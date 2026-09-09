Apple no ha presentado el iPhone 18: esta es la razón de su ausencia

Apple ha celebrado hoy su gran evento de septiembre, pero la presentación ha dejado una ausencia especialmente llamativa. Aunque hemos conocido los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el plegable iPhone Duo, la compañía no ha mostrado el iPhone 18 estándar.

No se trata de un descuido ni de una cancelación de última hora. Apple habría decidido dividir el lanzamiento de la familia iPhone 18 en dos etapas, reservando sus dispositivos más caros para el otoño y dejando los modelos más asequibles para comienzos de 2027.

Este cambio rompe con una tradición que llevaba años prácticamente grabada en piedra. Hasta ahora, los iPhone convencionales y sus hermanos Pro solían presentarse juntos en septiembre, pero la llegada de nuevas variantes parece haber obligado a Apple a reorganizar por completo su calendario.

El iPhone 18 no ha sido cancelado

La ausencia del iPhone 18 básico en el evento puede resultar desconcertante, sobre todo porque coloquialmente se podría hablar de la presentación de hoy como el «evento del iPhone 18». Sin embargo, Apple no ha anunciado ningún teléfono llamado simplemente iPhone 18.

En su lugar, el protagonismo ha recaído sobre los modelos situados en la parte más alta del catálogo. La compañía ha presentado los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, junto con el iPhone Duo, su esperada apuesta por los smartphones plegables.

Esto supone una ruptura importante con la estrategia utilizada durante las últimas generaciones. Apple acostumbraba a lanzar el modelo estándar y las versiones Pro de manera simultánea, permitiendo que cada comprador eligiera desde el primer día entre una opción más asequible y otra más avanzada.

La buena noticia para quienes esperaban renovar su teléfono con el modelo convencional es que el iPhone 18 sigue formando parte de los planes de Apple. Todo apunta a que llegará durante los primeros meses de 2027, varios meses después que los iPhone 18 Pro.

Una segunda oleada de iPhone llegará en 2027

Los tres teléfonos presentados en septiembre constituirían solamente la primera mitad de la nueva generación. Según las informaciones publicadas durante los últimos meses, Apple prepara otros tres modelos para comienzos de 2027: iPhone 18, iPhone 18e y iPhone Air 2.

El iPhone 18 ocupará previsiblemente el espacio del modelo generalista, dirigido a quienes buscan buena parte de las novedades de la generación sin pagar el precio de las variantes Pro. El iPhone 18e debería convertirse, por su parte, en la puerta de entrada más económica al catálogo actualizado.

El tercer integrante de esta oleada sería el iPhone Air 2. Su lanzamiento en primavera permitiría a Apple dar continuidad a su familia ultradelgada, pero sin obligarla a competir por la atención mediática con los modelos Pro y el nuevo teléfono plegable.

Por tanto, la familia iPhone 18 no será necesariamente más pequeña que las anteriores. Ocurrirá justo lo contrario: Apple estaría construyendo su catálogo de iPhone más amplio hasta la fecha, aunque repartido entre dos grandes ventanas de lanzamiento.

Apple quiere evitar un otoño demasiado saturado

Una de las explicaciones más razonables para este cambio es el creciente número de teléfonos que Apple desea comercializar. Presentar seis modelos en una misma jornada podría diluir sus diferencias y hacer que algunos de ellos quedasen eclipsados por los productos más llamativos.

El iPhone Duo, en particular, representa una categoría completamente nueva para la compañía. Al ser el primer iPhone plegable, necesita tiempo para explicar su diseño, sus posibilidades y el lugar que ocupará dentro del ecosistema, algo difícil si tuviera que compartir escenario con toda la gama.

Separar los estrenos también permite a Apple disfrutar de dos grandes ciclos comerciales cada año. Los modelos Pro y Duo impulsarían las ventas durante el otoño y la campaña navideña, mientras que los iPhone 18, 18e y Air 2 revitalizarían el catálogo durante la primavera.

Esta estrategia podría ayudar, además, a que cada modelo encuentre mejor a su público. En septiembre, Apple se concentraría en quienes buscan lo último y están dispuestos a pagar más, mientras que a comienzos del año siguiente atendería al mercado de mayor volumen y precio más contenido.

La escasez de memoria también podría haber influido

Existe otra posible razón detrás del calendario escalonado: las dificultades para asegurar suficientes componentes. La industria atraviesa una etapa de fuerte demanda de memoria, impulsada en buena medida por los centros de datos y por el rápido crecimiento de los sistemas de inteligencia artificial.

