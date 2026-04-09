Anker anuncia su nuevo cargador de 45W con pantalla inteligente y diseño compacto

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Anker ha puesto a la venta en España un nuevo cargador de 45W que busca diferenciarse en un segmento cada vez más competitivo no solo por su potencia, sino también por su diseño y por las funciones avanzadas que integra.

La compañía, que se presenta como la marca número uno del mundo en carga móvil, amplía así su catálogo con una propuesta pensada para quienes necesitan un accesorio fiable, portátil y preparado para el uso intensivo del día a día.

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El nuevo modelo llega en dos acabados, entre ellos un llamativo Cosmic Naranja que rompe con la estética habitual de este tipo de dispositivos, además de una variante Negro Stone más discreta. La idea de Anker es clara: ofrecer un cargador que no solo sea práctico, sino que también tenga personalidad propia.

Un cargador compacto pensado para el día a día

El nuevo cargador de Anker está orientado a usuarios que pasan muchas horas fuera de casa, viajan con frecuencia o dependen de varios dispositivos a lo largo de la jornada. En ese contexto, el tamaño y el peso juegan un papel importante, y la marca asegura que este modelo es un 47% más pequeño y un 36% más ligero que el cargador original de 30W.

A pesar de esa reducción de dimensiones, el nuevo accesorio ofrece un 50% más de potencia, alcanzando los 45W. Sobre el papel, esto lo convierte en una opción muy interesante para quienes buscan carga rápida sin renunciar a la comodidad de llevar un cargador pequeño en la mochila, el bolso o incluso en el bolsillo.

Diseño con personalidad: el color naranja como elemento diferencial

Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento es, sin duda, su acabado Cosmic Naranja. En un mercado dominado por accesorios blancos, negros o grises, Anker apuesta por un color poco habitual que encaja con usuarios que valoran tanto la funcionalidad como la estética.

La marca plantea este cargador como un accesorio capaz de integrarse mejor en el estilo personal del usuario, algo que cada vez tiene más peso en categorías donde antes solo importaban los vatios o la compatibilidad. Para quienes prefieran una apariencia más sobria, también estará disponible en Negro Stone.

Pantalla inteligente con información en tiempo real

Más allá del color o del formato compacto, una de las funciones más distintivas de este cargador es la incorporación de una pantalla inteligente. Anker ha incluido en este modelo un panel capaz de mostrar información en tiempo real relacionada con el proceso de carga.

Según la compañía, la pantalla ofrece acceso a más de 20 interfaces distintas, desde las que el usuario puede consultar datos como la potencia suministrada, la temperatura o el modo de carga activo en cada momento. Se trata de un añadido poco habitual en este tipo de productos y que aporta una capa extra de visibilidad sobre lo que está ocurriendo mientras el dispositivo se carga.

En la práctica, esta pantalla no solo añade un componente visual llamativo, sino que también permite comprobar de un vistazo si la carga se está desarrollando con normalidad. Para muchos usuarios, esa transparencia puede ser un valor añadido importante, especialmente cuando se trata de proteger móviles de gama alta.

Preparado para iPhone 17 con detección del modelo

Anker destaca especialmente la compatibilidad de este cargador con el ecosistema de Apple y, en particular, con la nueva generación de iPhone. La marca afirma que el dispositivo puede identificar el modelo de iPhone en cuestión de segundos, ajustando automáticamente la entrada de energía para ofrecer una carga personalizada.

Esta gestión se apoya en un sistema de carga inteligente en tres etapas, diseñado para adaptar el suministro energético según las necesidades del terminal en cada momento. El objetivo es doble: mantener una carga eficiente y, al mismo tiempo, reducir el impacto térmico y el estrés sobre la batería.

Con ello, Anker posiciona este accesorio como una opción especialmente atractiva para quienes estrenen un iPhone 17 y busquen un cargador que no se limite a entregar potencia bruta, sino que también optimice el proceso de carga.

Modo Cuidado y certificación TÜV para proteger la batería

Otro de los argumentos clave del nuevo cargador de 45W es su enfoque en la seguridad y en la conservación de la batería a largo plazo. El dispositivo integra el llamado Modo Cuidado, una función certificada por TÜV que, según Anker, permite reducir la temperatura de la batería del teléfono en hasta 5 °C frente a otros cargadores de 45W.

Este punto resulta especialmente relevante en un momento en el que muchos usuarios valoran tanto la velocidad de carga como el impacto que esta puede tener sobre la salud de la batería con el paso del tiempo. Un sistema que reduzca la temperatura durante el proceso puede ayudar a mantener un uso más controlado y menos agresivo en la rutina diaria.

Tecnología GaN y sistema ActiveShield

Para lograr combinar tamaño reducido y carga rápida, Anker recurre a la tecnología GaN. Este tipo de componentes se ha convertido en una de las claves de los cargadores modernos, ya que permite diseñar dispositivos más compactos, eficientes y con mejor gestión térmica que los modelos tradicionales.

Junto a ello, el cargador incorpora el sistema ActiveShield, una solución de protección destinada a supervisar el funcionamiento del dispositivo y ayudar a prevenir problemas como el sobrecalentamiento. La combinación de GaN, ActiveShield y la pantalla inteligente refuerza la idea de que no estamos ante un simple cargador compacto, sino ante un accesorio diseñado para ofrecer una experiencia de carga más segura, estable y controlada.

Un accesorio pensado para viajeros y usuarios intensivos

El perfil de usuario al que apunta este nuevo lanzamiento está bastante claro. Anker lo plantea como una opción ideal para personas que necesitan estar siempre conectadas, que pasan muchas horas usando el móvil o que se desplazan con frecuencia por trabajo o por ocio.

En esos escenarios, contar con un cargador pequeño, ligero y con potencia suficiente para responder rápidamente marca la diferencia. Si además añade una pantalla informativa y funciones orientadas a cuidar la batería, el producto gana atractivo frente a modelos más convencionales.

Precio y disponibilidad en España

El nuevo Anker Cargador 45W ya se puede comprar en España a través de Amazon.es. Está disponible en los colores Cosmic Naranja y Negro Stone, con un precio de 39,99 euros.

Con esta propuesta, Anker busca abrirse hueco con un accesorio que mezcla diseño llamativo, portabilidad, potencia y funciones avanzadas de monitorización y seguridad. No es habitual ver un cargador que intente destacar tanto en el apartado técnico como en el visual, y precisamente ahí está buena parte de su atractivo.