El iPhone 18 podría no ser presentado en septiembre

🔋 ¡Cupón! ¡Análisis y cupón de descuento de estación de energía Nomad1800 Pro! [ Saber más ]

Apple lleva más de una década acostumbrándonos a una gran presentación de iPhone cada septiembre. En un único evento conocíamos los modelos estándar, las variantes Pro y, dependiendo del año, alguna propuesta adicional como los iPhone mini, Plus o Air.

Ese esquema podría cambiar de manera radical con la familia iPhone 18. Las filtraciones más consistentes apuntan a que Apple dividirá sus lanzamientos entre otoño de 2026 y primavera de 2027, reservando la primera cita para sus teléfonos más avanzados y caros.

En septiembre llegarían los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado primer iPhone plegable. El iPhone 18 convencional, el futuro iPhone 18e y posiblemente el iPhone Air 2 quedarían para una segunda oleada durante los primeros meses de 2027.

No se trataría únicamente de aliviar una presentación demasiado cargada. Apple buscaría repartir mejor la producción, mantener el interés comercial durante todo el año y colocar sus modelos más rentables en el centro de atención durante la temporada de compras navideñas.

El iPhone 18 estándar no llegaría en septiembre

La principal consecuencia del nuevo calendario es que el iPhone 18 convencional no acompañaría a los modelos Pro durante la presentación de septiembre de 2026. Por primera vez, Apple separaría deliberadamente el lanzamiento del modelo estándar del resto de la generación.

Diversas fuentes de la cadena de suministro sitúan su llegada durante el primer trimestre de 2027. El lanzamiento podría producirse alrededor de marzo, una época que Apple ha utilizado tradicionalmente para renovar productos más asequibles o presentar dispositivos sin necesidad de celebrar su evento principal del año.

Quienes acostumbran a comprar el iPhone básico cada septiembre tendrán que esperar aproximadamente seis meses más. La alternativa inmediata sería adquirir uno de los modelos Pro, mantener el teléfono actual o elegir un dispositivo de la generación anterior.

La medida supone un cambio profundo en la percepción de la gama. Durante varios meses, los únicos iPhone de nueva generación disponibles serían los más caros, mientras que el modelo destinado a un público más amplio permanecería fuera del mercado.

Los iPhone 18 Pro conservarían la ventana de otoño

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max continuarían llegando durante el otoño, probablemente en septiembre de 2026. Apple mantendría así su cita más importante del año para los teléfonos con mayor margen comercial y las novedades técnicas más llamativas.

Esta generación podría estrenar el chip A20 Pro fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros, además de cambios en la pantalla, las cámaras y el diseño frontal. Algunos rumores apuntan también a una reducción de la Isla Dinámica gracias a la integración de parte de Face ID bajo el panel.

El modelo Pro Max seguiría ocupando la parte superior de los iPhone tradicionales, con una pantalla más grande y una batería de mayor capacidad. Apple utilizaría ambos dispositivos para marcar la dirección tecnológica del resto del catálogo.

Al mantener estos modelos en septiembre, la compañía no altera el calendario de quienes buscan el iPhone más avanzado. La ruptura afecta principalmente a los compradores del teléfono estándar y a las propuestas de precio más contenido.

El primer iPhone plegable compartiría protagonismo con los Pro

La gran novedad del evento sería el primer iPhone con pantalla plegable. El dispositivo, conocido provisionalmente como iPhone Fold, iPhone Ultra o simplemente iPhone plegable, inauguraría una categoría completamente nueva dentro del catálogo de Apple.

Los informes más repetidos describen un formato tipo libro, con una pantalla exterior convencional y un panel interior cercano al tamaño de un iPad mini. Apple intentaría ofrecer una experiencia de teléfono cuando está cerrado y de pequeña tableta al desplegarlo.

Su presentación junto a los iPhone 18 Pro tendría sentido desde el punto de vista comercial. Sería un producto de gama extremadamente alta, dirigido a los primeros usuarios dispuestos a pagar más por un nuevo diseño y una forma diferente de utilizar iOS.

En nuestro artículo sobre el supuesto iPhone Fold sin pliegue visible repasamos algunas de las soluciones que Apple estaría desarrollando para diferenciarlo de los plegables actuales.

Apple necesita espacio para un catálogo cada vez más amplio

Hace unos años, la gama anual de Apple estaba formada por tres dispositivos. En 2019, por ejemplo, la compañía presentó el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, una estructura relativamente sencilla de explicar.

El catálogo pasó posteriormente a cuatro modelos con la llegada del iPhone 12 mini. Apple sustituyó más tarde aquel formato compacto por los modelos Plus y, finalmente, añadió una propuesta ultradelgada mediante la familia iPhone Air.

La aparición de los modelos «e» y del futuro plegable eleva la cifra potencial hasta cinco o seis lanzamientos anuales. Presentarlos todos en una sola tarde complicaría el mensaje y reduciría el tiempo dedicado a cada producto.

Dividir el calendario permite que los distintos modelos disfruten de su propio periodo de atención. Los dispositivos Pro y el plegable dominarían las noticias en otoño, mientras las opciones más económicas podrían protagonizar la primavera.

Los modelos adicionales nunca han encontrado una fórmula estable

Apple lleva varias generaciones buscando el cuarto iPhone perfecto. El iPhone mini atrajo a quienes querían un teléfono compacto, pero sus ventas no alcanzaron el volumen necesario para mantenerlo dentro de la gama principal.

La compañía lo sustituyó por el iPhone Plus, que ofrecía una pantalla y una batería grandes a un precio inferior al Pro Max. Sin embargo, tampoco consiguió convertirse en uno de los modelos más populares durante sus primeros meses de comercialización.

El iPhone Air volvió a cambiar la propuesta, apostando por un diseño especialmente fino y ligero. El problema es que el modelo adicional siempre compite contra alternativas más claras: el iPhone estándar por precio y el Pro por prestaciones.

Separar los lanzamientos podría conceder a estos dispositivos una oportunidad mayor. En lugar de aparecer como una opción secundaria dentro de una presentación abarrotada, tendrían más espacio para explicar qué tipo de usuario debería elegirlos.

La estrategia dividiría la gama entre otoño y primavera

El nuevo calendario tendría una lógica comercial sencilla: los modelos más caros llegarían durante el otoño y los dispositivos más accesibles se reservarían para la primavera. Apple podría mantener así dos grandes momentos de renovación cada año.

La primera oleada incluiría los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable. Dependiendo de cómo evolucione el proyecto Air, algunos informes también contemplan que su sucesor pueda aparecer en esta ventana.

Durante la primavera de 2027 llegarían el iPhone 18 estándar y el iPhone 18e. El iPhone Air 2 es el modelo cuya fecha genera más dudas, ya que las filtraciones lo han situado tanto en otoño como en primavera y algunas incluso han hablado de posibles retrasos.

Por tanto, la existencia de dos ventanas parece bastante asentada, pero la composición exacta de cada una todavía puede cambiar. Apple no ha confirmado oficialmente ninguno de estos dispositivos ni su calendario.

El iPhone 18e reforzaría la segunda oleada

El iPhone 18e sería la opción más económica de la generación y sucedería al actual modelo «e». Apple utilizaría este dispositivo para atraer a quienes quieren acceder a iOS y a sus servicios sin pagar el precio de los teléfonos superiores.

Su lanzamiento junto al iPhone 18 estándar permitiría establecer una comparación directa entre dos escalones de precio. El modelo convencional ofrecería una pantalla y unas cámaras más avanzadas, mientras el «e» conservaría ciertas concesiones para reducir el coste.

Apple podría convertir la primavera en su temporada de iPhone para el gran público. La compañía presentaría teléfonos menos llamativos que el plegable o los Pro, pero potencialmente capaces de vender un volumen mucho mayor durante su vida comercial.

También ayudaría a renovar el catálogo antes del verano y a competir con los buques insignia Android que suelen presentarse durante los primeros meses del año.

El futuro del iPhone Air 2 continúa siendo incierto

El iPhone Air 2 es la pieza que menos encaja en el calendario filtrado. Algunas fuentes apuntan a que Apple lo lanzará en primavera de 2027, mientras otras lo mantienen junto a los dispositivos prémium de septiembre de 2026.

