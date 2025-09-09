Apple cierra su tienda online antes del lanzamiento del iPhone 17

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Tal y como suele hacer antes de sus grandes presentaciones, Apple ha cerrado temporalmente su Apple Store online con motivo del inminente lanzamiento del iPhone 17. Aunque todavía es posible consultar el catálogo completo de dispositivos y accesorios, al pulsar cualquier botón de compra aparece una pantalla de espera con el mensaje “Enseguida volvemos”.

La compañía ha explicado que está realizando actualizaciones en la tienda y que volverá a estar disponible una vez finalice el evento especial denominado “Awe Dropping”, que comienza hoy a las 19:00 (hora española peninsular)

¿Qué esperar del evento Awe Dropping?

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente qué productos se presentarán, todo apunta a que el protagonismo recaerá en la nueva familia iPhone 17. Los rumores indican que habrá varias versiones, incluyendo un modelo más delgado conocido como iPhone 17 Air, así como mejoras en autonomía y diseño para las variantes Pro.

Una de las grandes novedades sería la llegada del iPhone 17 Air, un dispositivo que destacará por su grosor ultrafino. Este movimiento recuerda al histórico enfoque de Apple por reducir dimensiones y peso en sus dispositivos sin sacrificar rendimiento. Este modelo está llamado a convertirse en una de las piezas más llamativas de la gama.

En paralelo, el iPhone 17 Pro Max podría introducir un chasis ligeramente más profundo con el fin de albergar una batería de mayor capacidad. Según las filtraciones más recientes, este cambio podría traducirse en hasta 4 horas adicionales de autonomía por carga en comparación con la generación anterior, un avance muy esperado por los usuarios intensivos.

Aunque los iPhone sean la estrella del evento, no llegarán solos. Se espera que Apple aproveche la ocasión para presentar tres nuevos relojes inteligentes: