Este ajuste de Windows puede estar ocupando tu conexión a Internet sin que lo sepas
Una de las funciones más desconocidas de Microsoft es Optimización de distribución, una característica de Windows que permite que tu PC participe en el reparto de actualizaciones del sistema y de apps de Microsoft Store.
La idea, sobre el papel, tiene sentido: en lugar de descargarlo todo exclusivamente desde los servidores de Microsoft, Windows puede recibir partes de una actualización desde otros equipos y, a su vez, compartir fragmentos ya descargados con otros PCs.
El problema no es tanto la función en sí, sino el hecho de que puede usar tu conexión —incluido tu ancho de banda de subida— para ayudar a actualizar otros dispositivos.
Qué es la Optimización de distribución de Windows
La Optimización de distribución es una función integrada en Windows que ayuda a descargar actualizaciones de Windows y de aplicaciones de Microsoft Store de forma más eficiente.
En lugar de depender únicamente de los servidores de Microsoft, el sistema puede descargar partes de una actualización desde distintas fuentes. Entre ellas están los propios servidores de Microsoft, otros ordenadores de tu red local y, según la configuración activa, también PCs conectados a Internet fuera de tu casa.
Dicho de forma sencilla, funciona de una manera parecida a un sistema de intercambio distribuido, aunque controlado por Microsoft y limitado a contenidos concretos del sistema. Tu ordenador puede recibir fragmentos de una actualización desde otros PCs y también enviar partes que ya tenga descargadas.
Esto no significa que Windows esté compartiendo tus documentos, tus fotos personales o tus archivos privados. La función está pensada para actualizaciones de Windows y contenido de Microsoft Store, y el sistema comprueba lo que descarga antes de instalarlo.
Aun así, que no sea peligroso no implica necesariamente que sea algo que todos queramos tener activado sin pensarlo.
Por qué Microsoft usa tu PC para repartir actualizaciones
Microsoft tiene un reto enorme cada vez que lanza actualizaciones para Windows. Hay millones de ordenadores que necesitan descargar parches de seguridad, nuevas versiones del sistema, controladores y actualizaciones de aplicaciones.
Si todos esos PCs descargasen siempre los mismos archivos directamente desde los servidores de Microsoft, el tráfico sería gigantesco. Con la Optimización de distribución, la compañía puede reducir parte de esa carga y acelerar las descargas en algunos escenarios.
También hay casos en los que la función resulta bastante útil. Por ejemplo, si en una casa hay varios ordenadores con Windows, no tiene demasiado sentido que todos descarguen desde Internet exactamente la misma actualización de varios gigabytes. Con esta función, un PC puede descargar los archivos y ayudar a los demás equipos de la misma red local.
En ese contexto, la idea es bastante razonable. Puede ahorrar tiempo, reducir descargas repetidas y mejorar la experiencia en hogares, oficinas pequeñas o redes con muchos dispositivos Windows.
El punto más discutible aparece cuando esa colaboración no se limita a tus propios equipos, sino que puede extenderse a otros ordenadores fuera de tu red doméstica.
El problema no es la seguridad, sino el control
Conviene insistir en esto: la Optimización de distribución no es una función sospechosa escondida en Windows. No está pensada para robar datos ni para subir tus archivos personales a Internet.
El problema es otro. Se trata de tu conexión, tus datos y tu ancho de banda de subida. Y, aunque Microsoft pueda ver esta función como una forma inteligente de distribuir actualizaciones, muchos usuarios preferirán decidir por sí mismos si quieren participar o no.
El ancho de banda de subida suele ser mucho más limitado que el de bajada en la mayoría de conexiones domésticas. Es la parte de la conexión que se utiliza cuando haces una videollamada, subes archivos a la nube, envías vídeos, trabajas con copias de seguridad online o transmites contenido desde un servidor personal, como Plex.
