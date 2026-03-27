Android 17 mejorará el uso de VPN con una función muy esperada

📱 ¡Promoción 3.28! ¡Hasta un 44% de descuento en smartphones y tablets! [ Saber más ]

Android 17 introduce una mejora que puede parecer menor a simple vista, pero que en la práctica resuelve uno de los problemas más molestos al usar una VPN en el móvil.

Con la llegada de la Beta 3, Google ha empezado a implementar un sistema estandarizado para el llamado “split tunneling”, es decir, la posibilidad de excluir aplicaciones concretas de la conexión VPN.

📱 ¡Promoción 3.28! ¡Hasta un 44% de descuento en smartphones y tablets! [ Saber más ]

Hasta ahora, esta función dependía completamente de cada app de VPN, lo que generaba una experiencia inconsistente y, en muchos casos, frustrante.

El gran problema de las VPN en Android

Cualquier usuario habitual de VPN en Android sabe que no todo funciona como debería cuando está activada. Aplicaciones de banca, plataformas de streaming o servicios con restricciones geográficas suelen bloquear el acceso o comportarse de forma errática.

Esto ocurre porque detectan el uso de VPN o porque ciertas funciones no están diseñadas para operar bajo una conexión enmascarada. El resultado es que el usuario tiene que desactivar la VPN constantemente o buscar soluciones alternativas.

Algunas apps como NordVPN o Proton VPN ya ofrecían split tunneling, pero cada una lo implementaba de forma distinta, lo que complicaba la experiencia.

Split tunneling a nivel de sistema: el cambio clave

Con Android 17, Google da un paso importante al llevar esta funcionalidad directamente al sistema operativo. En lugar de depender de cada aplicación, ahora existirá una pantalla de ajustes centralizada donde el usuario podrá decidir qué apps deben evitar la VPN.

Esto significa que algunas aplicaciones utilizarán la conexión normal a Internet, mientras que el resto seguirán pasando por la VPN, todo de forma simultánea y transparente.

Además, los cambios se aplicarán de forma inmediata si la VPN está activa, o en la próxima conexión, sin necesidad de ajustes adicionales.

Una experiencia más coherente y predecible

El principal beneficio de este enfoque es la coherencia. Al estandarizar el split tunneling, Google elimina las diferencias entre aplicaciones y simplifica enormemente la configuración.

Esto no solo facilita el uso para usuarios menos técnicos, sino que también mejora la fiabilidad. Ya no dependerás de cómo cada desarrollador haya decidido implementar esta función dentro de su app.

Incluso las VPN que no ofrecían split tunneling hasta ahora podrán beneficiarse, ya que el propio sistema operativo asumirá esta capacidad.

Una función todavía en manos de los desarrolladores

Conviene tener en cuenta que esta novedad, al menos por ahora, está orientada a desarrolladores. Es decir, serán las propias apps de VPN las que deberán adaptarse para aprovechar este nuevo sistema.

En la práctica, esto significa que la funcionalidad no estará disponible de inmediato para todos los usuarios, sino que llegará progresivamente a medida que los desarrolladores integren esta opción en sus aplicaciones.

Aun así, el cambio de base ya está hecho, y todo apunta a que su adopción será rápida dada la utilidad que aporta.