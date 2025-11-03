Anker lanza en España su gama Prime con carga rápida y diseño premium

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

La nueva serie Anker Prime ya está disponible en España y combina tecnología avanzada, diseño compacto y máxima eficiencia energética.

Esta serie está compuesta por cuatro productos diseñados para diferentes perfiles de usuario: desde profesionales en movimiento hasta quienes buscan un escritorio ordenado o una carga rápida y segura para todos sus dispositivos.

Anker Prime Power Bank: potencia y autonomía en cualquier lugar

La Anker Prime Power Bank (26K, 300W) se presenta como la compañera ideal para quienes necesitan energía constante fuera de casa o la oficina. Con capacidad para cargar simultáneamente dos portátiles y un smartphone a máxima velocidad, ofrece una potencia total de 250W y una salida individual de 140W dedicada a portátiles de alto rendimiento.

A pesar de su potencia, Anker ha logrado un diseño un 17% más compacto y un 10% más ligero que otros modelos de su categoría, lo que la hace perfecta para transportarla en mochilas o maletines de trabajo. Su pantalla inteligente integrada permite consultar el estado de carga y el consumo de cada puerto, mientras que su aplicación móvil ofrece control remoto y programación de recargas, ideal para viajes en avión o jornadas de trabajo intensas.

Ya disponible en Amazon.es por 199,99€, la Power Bank Anker Prime redefine la carga portátil con una experiencia profesional y orientada al detalle.

Anker Prime Docking Station: el cerebro de tu espacio de trabajo

Para quienes necesitan un entorno de trabajo fluido y conectado, la Anker Prime Docking Station (14 en 1, triple pantalla) es una solución completa. Diseñada tanto para MacOS como para Windows, permite conectar hasta tres monitores (8K + 4K + 4K) y gestionar 14 puertos integrados, entre ellos HDMI, USB-C, Ethernet y lector de tarjetas SD.

Su pantalla digital integrada ofrece información en tiempo real sobre los dispositivos conectados, mientras que su aplicación asociada permite personalizar el funcionamiento y las prioridades de energía para optimizar el rendimiento.

Ideal para quienes manejan proyectos complejos o requieren multitarea intensiva, esta base de conexión elimina el desorden de cables y amplía drásticamente la productividad. Ya disponible en Amazon.es por 145,99€, la Docking Station Anker Prime convierte cualquier escritorio en un centro de control profesional.

Anker Prime Estación de Carga Inalámbrica: orden, elegancia y eficiencia

Pensada para los usuarios del ecosistema Apple, la Anker Prime Estación de Carga Inalámbrica (3 en 1, MagGo) permite cargar un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods al mismo tiempo, alcanzando el 80% de carga en tan solo 59 minutos.

Su diseño minimalista y elegante encaja perfectamente en cualquier espacio de trabajo o mesita de noche. Además, la tecnología AirCool mantiene la temperatura de los dispositivos bajo control, evitando sobrecalentamientos y prolongando la vida útil de las baterías.

A través del hub inteligente y la aplicación de Anker, el usuario puede personalizar los modos de carga y monitorizar el proceso en tiempo real, mientras disfruta de un entorno limpio y ordenado, perfecto para videollamadas o sesiones de trabajo sin distracciones.

Disponible en Amazon.es por 159,99€, esta estación se convierte en el accesorio indispensable para los amantes de la eficiencia y la estética.

Anker Prime Cargador: inteligencia y seguridad en cada carga

El Anker Prime Cargador (160W, 3 puertos) destaca por integrar una pantalla táctil inteligente de 1,3 pulgadas, que muestra la potencia y la temperatura de carga en tiempo real. Este detalle, además de práctico, mejora la seguridad al permitir un control visual inmediato sobre el proceso.

Sus tres puertos USB-C ofrecen hasta 140W cada uno, con distribución dinámica de energía, lo que significa que la potencia se ajusta automáticamente según los dispositivos conectados. Este cargador es un 43% más pequeño que el de 140W de Apple, por lo que resulta ideal para transportarlo o dejarlo fijo en un escritorio.

El sistema ActiveShield 4.0 de Anker monitoriza la temperatura y la corriente miles de veces por segundo, garantizando una carga segura y estable en todo momento. Aunque su disponibilidad está prevista próximamente, promete convertirse en uno de los cargadores más completos y avanzados del mercado.

Estará disponible próximamente.

Una gama pensada para profesionales modernos

La familia Anker Prime ha sido creada para cubrir todas las necesidades de los usuarios contemporáneos: movilidad, conectividad, seguridad y control. Desde quienes trabajan fuera de la oficina hasta los que buscan un escritorio limpio y productivo, la gama cubre todos los escenarios.

Además, todos los productos destacan por su integración con la app Anker, que permite monitorizar consumos, planificar horarios de carga y personalizar funciones desde el móvil. Esta convergencia entre hardware y software refuerza el enfoque de la marca en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Por tiempo limitado, los usuarios pueden obtener un 20% de descuento en Amazon.es con el código ANKERPRIME, válido hasta el 19 de noviembre de 2025, lo que convierte este lanzamiento en una excelente oportunidad para actualizar tu ecosistema de carga y productividad.