Si Apple hubiera puesto a la venta todos los integrantes de la familia iPhone 18 al mismo tiempo, tendría que producir millones de unidades adicionales durante un periodo muy concentrado. Repartir los lanzamientos aliviaría la presión sobre su cadena de suministro.

Esta decisión también podría ayudar a la compañía a gestionar mejor la disponibilidad de procesadores, pantallas y otros componentes estratégicos. El aplazamiento del modelo estándar permitiría priorizar inicialmente los dispositivos con márgenes más altos, como los iPhone 18 Pro y el iPhone Duo.

Apple no ha confirmado que la escasez de memoria sea el motivo de su decisión, por lo que esta explicación debe entenderse como una posibilidad. Aun así, encaja con las ventajas industriales de evitar que seis nuevos teléfonos entren en producción masiva de forma simultánea.

Un cambio que puede tener ventajas e inconvenientes

Para Apple, el nuevo calendario ofrece una ventaja evidente: mantener la gama iPhone en conversación durante una parte mucho mayor del año. En lugar de concentrar casi todas las novedades en septiembre, la compañía podría generar dos momentos de gran atención mediática y comercial.

Para los compradores, la situación resulta algo más complicada. Quien necesite renovar ahora su teléfono tendrá que elegir entre comprar uno de los costosos modelos presentados hoy, optar por un dispositivo de la generación anterior o esperar varios meses hasta la llegada del iPhone 18.

La separación también puede provocar dudas entre quienes normalmente comparan el modelo estándar con el Pro antes de comprar. En esta ocasión no será posible valorar ambos dispositivos en igualdad de condiciones durante el estreno de septiembre, ya que uno llegará mucho más tarde que el otro.

En cualquier caso, parece que esta estrategia será más que un simple experimento puntual. Apple está transformando la familia iPhone en un catálogo activo durante todo el año, con modelos premium en otoño y propuestas más accesibles durante la primera parte del año siguiente.

Cuándo podría presentarse el iPhone 18

Por ahora, Apple no ha comunicado oficialmente una fecha para la presentación del iPhone 18. Las informaciones disponibles sitúan su llegada en los primeros meses de 2027, pero todavía no permiten señalar un día concreto en el calendario.

Una posibilidad sería que la compañía celebrase un evento durante la primavera, una época que ya ha utilizado en otras ocasiones para renovar productos. En esa presentación podrían debutar conjuntamente el iPhone 18, el iPhone 18e y el iPhone Air 2.

Tampoco puede descartarse que Apple opte por varios anuncios escalonados o incluso por presentar alguno de los modelos mediante una nota de prensa. La compañía suele adaptar el formato del lanzamiento a la importancia de cada producto y a la cantidad de novedades que necesita explicar.

Hasta que exista una confirmación oficial, lo único razonablemente claro es que el iPhone 18 convencional llegará más tarde de lo habitual. Quienes estuvieran esperando encontrarlo junto a los modelos Pro deberán armarse de paciencia hasta comienzos de 2027.

La gama iPhone entra en una nueva etapa

La decisión de dividir los lanzamientos refleja cuánto ha cambiado el catálogo de Apple. La compañía ya no trabaja únicamente con un modelo estándar y dos versiones Pro, sino con una combinación cada vez más extensa de teléfonos convencionales, económicos, ultradelgados y plegables.

Esta variedad permite dirigirse a más tipos de compradores, pero también plantea el riesgo de complicar una gama que tradicionalmente destacaba por ser relativamente sencilla. Elegir el iPhone adecuado podría requerir ahora más comparaciones y más paciencia.

El gran interrogante será comprobar si los compradores aceptan esperar hasta 2027 o si la ausencia del iPhone 18 impulsa las ventas de los modelos Pro y de generaciones anteriores. El resultado podría determinar si Apple mantiene este calendario dividido en los próximos años.

Lo que ya parece evidente es que septiembre ha dejado de ser la única fecha importante para seguir la actualidad del iPhone. El iPhone 18 no ha desaparecido: simplemente inaugurará una segunda temporada de lanzamientos durante los primeros meses de 2027.

¿Qué te parece esta nueva estrategia? ¿Prefieres que Apple reparta sus lanzamientos durante el año o te resultaba más cómodo conocer todos los modelos a la vez?