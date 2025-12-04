Alexa revela qué buscan realmente los usuarios en España este 2025

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Alexa continúa consolidándose como una herramienta imprescindible en millones de hogares en España. Ya sea para resolver dudas al instante, reproducir música o entretener a toda la familia, el asistente de Amazon sigue reflejando las inquietudes, curiosidades y tendencias que marcan el año.

La lista de las ‘Preguntas Más Realizadas a Alexa’ en 2025 vuelve a demostrar cómo la tecnología se integra en nuestra rutina diaria.

La fiebre por los famosos domina las consultas más repetidas

Las celebridades han vuelto a ser protagonistas en las consultas dirigidas a Alexa. Preguntas sobre estaturas, parejas o fortunas han sido especialmente frecuentes. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Elon Musk encabezan buena parte de las dudas de los usuarios. También destacan figuras muy queridas en España, como Rocío Dúrcal o David Broncano, que se mantienen entre los nombres más buscados dentro del asistente.

Además de las estrellas del deporte o la tecnología, los usuarios siguen mostrando una fuerte curiosidad por artistas icónicos de la música española y latinoamericana. Celebridades como Aitana, Shakira, Melody o Julio Iglesias figuran entre los personajes más mencionados a lo largo del año.

Interés por datos globales y temas de actualidad

Más allá de las celebrities, Alexa también ha sido clave para resolver dudas sobre asuntos de actualidad y datos globales. Preguntas como “¿Cuál es el valor del Bitcoin?”, “¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?” o “¿Cuál es la población mundial?” muestran un interés creciente por la economía digital, la demografía y las figuras públicas del país.

El consumo musical vuelve a ocupar un papel protagonista. Bad Bunny se posiciona como el artista más reproducido del año con su álbum Debí Tirar Más Fotos, seguido de cerca por Karol G. España también marca tendencia: Aitana y Manuel Carrasco se mantienen entre los artistas más solicitados, mientras que BUENAS NOCHES de Quevedo destaca como uno de los discos más escuchados.

En cuanto a canciones, “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars lidera las peticiones de los usuarios. También se cuelan en el top los éxitos eurovisivos “Espresso Macchiato” de Tommy Cash y “Esa Diva” de Melody, así como la ya popular “Potra Salvaje” de Isabel Aaiún & Fernando Moreno.

Los deportes que más consultan los españoles

El deporte continúa siendo uno de los temas estrella para los usuarios de Alexa. El fútbol es, con diferencia, la categoría más consultada, seguido por tenis y Fórmula 1. Los nombres de Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz aparecen de forma recurrente, consolidándose entre los deportistas más buscados.

En el ámbito del audio, el podcast “Nadie Sabe Nada”, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, se mantiene como líder indiscutible en España. Otros programas muy solicitados incluyen “El Larguero”, “La rosa de los vientos”, “La Brújula” o “SER Historia”, confirmando la diversidad de gustos entre los oyentes.

Listado completo de las preguntas más realizadas a Alexa en 2025

Deportes (preguntas sobre…):

Fútbol

Tenis

Fórmula 1

Motociclismo

Baloncesto

Conocimiento General

¿Cuál es el valor del Bitcoin?

¿Cuál es la población de la Tierra?

¿Cuántos años tiene la Reina Letizia?

Celebridades

Más mencionados

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Shakira

Melody

Aitana

Julio Iglesias

Rosalía

Bertín Osborne

Carlos Alcaraz

Altura (Alexa, ¿cuánto mide…?)

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Carlos Alcaraz

Pablo Motos

Kylian Mbappé

Aitana

Tom Cruise

Bertín Osborne

David Broncano

Jude Bellingham

Patrimonio (¿Alexa, ¿cuánto dinero tiene…?)

Elon Musk

MrBeast

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Jeff Bezos

Rowan Atkinson

Kylian Mbappé

Shakira

Taylor Swift

Bad Bunny

Parejas (Alexa, ¿quién es la pareja de…?)

Cristiano Ronaldo

Donald Trump

Rocío Dúrcal

Richard Gere

Elsa Pataky

Sergio Ramos

Lionel Messi

Julio Iglesias

Penélope Cruz

Aitana

Música

Artistas más reproducidos

Bad Bunny

KAROL G

Aitana

Quevedo

Myke Towers

Shakira

JC Reyes

Manuel Carrasco

Bruno Mars

Anuel AA

Canciones más reproducidas

APT, ROSÉ & Bruno Mars

Golden, HUNTR/X (KPop Demon Hunters)

Espresso Macchiato, Tommy Cash

Esa Diva, Melody

La Morocha, Luck Ra & BM

Potra Salvaje, Isabel Aaiún & Fernando Moreno

Si Antes Te Hubiera Conocido, KAROL G

W Sound, Beele & Ovy On The Drums, La Plena

NUEVAYoL, Bad Bunny

Alleh & Yorghaki, Capaz

Álbumes más reproducidos (top 5):

Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

BUENAS NOCHES, Quevedo

KPop Demon Hunters

Cuarto Azul, Aitana

Tropicoqueta, Karol G

Podcasts más pedidos