El Galaxy Z Fold8 dispara sus ventas un 65% en España y conquista a usuarios de otras marcas

Los teléfonos plegables ya no son únicamente una demostración de ingeniería reservada a los entusiastas. Las cifras compartidas por Samsung indican que esta categoría continúa ganando terreno en España y que el nuevo Galaxy Z Fold8 está teniendo un papel especialmente importante en ese crecimiento.

Según los datos de la compañía, las ventas conjuntas del Galaxy Z Fold8 y del Galaxy Z Fold8 Ultra han aumentado un 65% en España respecto a la generación anterior. No se trata solo del habitual impulso de las reservas, ya que la demanda se habría mantenido una vez iniciada la comercialización regular de ambos modelos.

El éxito también parece estar ayudando a Samsung a captar usuarios que hasta ahora utilizaban teléfonos de otros fabricantes e incluso sistemas operativos diferentes a Android. Con más de 250.000 propietarios activos de un Galaxy Fold o Galaxy Flip en España, los plegables comienzan a construir una base de usuarios difícil de considerar minoritaria.

Galaxy Z Fold8 impulsa las ventas de plegables de Samsung

El dato más llamativo de esta nueva generación es el crecimiento interanual. De acuerdo con Samsung, las ventas combinadas de los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra han crecido un 65% en España frente a las obtenidas por sus predecesores durante un periodo equivalente.

Este avance resulta relevante porque se produce en la gama Fold, tradicionalmente situada en la parte más cara del mercado móvil. Los plegables de tipo libro continúan exigiendo un desembolso elevado, pero parecen estar encontrando a más compradores interesados en combinar un teléfono convencional con una pantalla interior cercana a la de una pequeña tablet.

Dentro de la nueva familia Galaxy Z, el Fold8 estándar representa ya más del 35% de las ventas registradas en España. Este porcentaje sugiere que Samsung ha encontrado un espacio para un modelo situado por debajo del Ultra, pero capaz de conservar los principales atractivos del formato plegable.

La acogida encaja con las señales observadas durante su lanzamiento internacional, cuando el Galaxy Z Fold8 destacó por el volumen de reservas. En aquel momento llegó a concentrar el 59% de las reservas mundiales de la nueva familia, aunque esa cifra no debe confundirse con el 35% de las ventas actuales de la gama Galaxy Z en España.

De experimento tecnológico a producto premium consolidado

Samsung comenzó su recorrido comercial en este mercado con el primer Galaxy Fold, un dispositivo que debía demostrar que una pantalla flexible podía sobrevivir al uso cotidiano. Ocho generaciones después, la conversación ha cambiado: el reto ya no consiste solo en demostrar que un plegable funciona, sino en justificar qué aporta frente a un móvil tradicional.

Durante este tiempo, la compañía ha reducido el peso y el grosor de sus teléfonos, ha reforzado las bisagras y los paneles flexibles y ha mejorado la pantalla exterior. El software también ha evolucionado para aprovechar el espacio disponible mediante la multitarea, las aplicaciones en paralelo y funciones pensadas para productividad y creación de contenido.

El actual Galaxy Z Fold8 lleva esa búsqueda de un formato más manejable a una propuesta de 201 gramos con pantalla interior de 7,6 pulgadas. En nuestro análisis a fondo del Galaxy Z Fold8 explicamos que su menor peso y su diseño más compacto lo convierten en una alternativa especialmente interesante para quienes consideran demasiado voluminosos los plegables de gran formato.

Quienes prefieran una pantalla mayor, cámaras más ambiciosas y una experiencia más cercana al Fold tradicional pueden consultar nuestro análisis del Galaxy Z Fold8 Ultra. La existencia de dos variantes permite a Samsung dirigirse a perfiles diferentes, en lugar de concentrar toda la gama en un único dispositivo con pocas posibilidades de elección.

Samsung conserva una posición dominante en España

Samsung asegura que, desde la aparición del primer Galaxy Fold hasta el cierre del primer trimestre de 2026, los dispositivos Galaxy representaron el 93% de todos los smartphones plegables vendidos en España. La cifra refleja la enorme ventaja acumulada por la compañía durante los primeros años de desarrollo de esta categoría.

Su posición también se aprecia en la base instalada. Actualmente hay más de 250.000 usuarios activos de Galaxy Fold y Galaxy Flip en España, una cantidad que engloba tanto los modelos de tipo libro como los terminales compactos con formato de concha.