Tampoco puede descartarse un retraso mayor o una modificación de la estrategia. El rendimiento comercial del primer iPhone Air habría llevado a Apple a reconsiderar determinados aspectos de su sucesor, especialmente su autonomía y su limitado sistema de cámaras.

Los rumores hablan de un diseño ultrafino similar, pero con una batería más capaz y una segunda cámara trasera. Estas mejoras podrían solucionar dos de las principales concesiones del modelo original.

En nuestro artículo sobre las posibles mejoras del iPhone Air 2 analizamos cómo Apple podría hacer más atractivo este formato sin renunciar a su extrema delgadez.

La producción sería más manejable al dividir los lanzamientos

Fabricar decenas de millones de iPhone durante un periodo reducido exige coordinar proveedores, plantas de montaje, transporte y distribución a una escala enorme. Cada nuevo modelo añade paneles, cámaras, chasis y configuraciones que deben producirse simultáneamente.

Separar el catálogo reduciría la cantidad de variantes que Apple necesita acumular antes de septiembre. Las fábricas podrían concentrarse primero en los modelos Pro y el plegable, y preparar después los teléfonos de primavera.

La estrategia también disminuiría la necesidad de contratar y formar a un número tan elevado de trabajadores temporales durante una única parte del año. Los recursos podrían repartirse de forma más uniforme entre ambos ciclos.

Esta organización resultaría especialmente útil con el primer iPhone plegable, cuya fabricación será previsiblemente más compleja y tendrá un rendimiento inicial inferior al de un teléfono convencional.

Apple podría ampliar la producción del iPhone en India

Los informes sobre el nuevo calendario también señalan que Apple utilizará los modelos de primavera para probar y ampliar sus procesos de fabricación en India. La compañía lleva años intentando reducir su dependencia de las plantas chinas.

El iPhone 18 y el iPhone 18e serían candidatos adecuados para estas pruebas porque sus volúmenes podrían prepararse después del pico de producción de los modelos Pro. Esto concedería más tiempo para validar las líneas y corregir posibles problemas.

Diversificar la fabricación protege a Apple frente a tensiones comerciales, aranceles, restricciones sanitarias o interrupciones regionales. También permite acercar parte de la producción a un mercado indio cada vez más importante.

China seguirá desempeñando un papel fundamental, especialmente en los dispositivos técnicamente más complejos. No obstante, el calendario dividido facilitaría que India asuma una proporción mayor de los modelos convencionales.

La primavera ayudaría a competir con los fabricantes Android

Muchas marcas Android presentan sus teléfonos más importantes entre enero y abril. Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo y otros fabricantes concentran buena parte de sus novedades en los primeros meses del año.

Apple llega tradicionalmente a esa temporada con teléfonos presentados medio año antes. Aunque los iPhone mantienen su atractivo, los competidores pueden dominar la conversación tecnológica con procesadores, cámaras y diseños recién estrenados.

Un lanzamiento primaveral permitiría a Apple responder con productos nuevos. El iPhone 18 y el iPhone 18e podrían aparecer justo cuando los principales buques insignia Android llegan a las tiendas.

La compañía mantendría así presencia mediática durante dos momentos clave del año. Los modelos Pro competirían en otoño y los dispositivos convencionales renovarían el interés durante la primavera.

Los ingresos del iPhone quedarían mejor repartidos

Apple obtiene una parte especialmente elevada de sus ingresos durante el trimestre navideño. La llegada de todos los iPhone en septiembre concentra las reservas, actualizaciones y ventas iniciales en pocos meses.

Dividir el lanzamiento podría repartir mejor la demanda. La primavera recibiría un impulso adicional gracias al iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y posiblemente el Air 2, reduciendo la dependencia del último trimestre del año.

Esta distribución también facilitaría mantener el crecimiento cuando las ventas de los modelos de otoño comiencen a estabilizarse. Una nueva familia de productos llegaría justo cuando la primera oleada pierde parte de su novedad.

El cambio no garantiza más unidades vendidas, pero podría hacer que el negocio sea menos estacional. Para los inversores, unos ingresos mejor distribuidos resultan más previsibles que una dependencia extrema de la campaña navideña.

