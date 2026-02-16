Apple anuncia un evento especial el 4 de marzo: ¿iPhone 17e y más novedades a la vista?

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple ha comenzado a calentar motores para uno de esos movimientos estratégicos que suelen anticipar una oleada de novedades. La compañía ha enviado invitaciones a un grupo selecto de medios para asistir a lo que denomina una “special Apple Experience”, programada simultáneamente en tres grandes ciudades del mundo el próximo 4 de marzo de 2026.

Lejos de tratarse de una keynote tradicional retransmitida desde Apple Park, todo apunta a un formato diferente, más íntimo y enfocado en el contacto directo con producto.

Una invitación que sugiere algo distinto

El detalle más llamativo de la convocatoria no es solo el diseño —un logotipo de Apple en 3D formado por discos amarillos, verdes y azules— sino la terminología elegida. Apple evita cuidadosamente la palabra event y apuesta por experience.

Este matiz semántico no es casual. Históricamente, Apple reserva sus grandes anuncios globales para presentaciones retransmitidas en streaming. El uso de “experience” sugiere encuentros presenciales de menor escala, probablemente centrados en demostraciones prácticas.

Productos cuyo anuncio parece inminente

Diversos indicios apuntan a que Apple estaría preparando la introducción de múltiples dispositivos. Entre los candidatos más probables se encuentran:

iPhone 17e

MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max

iPad Air de octava generación

iPad de 12ª generación

La combinación de renovaciones incrementales y posibles sorpresas refuerza la idea de una actualización amplia del catálogo.

Las posibles sorpresas de hardware

Más allá de las actualizaciones esperadas, también se barajan productos que podrían generar especial interés:

Un Studio Display renovado

Un nuevo MacBook económico con chip A18

Una nueva generación de Apple TV

Un posible HomePod mini actualizado

Particularmente intrigante resulta el rumoreado MacBook de precio más asequible. Apple rara vez compite agresivamente en la gama económica, por lo que este movimiento podría representar un cambio estratégico relevante.

Fecha y hora de la Apple Experience

Apple ha fijado el inicio de la experiencia para:

9:00 a.m. (hora del Este, ET) – 4 de marzo de 2026

Al tratarse de un horario sincronizado globalmente, es probable que Apple coordine múltiples sesiones simultáneas en distintas regiones.