a los fabricantes crear asistentes de IA propios, basados en las capacidades agentic de Alexa+. Esta tecnología facilita diálogos naturales entre los ocupantes y el vehículo, sin necesidad de comandos rígidos o frases predefinidas.

Los usuarios podrán interactuar con el coche como si mantuvieran una conversación real: pedir que suba la calefacción, acceder a información, controlar funciones del vehículo o conectarse a servicios de música y navegación, todo desde una experiencia fluida e integrada.

Navegación inteligente y servicios conectados en el vehículo

Además de BMW, proveedores de tecnología de localización como HERE Technologies y TomTom han integrado Alexa Custom Assistant en sus sistemas de mapas.

El resultado es una experiencia de navegación impulsada por IA que permite planificar viajes por voz, añadir o eliminar paradas, localizar puntos de carga para vehículos eléctricos o modificar rutas en tiempo real. Esta nueva generación de ACA, estrenada con BMW Group, ya está disponible para otros fabricantes de automóviles y proveedores de tecnología de localización.

Experiencias agentic con servicios de terceros

Alexa+ también se abre a nuevas experiencias agentic gracias a la colaboración con grandes plataformas de servicios. Empresas como Expedia, Yelp, Angi y Square desarrollarán integraciones que permitirán descubrir, reservar y contratar servicios directamente desde Alexa+.

Esto incluye viajes, restaurantes, servicios para el hogar o bienestar personal, todo gestionado mediante conversaciones naturales, sin necesidad de saltar entre aplicaciones o plataformas.

Salud y bienestar: Alexa+ como asistente personal diario

El bienestar personal será otro de los pilares clave de Alexa+. Próximamente, el asistente ayudará a los usuarios a gestionar de forma proactiva su salud diaria. Por la mañana, Alexa podrá ofrecer un resumen del sueño y la recuperación, junto con recomendaciones para alcanzar los objetivos de bienestar.

Por la noche, Alexa+ será capaz de recordar el momento óptimo para desconectar, ajustando automáticamente la temperatura, la iluminación o la música para facilitar un descanso reparador. En el CES, Amazon ha mostrado un adelanto de esta experiencia mediante una integración inicial con Oura.

Además, están previstas futuras integraciones con Withings, Wyze y otros socios, ampliando el ecosistema de salud conectado alrededor de Alexa+.

Alexa+ como eje de la inteligencia artificial cotidiana

Con estas nuevas integraciones, Alexa+ se posiciona como una de las propuestas más ambiciosas dentro del panorama de la inteligencia artificial aplicada al consumidor. Su capacidad para adaptarse a contextos tan diversos como el hogar, el coche, la web o la salud personal refuerza la idea de un asistente verdaderamente omnipresente, capaz de anticiparse a las necesidades del usuario y actuar de forma autónoma.

La llegada de estas funciones a lo largo de 2026 marcará un punto de inflexión en la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestro día a día. Ahora bien, por el momento, Alexa+ no está disponible en español, por lo que está por ver lo que tardan en llegar a nuestros hogares.