El precio medio de venta podría aumentar

Durante el otoño de 2026, los compradores interesados en estrenar un iPhone de nueva generación no tendrían acceso al modelo estándar. Tendrían que elegir uno de los iPhone 18 Pro o el costoso dispositivo plegable.

Esta ausencia podría elevar el precio medio de los iPhone vendidos durante los primeros meses. Parte de los usuarios que normalmente elegirían el modelo básico podrían terminar comprando un Pro para no esperar hasta 2027.

Apple también concentraría sus campañas publicitarias en los dispositivos con mayores márgenes. Las mejoras del chip, las cámaras y el diseño tendrían todo el protagonismo sin que un iPhone más barato compitiera por la atención.

Naturalmente, otros compradores optarían por esperar o adquirir un iPhone 17 rebajado. El efecto dependerá de cuántas personas consideren imprescindible tener la última generación inmediatamente después de su lanzamiento.

Los iPhone 17 podrían permanecer más tiempo en primera línea

Si el iPhone 18 estándar no aparece en septiembre, el iPhone 17 convencional continuará siendo la opción generalista más reciente durante varios meses adicionales. Apple podría mantenerlo en el catálogo con un precio reducido.

Esto permitiría cubrir el espacio existente entre los modelos «e» y los iPhone 18 Pro. La generación anterior funcionaría como alternativa económica hasta la llegada del nuevo modelo básico en primavera.

Los distribuidores también dispondrían de más tiempo para liquidar inventario sin competir inmediatamente contra un sucesor directo. Las promociones del iPhone 17 podrían convertirse en una parte importante de la campaña navideña.

Para el comprador, esta situación abriría una decisión interesante: adquirir un iPhone 17 rebajado en otoño, pagar más por un iPhone 18 Pro o esperar varios meses al iPhone 18.

El iPhone plegable necesitará una presentación menos saturada

El primer iPhone plegable será probablemente el dispositivo de Apple que más explicaciones necesite en años. La compañía tendrá que mostrar su bisagra, sus dos pantallas, la adaptación de iOS y las nuevas formas de utilizar aplicaciones.

Compartir escenario con otros cinco teléfonos reduciría el tiempo disponible para explicar esas diferencias. Limitar el evento de otoño a tres grandes modelos permitiría convertir el plegable en el auténtico protagonista.

Apple también necesitará justificar un precio previsiblemente muy superior al de los iPhone Pro tradicionales. El dispositivo se dirigirá a un público minoritario, pero servirá para mostrar la capacidad tecnológica de la compañía.

Su disponibilidad inicial podría ser limitada. Como explicamos al hablar del posible retraso comercial del iPhone plegable, Apple podría presentarlo en septiembre y comenzar las entregas varias semanas o meses después.

El iPhone 18 y el iPhone 18e podrían parecerse más

Apple estaría trabajando para acercar los procesos de fabricación del iPhone 18 estándar y el iPhone 18e. Compartir componentes, técnicas de montaje y proveedores permitiría reducir costes y simplificar la producción.

Este acercamiento plantea dudas sobre la diferenciación entre ambos teléfonos. Las principales diferencias podrían concentrarse en la pantalla, las cámaras, los materiales y algunas funciones específicas, en lugar de utilizar plataformas completamente distintas.

Una posibilidad es que el iPhone 18e mejore de forma considerable y se acerque al modelo estándar. La alternativa menos atractiva sería que el iPhone 18 adopte recortes para reducir la distancia de costes entre ambos.

Apple tendrá que mantener una separación suficientemente clara para justificar dos productos. Si las diferencias resultan mínimas, muchos compradores elegirán automáticamente el modelo más barato.

El nuevo calendario podría mantenerse durante varias generaciones

Las filtraciones no describen el cambio como una excepción limitada al iPhone 18. Apple estaría preparando un sistema estable con lanzamientos importantes tanto en otoño como en primavera.

En la segunda mitad del año llegarían los modelos Pro, los futuros plegables y otros dispositivos de gama alta. Durante la primera mitad aparecerían los iPhone estándar, las variantes «e» y determinadas propuestas intermedias.

