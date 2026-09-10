Lefant M210 Pro Omni por 237,99 €: 20.000 Pa, fregado con agua limpia y un 76 % de descuento

El Lefant M210 Pro Omni puede conseguirse por solo 237,99 € utilizando el código promocional SCQME4FR en Amazon. La oferta estará disponible hasta el 16 de septiembre de 2026 y supone una rebaja del 76 % respecto a su precio original de 999,99 €.

El robot aparece inicialmente rebajado a 279,99 €, pero el código descuenta otros 42 €, dejando el precio final en 237,99 €. Para aprovechar la promoción, hay que acceder a la página del Lefant M210 Pro Omni en Amazon e introducir SCQME4FR antes de completar el pedido.

No estamos ante el mismo modelo M210 Omni del que hemos hablado anteriormente. Esta versión Pro incorpora navegación láser dToF, mapas para varias plantas, conexión WiFi de doble banda, emparejamiento mediante Bluetooth y control desde el Apple Watch, aunque su cuerpo es ligeramente más grande.

La combinación resulta especialmente llamativa por este precio: 20.000 Pa de succión, rodillo de fregado que recibe agua limpia durante el recorrido, entrada de aspiración sin cepillo central y una base capaz de lavar y secar la mopa. También pueden consultarse otros modelos y accesorios en la tienda oficial de Lefant en Amazon.

Un robot compacto, pero más avanzado que el M210 Omni

Lefant lleva años apostando por robots aspiradores compactos y relativamente asequibles. La compañía asegura controlar internamente tanto la fabricación como buena parte de su cadena de suministro, una estrategia con la que busca reducir intermediarios y ofrecer prestaciones avanzadas a precios inferiores a los habituales.

El Lefant M210 Pro Omni mantiene esa filosofía con un cuerpo que mide 280 × 290 × 99 mm. Aunque no es tan delgado como el M210 Omni de 85 mm, sigue siendo más pequeño que muchos robots circulares tradicionales, cuyo diámetro suele rondar los 350 mm.

Sus dimensiones deberían permitirle desplazarse con facilidad entre las patas de las sillas, acceder a huecos estrechos y entrar bajo aquellos muebles que dejen algo más de 10 cm libres. Lefant estima que su formato puede ofrecer hasta un 92 % de cobertura, aunque el porcentaje real dependerá de la distribución de cada vivienda.

La marca también afirma que el tamaño compacto puede mejorar hasta un 20 % el acceso a espacios difíciles frente a determinados competidores de mayor diámetro. Conviene interpretar esta cifra como una estimación del fabricante y no como el resultado de una comparativa independiente en todas las viviendas posibles.

Fregado con un rodillo que recibe agua limpia constantemente

El Lefant M210 Pro Omni sustituye las mopas planas o los discos giratorios por un rodillo de fregado de 20 cm. Este componente gira a una velocidad máxima de 240 revoluciones por minuto y aplica una presión constante de 15 N contra el suelo.

El proceso de fregado se divide en cuatro fases. El robot pulveriza agua limpia sobre el rodillo, frota la superficie, utiliza una rasqueta para retirar la suciedad acumulada y conduce el agua residual hacia un depósito independiente.

Para mantener el rodillo hidratado, el sistema incorpora 16 boquillas de distribución de agua limpia. La rasqueta trabaja continuamente durante el recorrido, evitando que la mopa siga arrastrando por la vivienda el mismo líquido sucio que acaba de recoger.

15 N de presión para enfrentarse a las manchas difíciles

El rodillo no se limita a pasar suavemente sobre el pavimento. Sus 240 revoluciones por minuto y la presión de 15 N buscan proporcionar una acción mecánica más intensa sobre manchas secas y residuos adheridos.

Según Lefant, el sistema puede enfrentarse a restos habituales de café, zumo de fruta, leche, kétchup o salsa de soja. El resultado dependerá del tipo de pavimento, la cantidad de líquido derramado y el tiempo durante el cual se haya dejado secar la mancha.

