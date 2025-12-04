Alexa revela qué buscan realmente los usuarios en España este 2025
Alexa continúa consolidándose como una herramienta imprescindible en millones de hogares en España. Ya sea para resolver dudas al instante, reproducir música o entretener a toda la familia, el asistente de Amazon sigue reflejando las inquietudes, curiosidades y tendencias que marcan el año.
La lista de las ‘Preguntas Más Realizadas a Alexa’ en 2025 vuelve a demostrar cómo la tecnología se integra en nuestra rutina diaria.
La fiebre por los famosos domina las consultas más repetidas
Las celebridades han vuelto a ser protagonistas en las consultas dirigidas a Alexa. Preguntas sobre estaturas, parejas o fortunas han sido especialmente frecuentes. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Elon Musk encabezan buena parte de las dudas de los usuarios. También destacan figuras muy queridas en España, como Rocío Dúrcal o David Broncano, que se mantienen entre los nombres más buscados dentro del asistente.
Además de las estrellas del deporte o la tecnología, los usuarios siguen mostrando una fuerte curiosidad por artistas icónicos de la música española y latinoamericana. Celebridades como Aitana, Shakira, Melody o Julio Iglesias figuran entre los personajes más mencionados a lo largo del año.
Interés por datos globales y temas de actualidad
Más allá de las celebrities, Alexa también ha sido clave para resolver dudas sobre asuntos de actualidad y datos globales. Preguntas como “¿Cuál es el valor del Bitcoin?”, “¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?” o “¿Cuál es la población mundial?” muestran un interés creciente por la economía digital, la demografía y las figuras públicas del país.
El consumo musical vuelve a ocupar un papel protagonista. Bad Bunny se posiciona como el artista más reproducido del año con su álbum Debí Tirar Más Fotos, seguido de cerca por Karol G. España también marca tendencia: Aitana y Manuel Carrasco se mantienen entre los artistas más solicitados, mientras que BUENAS NOCHES de Quevedo destaca como uno de los discos más escuchados.
En cuanto a canciones, “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars lidera las peticiones de los usuarios. También se cuelan en el top los éxitos eurovisivos “Espresso Macchiato” de Tommy Cash y “Esa Diva” de Melody, así como la ya popular “Potra Salvaje” de Isabel Aaiún & Fernando Moreno.
Los deportes que más consultan los españoles
El deporte continúa siendo uno de los temas estrella para los usuarios de Alexa. El fútbol es, con diferencia, la categoría más consultada, seguido por tenis y Fórmula 1. Los nombres de Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz aparecen de forma recurrente, consolidándose entre los deportistas más buscados.
En el ámbito del audio, el podcast “Nadie Sabe Nada”, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, se mantiene como líder indiscutible en España. Otros programas muy solicitados incluyen “El Larguero”, “La rosa de los vientos”, “La Brújula” o “SER Historia”, confirmando la diversidad de gustos entre los oyentes.
Listado completo de las preguntas más realizadas a Alexa en 2025
Deportes (preguntas sobre…):
- Fútbol
- Tenis
- Fórmula 1
- Motociclismo
- Baloncesto
Conocimiento General
- ¿Cuál es el valor del Bitcoin?
- ¿Cuál es la población de la Tierra?
- ¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?
Celebridades
Más mencionados
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Shakira
- Melody
- Aitana
- Julio Iglesias
- Rosalía
- Bertín Osborne
- Carlos Alcaraz
Altura (Alexa, ¿cuánto mide…?)
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Carlos Alcaraz
- Pablo Motos
- Kylian Mbappé
- Aitana
- Tom Cruise
- Bertín Osborne
- David Broncano
- Jude Bellingham
Patrimonio (¿Alexa, ¿cuánto dinero tiene…?)
- Elon Musk
- MrBeast
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Jeff Bezos
- Rowan Atkinson
- Kylian Mbappé
- Shakira
- Taylor Swift
- Bad Bunny
Parejas (Alexa, ¿quién es la pareja de…?)
- Cristiano Ronaldo
- Donald Trump
- Rocío Dúrcal
- Richard Gere
- Elsa Pataky
- Sergio Ramos
- Lionel Messi
- Julio Iglesias
- Penélope Cruz
- Aitana
Música
Artistas más reproducidos
- Bad Bunny
- KAROL G
- Aitana
- Quevedo
- Myke Towers
- Shakira
- JC Reyes
- Manuel Carrasco
- Bruno Mars
- Anuel AA
Canciones más reproducidas
- APT, ROSÉ & Bruno Mars
- Golden, HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
- Espresso Macchiato, Tommy Cash
- Esa Diva, Melody
- La Morocha, Luck Ra & BM
- Potra Salvaje, Isabel Aaiún & Fernando Moreno
- Si Antes Te Hubiera Conocido, KAROL G
- W Sound, Beele & Ovy On The Drums, La Plena
- NUEVAYoL, Bad Bunny
- Alleh & Yorghaki, Capaz
Álbumes más reproducidos (top 5):
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- BUENAS NOCHES, Quevedo
- KPop Demon Hunters
- Cuarto Azul, Aitana
- Tropicoqueta, Karol G
Podcasts más pedidos
- Nadie Sabe Nada
- El Larguero
- La rosa de los vientos
- La Brújula
- SER Historia
- Hora 25
- Crónica Rosa
- Todo Concostrina
- Espacio en blanco
- El búnquer