Este patrón permitiría renovar una parte del catálogo cada seis meses. Apple mantendría la sensación de novedad durante todo el año sin reducir necesariamente la vida comercial de cada modelo.

También daría más flexibilidad para introducir nuevos formatos. Un segundo plegable, un posible modelo tipo concha o futuras variantes podrían encajar en una de las dos ventanas sin saturar la otra.

Los consumidores tendrán que cambiar sus hábitos de compra

Hasta ahora, septiembre era el momento lógico para comparar toda la nueva gama y decidir cuánto gastar. El comprador podía valorar simultáneamente el modelo estándar, los Pro y cualquier variante adicional.

Con el nuevo calendario, esa comparación será menos directa. Quien necesite un teléfono en otoño tendrá que decidir si paga por un Pro o compra un dispositivo que será sustituido pocos meses después.

Esperar a primavera ofrecerá más opciones económicas, pero significará renunciar a varios meses de uso de la nueva generación. También podría complicar los programas de renovación anual y algunos contratos con operadores.

Por otro lado, dos lanzamientos permiten que cada usuario se concentre en los modelos dirigidos a su perfil. El comprador prémium mirará a septiembre, mientras quien prioriza el precio podrá esperar a la primavera.

La separación no garantiza que todos los modelos vendan mejor

Dar más protagonismo a cada dispositivo puede mejorar su visibilidad, pero no resuelve automáticamente los problemas de posicionamiento. El iPhone mini y el Plus no vendieron menos únicamente porque compartieran escenario con otros teléfonos.

El producto debe responder a una necesidad clara. El iPhone Air 2 tendrá que ofrecer ventajas suficientes frente al modelo estándar y al Pro, mientras el iPhone 18e deberá mantener un precio suficientemente atractivo.

La fragmentación también puede generar cansancio. Los compradores podrían sentir que siempre existe otro iPhone a punto de aparecer, dificultando la decisión sobre cuál es el mejor momento para actualizar.

Apple necesitará comunicar con claridad el propósito de cada modelo y evitar solapamientos excesivos. Un catálogo de seis dispositivos solo funciona si el público entiende rápidamente las diferencias.

Apple todavía no ha confirmado oficialmente el cambio

Todos estos detalles proceden de informes de analistas, fuentes de la cadena de suministro y publicaciones especializadas. Apple no ha anunciado el iPhone 18, su primer plegable ni un calendario dividido.

La compañía tampoco suele anticipar sus eventos con varios meses de antelación. La composición definitiva de las dos oleadas puede cambiar durante el desarrollo, especialmente en el caso del iPhone Air 2.

La coincidencia entre varias fuentes aporta credibilidad al retraso del iPhone 18 estándar. Incluso comentarios procedentes de proveedores parecen apuntar a que un importante modelo se ha desplazado al primer trimestre de 2027.

Aun así, conviene tratar nombres, fechas y configuraciones como provisionales. Apple podría modificar la denominación del plegable, reorganizar la gama o alterar los plazos si encuentra problemas de producción.

La familia iPhone entra en una etapa completamente nueva

El catálogo del iPhone ya no puede concentrarse fácilmente en una única presentación. Entre los modelos estándar, Pro, «e», Air y plegables, Apple necesita una estructura que permita explicar cada propuesta y fabricar millones de unidades sin sobrecargar sus recursos.

Separar los lanzamientos entre otoño y primavera parece una solución lógica. Los modelos más avanzados dominarían septiembre, mientras las opciones de mayor volumen recibirían una segunda oportunidad durante los primeros meses del año.

El cambio puede aumentar el precio medio, mejorar la distribución de ingresos y conceder más espacio al esperado iPhone plegable. Al mismo tiempo, obligará a los consumidores a replantearse cuándo deben renovar su teléfono.

Si las filtraciones se cumplen, septiembre de 2026 será un evento inusual: no veremos un iPhone 18 convencional, pero sí los iPhone 18 Pro y el dispositivo más arriesgado que Apple ha lanzado en muchos años. La segunda mitad de la historia quedará reservada para primavera de 2027.