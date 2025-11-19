Amazon revoluciona Prime Video con resúmenes en vídeo de series creados por IA

📱 ¡POCO F7 se derrumba! ¡Hazte HOY con el mejor media gama-alta de 2025 por 236€ ! [ Saber más ]

A todos nos ha pasado: empieza una nueva temporada de una serie que te encanta y, de repente, te das cuenta de que tu memoria no está tan fresca como pensabas.

Cuando las plataformas tardan más de lo habitual en lanzar nuevos episodios, es normal olvidar detalles clave. Para resolver este problema, Amazon ha estrenado una función que promete convertirse en imprescindible para los usuarios de Prime Video: resúmenes en vídeo generados por inteligencia artificial.

Cómo funciona la nueva herramienta de resúmenes en vídeo

La característica, que actualmente se encuentra en fase beta, utiliza un sistema de IA capaz de analizar una temporada completa de una serie. El software identifica puntos clave de la trama, evolución de personajes, escenas relevantes y fragmentos de diálogo importantes.

Con todo ese material, crea un vídeo breve acompañado de narración generada por IA y música seleccionada automáticamente para ofrecer un “resumen visual con calidad cinematográfica”.

Series compatibles y dispositivos disponibles

Por ahora, solo algunos Prime Originals han sido habilitados para esta función. Entre ellos se encuentran títulos populares como Fallout, Upload y Bosch. Para acceder al resumen, los usuarios solo tienen que pulsar el botón “Recap” dentro de la ficha de la serie.

De momento, la función únicamente se encuentra disponible en dispositivos para el salón, y parece estar limitada a hardware de Amazon, como los Fire TV Stick. Por ejemplo, no funciona todavía en Apple TV. La compañía, eso sí, asegura que la compatibilidad se ampliará progresivamente a más dispositivos.

Antecedentes: Amazon ya experimentó con IA en Prime Video

La compañía no es nueva en el uso de la inteligencia artificial para facilitar el seguimiento de series. En 2024 introdujo X-Ray Recaps, un sistema que ofrece resúmenes en texto generados por IA sobre series completas, episodios e incluso momentos concretos, adaptados al punto exacto donde se encuentra el usuario.

El lanzamiento de los resúmenes en vídeo con IA llega en un contexto de creciente rechazo por parte de creadores y profesionales del sector. Aunque los resúmenes en texto no suponían un riesgo laboral directo, el nuevo sistema sí podría tener implicaciones para editores de vídeo, lo que ha despertado tensiones.