La alimentación continua con agua también ayuda a conservar un nivel de humedad más uniforme a lo largo del recorrido. El usuario dispone de tres ajustes de caudal, por lo que puede adaptar el fregado a pavimentos delicados o aumentar el aporte de agua en zonas como la cocina.

No obstante, la presencia de un rodillo húmedo exige algo de mantenimiento. La estación se encarga de lavarlo y secarlo, pero será recomendable revisar periódicamente la rasqueta y retirar cualquier resto sólido que pueda acumularse alrededor del mecanismo.

20.000 Pa y una entrada de aspiración que evita los enredos

La potencia máxima de aspiración alcanza los 20.000 Pa, una cifra elevada para un robot situado en este rango de precio promocional. El usuario puede escoger entre cuatro niveles para equilibrar capacidad de limpieza, autonomía y ruido.

En lugar de incorporar el habitual cepillo central de goma o cerdas, el M210 Pro Omni utiliza una entrada de aspiración directa sin rodillo. Los residuos acceden al canal de succión sin pasar por un elemento giratorio alrededor del cual puedan enrollarse los pelos.

Este diseño resulta especialmente interesante para hogares con mascotas o personas de pelo largo. Lefant lo presenta como un sistema completamente libre de enredos que, además, evita tener que sustituir periódicamente un cepillo central desgastado.

La contrapartida es que un rodillo motorizado puede proporcionar cierta acción mecánica adicional sobre las alfombras. Los 20.000 Pa deberían ayudar a compensarlo, pero la potencia máxima no permite anticipar por sí sola el rendimiento real sobre todos los tipos de superficie.

Dos cepillos laterales y un depósito de polvo de 800 ml

El robot emplea dos cepillos laterales para dirigir el polvo, las migas y otros residuos hacia la entrada central. Muchos competidores actuales utilizan un solo cepillo, mientras que la configuración de Lefant recoge partículas desde ambos lados del recorrido.

El polvo termina almacenado en un depósito superior con una capacidad de 800 ml. Es un volumen considerablemente mayor que el de los pequeños recipientes utilizados por muchos robots equipados con sistemas de autovaciado.

La compañía asegura que el depósito puede guardar hasta dos semanas de suciedad doméstica. La duración efectiva dependerá del tamaño de la vivienda, la frecuencia de uso y la presencia de animales, ya que el pelo de varias mascotas puede llenarlo con mayor rapidez.

El recipiente es desmontable, lavable y reutilizable, por lo que no necesita bolsas desechables. Esta decisión reduce los gastos recurrentes y evita el ruido de un motor de autovaciado, pero implica que el usuario deberá sacar y vaciar manualmente el depósito cuando se llene.

Una base que lava el rodillo y separa el agua sucia

La estación multifunción incorpora un depósito de 2,4 litros para agua limpia y otro de 1,5 litros para agua sucia. Ambos circuitos permanecen separados, evitando que el líquido recogido durante la limpieza vuelva a utilizarse para fregar.

Cuando el robot regresa a la base, esta repone automáticamente el agua limpia, extrae el líquido residual y enjuaga el rodillo. Después, activa un sistema de secado mediante aire para reducir la humedad y prevenir la aparición de malos olores.

La estación automatiza prácticamente todo el mantenimiento asociado al fregado, pero no vacía el polvo. El sistema Omni está centrado en la gestión del agua y el cuidado del rodillo, mientras que el depósito de 800 ml se mantiene como una solución manual y sin consumibles.

Por tanto, no conviene confundir esta base con aquellas que también extraen la suciedad hacia una bolsa. A cambio, el usuario evita comprar recambios y no tiene que escuchar el intenso ruido que suelen producir las estaciones durante el autovaciado.

Navegación láser dToF, mapas y limpieza por habitaciones

Una de las diferencias más importantes frente al M210 Omni se encuentra en la navegación. La versión Pro incorpora navegación láser dToF, que le permite analizar las distancias, crear un plano de la vivienda y planificar recorridos de limpieza más ordenados.

El sistema puede almacenar hasta tres mapas y realizar una división automática de las habitaciones. Esta capacidad resulta especialmente útil en viviendas con varias plantas, ya que evita tener que generar un nuevo plano cada vez que el robot cambia de piso.

Desde la aplicación es posible iniciar una limpieza general, seleccionar habitaciones concretas, marcar una zona personalizada o pedir al robot que atienda un punto específico. También se pueden crear áreas prohibidas para impedir que acceda a lugares con cables, objetos delicados o bebederos de mascotas.

El M210 Omni convencional ofrece un sistema Point-ToF más sencillo, admite un único mapa y no realiza la división automática de las estancias. La versión Pro sacrifica algo de delgadez, pero proporciona funciones de navegación y personalización considerablemente más completas.

PSD 2.0 y tecnología Freemove para no quedarse atrapado

Además del sistema utilizado para construir el mapa, el M210 Pro Omni incorpora nueve conjuntos de sensores PSD 2.0. Estos ofrecen un campo de detección de 190 grados para identificar objetos situados alrededor de su trayectoria.

La tecnología Freemove combina la información de varios sensores para detectar posibles colisiones en diferentes puntos del cuerpo. Su objetivo es reducir los golpes y evitar que el robot quede aprisionado entre muebles, cables u objetos pequeños.

Lefant ha prescindido del tradicional paragolpes mecánico móvil y ha optado por un chasis exterior integrado. La compañía argumenta que esta estructura deja menos huecos donde puedan acumularse polvo, pelos y residuos, además de reducir el número de piezas móviles.

Como sucede con cualquier robot, será aconsejable preparar mínimamente las habitaciones y retirar cables finos o elementos muy pequeños. Ningún sistema de detección garantiza que el dispositivo pueda desenvolverse en cualquier entorno sin ayuda, especialmente en espacios muy desordenados.

WiFi de doble banda y control desde el Apple Watch

El Lefant M210 Pro Omni es compatible con redes WiFi de 2,4 y 5 GHz. La conectividad de doble banda facilita su integración en redes domésticas modernas y evita algunas de las limitaciones de los robots que únicamente pueden conectarse a 2,4 GHz.

El emparejamiento inicial puede realizarse mediante Bluetooth para simplificar la configuración. Una vez conectado, el robot permite acceder a los mapas, seleccionar estancias, ajustar la aspiración, modificar el caudal de agua y programar los ciclos de limpieza.

Otra diferencia frente al M210 Omni es la compatibilidad con Apple Watch. El usuario puede iniciar o controlar determinadas acciones desde el reloj, sin tener que buscar el teléfono cada vez que quiere poner en marcha el robot.

El modelo también admite órdenes mediante Alexa y el Asistente de Google, además de ofrecer avisos por voz. La combinación de la aplicación, los asistentes y el reloj proporciona varias formas de control, aunque las opciones disponibles pueden variar en función de la plataforma utilizada.

Autonomía, modos de limpieza y especificaciones completas

La batería tiene una capacidad de 3.200 mAh y proporciona una autonomía máxima anunciada de 120 minutos. La duración real variará en función del nivel de succión, el tipo de pavimento, el uso del fregado y la complejidad del recorrido.

El usuario puede escoger entre cuatro niveles de aspiración y tres ajustes de agua. Además de la limpieza completa, están disponibles los modos por habitaciones, zonas y puntos concretos, proporcionando más flexibilidad que la versión convencional.

El robot mide 280 × 290 × 99 mm, mientras que la estación ocupa 347 × 320 × 340 mm. Aunque la base no es especialmente grande, será necesario dejar espacio suficiente alrededor para que el robot pueda aproximarse, acoplarse y salir sin obstáculos.