Durante 2025, los tres smartphones plegables más vendidos en nuestro país pertenecieron a Samsung. La marca prolongó este liderazgo durante el primer trimestre de 2026, cuando alcanzó una cuota del 86% en unidades dentro del mercado español de plegables.

Conviene tener en cuenta que todas estas cifras proceden de Samsung y no incluyen en la información facilitada el volumen total de unidades utilizado para calcular los porcentajes. Aun con esa cautela, la tendencia apunta a que la compañía mantiene una posición muy sólida, aunque el creciente número de fabricantes presentes en este segmento debería elevar la presión competitiva.

Más compradores abandonan otras marcas para pasarse al Fold8

El crecimiento no procede exclusivamente de propietarios de modelos Galaxy anteriores. Según Samsung, el 28% de los compradores españoles del Galaxy Z Fold8 utilizaba previamente un smartphone de otra marca, lo que equivale a más de uno de cada cuatro nuevos usuarios.

Este indicador resulta especialmente interesante porque mide la capacidad del dispositivo para atraer clientes ajenos al ecosistema Galaxy. Renovar a los propietarios de plegables anteriores es importante, pero convencer a quienes utilizaban otro fabricante amplía de forma real la base de usuarios.

Además, el 17,3% de quienes han comprado un Galaxy Z Fold8 procede de un sistema operativo distinto a Android. Aunque Samsung no lo identifica expresamente en los datos facilitados, en la práctica este grupo estará compuesto principalmente por antiguos usuarios de iPhone.

La proporción de compradores procedentes de otros sistemas operativos ha aumentado un 52% frente a la registrada con la generación anterior. El Fold8 no solo estaría compitiendo contra otros plegables Android, sino también contra los móviles premium convencionales, especialmente entre quienes buscan un cambio de formato más visible.

Los colores sobrios siguen imponiéndose entre los compradores

Las preferencias de color también ofrecen algunas pistas sobre el perfil de los compradores. En el Galaxy Z Fold8, los acabados Grafito y Lavanda concentran conjuntamente el 85% de las ventas, dejando un espacio bastante reducido para el resto de opciones disponibles.

El Grafito encaja con la elección clásica de quienes buscan un dispositivo discreto y fácil de combinar con cualquier funda o accesorio. Lavanda aporta un toque más reconocible sin alejarse demasiado de una estética elegante, lo que podría explicar su buena aceptación.

En el Galaxy Z Fold8 Ultra, los colores Grafito y Violet Shadow acumulan el 90% de las unidades vendidas. La concentración es todavía mayor que en el Fold8 estándar y confirma que los acabados oscuros continúan dominando entre quienes compran los modelos más caros.

Estas preferencias no afectan a las prestaciones, pero sí pueden influir en la disponibilidad de determinadas configuraciones y en su valor de reventa. Los colores más demandados suelen resultar más fáciles de vender posteriormente, aunque las variantes menos comunes también pueden atraer a quienes buscan un dispositivo diferente.

La competencia será clave para el futuro de los plegables

Después de ocho generaciones, Samsung dispone de una experiencia difícil de igualar en diseño, fabricación y software para pantallas flexibles. La compañía considera positiva la llegada de nuevos rivales porque aumenta la visibilidad de la categoría y ayuda a explicar sus posibilidades a un público más amplio.

La competencia también obliga a acelerar mejoras que los usuarios llevan años reclamando. Menos grosor, menor peso, baterías de más capacidad, cámaras sin compromisos y pliegues menos visibles son algunas de las áreas en las que los fabricantes todavía tienen margen para diferenciarse.

Samsung ha reforzado precisamente algunos de estos apartados en su nueva generación. El Galaxy Z Fold8 incorpora una batería típica de 4.800 mAh y, al igual que otros modelos recientes de la marca, está diseñado para conservar al menos el 80% de su capacidad después de 1.200 ciclos de carga, como explicamos al analizar la durabilidad de las baterías de los nuevos Galaxy Z.

Las cifras españolas muestran que existe interés, pero el precio continúa siendo una barrera importante para convertir los plegables en productos verdaderamente masivos. El desafío de la próxima etapa será llevar sus ventajas a más usuarios sin perder resistencia, autonomía ni calidad fotográfica por el camino.