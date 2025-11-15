Apple activa el plan de sucesión para reemplazar a Tim Cook según Financial Times

Apple ha acelerado en las últimas semanas los movimientos internos relacionados con la futura sucesión de Tim Cook al frente de la compañía.

Según fuentes consultadas por Financial Times, tanto el consejo de administración como los principales ejecutivos han reforzado los planes de transición para asegurar un relevo ordenado en la dirección de la empresa tecnológica más influyente del mundo.

Aunque no existe una decisión definitiva, el nombre que más peso tiene actualmente dentro de la organización es el de John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, considerado por muchos como el candidato con mayores opciones para asumir el máximo cargo ejecutivo.

Una transición largamente planificada

A pesar de la creciente actividad interna, las fuentes consultadas subrayan que este avance en los planes de sucesión no guarda relación con el desempeño financiero de Apple. La compañía afronta un final de año especialmente fuerte gracias a las ventas del iPhone, por lo que el proceso obedece a la necesidad de asegurar una transición planificada con tiempo y sin sobresaltos.

Además, Apple no anunciará un nuevo CEO antes de su próxima presentación de resultados prevista para finales de enero, un informe clave que recoge el periodo de mayor actividad comercial del año.

El calendario podría variar según la evolución interna

Aunque los preparativos se han intensificado, los tiempos siguen siendo flexibles. Personas cercanas a la compañía advierten de que cualquier anuncio podría adelantarse o retrasarse dependiendo de las circunstancias internas, por lo que no existe aún una hoja de ruta pública o definitiva.

El avance de este proceso de sucesión tiene lugar en un momento de importantes movimientos en la cúpula directiva. Horas antes de que se conociera esta información, Jeff Williams —antiguo director de Operaciones— cumplió su último día en la compañía tras anunciar su retirada el pasado mes de julio.

Williams ya había transferido la responsabilidad operativa principal a Sabih Khan a comienzos de año. El resto de sus funciones se han distribuido recientemente entre varios ejecutivos de primer nivel, incluida la división que lidera Ternus, lo que refuerza su visibilidad dentro de la estructura ejecutiva.

Cambios recientes también en el área financiera

La reorganización en Apple también ha afectado al área financiera. Luca Maestri, quien ejerció como director financiero durante años, ha cedido recientemente el puesto a Kevan Parekh. Antes de asumir el rol de CFO, Parekh ocupó la vicepresidencia de Planificación y Análisis Financiero, lo que le da un profundo conocimiento de las operaciones económicas de la compañía.

Este movimiento forma parte del proceso natural de renovación interna y asegura continuidad en un área clave para el rumbo de Apple, especialmente en un escenario en el que el sucesor de Tim Cook podría enfrentarse a nuevos retos estratégicos.