Estas son las características principales comunicadas por Lefant para el nuevo M210 Pro Omni:

Característica Especificación Dimensiones del robot 280 × 290 × 99 mm Dimensiones de la estación 347 × 320 × 340 mm Potencia máxima de aspiración 20.000 Pa Sistema de aspiración Entrada directa sin cepillo central y dos cepillos laterales Sistema de fregado Rodillo alimentado continuamente con agua limpia Rodillo de fregado 20 cm, hasta 240 rpm y presión de 15 N Navegación Láser dToF Evitación de obstáculos PSD 2.0 con nueve grupos de sensores y cobertura de 190° Detección de colisiones Tecnología Freemove alrededor del cuerpo Mapas almacenados Hasta tres mapas con división automática de habitaciones Modos de limpieza Completa, por habitaciones, por zonas y puntual Capacidad de la batería 3.200 mAh Autonomía máxima 120 minutos Niveles de aspiración Cuatro Niveles de caudal de agua Tres Depósito de polvo 800 ml, reutilizable y sin bolsa Depósito de agua limpia 2,4 litros Depósito de agua sucia 1,5 litros Conectividad Bluetooth y WiFi de 2,4/5 GHz Control inteligente Aplicación, Apple Watch, Alexa y Asistente de Google Bolsas desechables No utiliza

Diferencias entre el M210 Pro Omni y el M210 Omni

Aunque sus nombres son muy parecidos, existen diferencias importantes entre ambas versiones. El M210 Pro Omni mide 280 × 290 × 99 mm, mientras que el M210 Omni tiene un cuerpo circular de 280 mm de diámetro y 85 mm de altura.

La mayor altura del modelo Pro se explica principalmente por su sistema de navegación láser dToF. El M210 Omni recurre a una solución Point-ToF más sencilla que permite reducir el grosor, pero ofrece menos posibilidades de mapeo y personalización.

El M210 Pro Omni puede guardar tres mapas, dividir automáticamente las habitaciones y ejecutar limpiezas personalizadas por estancia o zona. El M210 Omni solo admite un mapa y dispone de opciones mucho más limitadas, aunque permite establecer áreas prohibidas.

La conectividad también cambia notablemente. La versión Pro añade Bluetooth, WiFi de 2,4 y 5 GHz y compatibilidad con Apple Watch, mientras que el M210 Omni únicamente puede conectarse a redes WiFi de 2,4 GHz y no ofrece integración con el reloj de Apple.

Característica Lefant M210 Pro Omni Lefant M210 Omni Dimensiones 280 × 290 × 99 mm 280 × 280 × 85 mm Navegación Láser dToF Point-ToF Mapas Tres mapas con división automática Un mapa sin división automática Limpieza personalizada Habitaciones, zonas, puntos y áreas prohibidas Áreas prohibidas Conectividad Bluetooth y WiFi de 2,4/5 GHz WiFi de 2,4 GHz Compatibilidad con Apple Watch Sí No

Precio y promoción del Lefant M210 Pro Omni

El precio original comunicado para el Lefant M210 Pro Omni es de 999,99 €. Durante la promoción aparece rebajado en Amazon a 279,99 €, pero todavía es posible reducir más el importe mediante un código adicional.

Al introducir SCQME4FR antes de finalizar el pedido, se descuentan otros 42 € y el precio definitivo se queda en 237,99 €. Esto equivale a una rebaja total aproximada del 76 % respecto a la tarifa original.

La promoción está programada desde el 3 hasta el 16 de septiembre de 2026, salvo que las unidades disponibles se agoten antes. Conviene comprobar que el código se ha aplicado correctamente y que el total mostrado antes del pago es de 237,99 €.

El robot puede adquirirse desde la oferta del Lefant M210 Pro Omni en Amazon. Por 237,99 €, su combinación de 20.000 Pa, fregado con rodillo, navegación dToF, base de lavado y ausencia de bolsas desechables resulta difícil de ignorar.