Cuando algo consume subida en segundo plano, puede notarse bastante. Una videollamada puede perder calidad, una subida a la nube puede ralentizarse o la red doméstica puede empezar a ir peor justo cuando más estabilidad necesitas.
Por eso, aunque la función no sea peligrosa, sí merece una revisión. No todos los usuarios quieren que Windows utilice su conexión para ayudar a equipos que están fuera de casa.
Cuándo puede tener sentido mantenerla activada
La Optimización de distribución no tiene por qué desactivarse en todos los casos. De hecho, puede ser útil si tienes varios PCs con Windows en casa.
En ese escenario, lo más razonable suele ser permitir que los equipos de tu red local compartan actualizaciones entre ellos. Así, un ordenador puede ayudar a actualizar otro sin que todos tengan que descargar los mismos archivos desde Internet.
Esto puede ser especialmente interesante en hogares con varios portátiles, ordenadores de sobremesa o equipos familiares. También puede ayudar si tu conexión de bajada no es muy rápida o si quieres evitar descargas repetidas de grandes actualizaciones.
La clave está en limitar la función a tu entorno. Una cosa es que tus propios dispositivos se ayuden entre ellos dentro de casa, y otra muy distinta es que tu PC comparta actualizaciones con equipos desconocidos a través de Internet.
Cómo desactivar la Optimización de distribución en Windows 11
No hace falta tocar el Registro de Windows ni instalar herramientas de terceros. Microsoft incluye esta opción dentro de la configuración del sistema, aunque está algo escondida.
Para desactivarla en Windows 11, abre Configuración y entra en:
Windows Update > Opciones avanzadas > Optimización de distribución
Una vez ahí, busca la opción Permitir descargas de otros equipos. Si quieres apagar por completo esta función, solo tienes que desactivar el interruptor.
Al hacerlo, Windows seguirá descargando actualizaciones del sistema y de Microsoft Store desde los servidores de Microsoft. Es decir, no vas a quedarte sin actualizaciones ni vas a bloquear el mantenimiento normal del equipo. Simplemente, tu PC dejará de descargar o subir partes de actualizaciones desde o hacia otros ordenadores.
Para quienes prefieren tener el máximo control sobre su conexión, esta es la opción más directa.
La mejor opción para muchos usuarios: limitarla a la red local
Desactivar la Optimización de distribución por completo no siempre es necesario. Si tienes varios ordenadores Windows en casa, una alternativa más equilibrada es mantenerla activa, pero solo para dispositivos de tu red local.
En ese caso, dentro del apartado de Optimización de distribución, puedes elegir la opción que permite compartir contenido únicamente con dispositivos de la red local.
De esta forma conservas la parte útil de la función: tus propios equipos pueden ayudarse entre sí al instalar actualizaciones. Sin embargo, evitas que tu PC utilice ancho de banda para enviar datos a ordenadores externos a tu hogar.
Para la mayoría de usuarios con varios PCs, esta configuración tiene bastante sentido. Aprovecha la comodidad de la función sin convertir tu conexión en un pequeño punto de distribución para otros dispositivos de Internet.
También puedes limitar el ancho de banda de subida
Si no quieres apagar la función ni limitarla solo a tu red local, Windows también ofrece controles para ajustar cuánto ancho de banda puede utilizar.
Para encontrarlos, ve a:
Configuración > Windows Update > Opciones avanzadas > Optimización de distribución > Opciones avanzadas
Desde ahí puedes configurar límites de subida para compartir actualizaciones con otros equipos. También es posible establecer un límite mensual de carga, de forma que Windows no pueda usar más datos de los que tú decidas.
Esta opción puede ser interesante si quieres mantener la función activa, pero sin dejar que Windows utilice tu conexión sin restricciones. Aun así, para muchos usuarios será más sencillo y recomendable limitar la Optimización de distribución a la red local o desactivarla directamente.
El ancho de banda de subida es demasiado importante como para dejarlo en manos de una configuración que la mayoría de personas ni siquiera sabe que existe.