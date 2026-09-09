Apple cierra su tienda online antes del lanzamiento del iPhone plegable

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Tal y como suele hacer antes de sus grandes presentaciones, Apple ha cerrado temporalmente su Apple Store online con motivo del inminente lanzamiento del iPhone Duo plegable y otros dispositivos.

Aunque todavía es posible consultar el catálogo completo de dispositivos y accesorios, al pulsar cualquier botón de compra aparece una pantalla de espera con el mensaje “Enseguida volvemos”.

La compañía ha explicado que está realizando actualizaciones en la tienda y que volverá a estar disponible una vez finalice el evento especial denominado “Un rayo de wow”, que comienza hoy a las 19:00 (hora española peninsular)

¿Qué esperar del evento Un rayo de wow?

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente qué productos se presentarán, todo apunta a que el protagonismo recaerá en el nuevo iPhone Duo plegable. Los rumores indican que finalmente Apple tendrá su propio plegable.

Otra de las novedades será la llegada del iPhone 18 Pro, que traerá mejoras en fotografía principalmente, así como nuevos colores. En principio, no se espera un anuncio de un nuevo iPhone 18 hasta 2027.

Aunque los iPhone sean la estrella del evento, no llegarán solos. Se espera que Apple aproveche la ocasión para presentar tres nuevos relojes inteligentes: