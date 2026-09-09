Apple prepara su gran golpe: iPhone Duo plegable por 2.000 dólares y nuevos iPhone 18 Pro con sorpresas

Apple se prepara para celebrar uno de sus eventos de producto más importantes de los últimos años. La presentación tendrá lugar este miércoles a las 10:00, hora local de Cupertino —las 19:00 en la España peninsular—, y todo apunta a que el gran protagonista será el primer teléfono plegable de la compañía.

Según la información adelantada por Mark Gurman en Bloomberg, el dispositivo se llamará iPhone Duo y tendrá un precio inicial de unos 2.000 dólares (aproximadamente 1.720 euros) antes de impuestos. Junto a él llegarían los iPhone 18 Pro, nuevos Apple Watch y una renovación de los AirPods de entrada.

El evento tendrá además una dimensión corporativa poco habitual. Será la primera gran presentación dirigida por John Ternus desde que asumió el puesto de consejero delegado de Apple el 1 de septiembre, mientras Tim Cook observará desde el público en su nueva función de presidente ejecutivo.

El primer gran evento de la era John Ternus

John Ternus no es precisamente un desconocido para quienes siguen habitualmente las presentaciones de Apple. Como responsable de ingeniería de hardware desde 2021, ya había aparecido en numerosos vídeos y eventos de la compañía, pero esta será su primera intervención como máximo responsable de Apple.

Su puesta de largo llega en un momento especialmente delicado. Tim Cook deja tras de sí una etapa en la que los ingresos anuales de Apple se aproximaron a los 500.000 millones de dólares (unos 430.000 millones de euros) y las acciones de la compañía acumularon una revalorización cercana al 2.300%.

Cook no se caracterizó por lanzar constantemente nuevas categorías de producto, aunque bajo su dirección nacieron dispositivos tan importantes como el Apple Watch. Su gran logro fue convertir Apple en una empresa mucho más grande, rentable y eficiente, por lo que Ternus recibe una maquinaria comercial difícil de mejorar.

El nuevo consejero delegado tendrá que mantener ese rendimiento y, al mismo tiempo, demostrar que Apple todavía puede abrir mercados. Presentar un iPhone plegable en su primer evento coloca el listón muy alto, ya que el producto será interpretado como la primera declaración de intenciones de la nueva etapa.

Tim Cook asistirá al evento, pero no está previsto que intervenga en la presentación. Aunque continuará ejerciendo una influencia considerable desde la presidencia ejecutiva, todas las miradas estarán puestas en la forma en la que Ternus presente los nuevos dispositivos y explique su visión para Apple.

iPhone Duo: un plegable de 2.000 dólares con ambiciones de iPad

El nombre elegido para el primer iPhone plegable sería finalmente iPhone Duo. La denominación hace referencia a su capacidad para funcionar como un teléfono convencional cuando está cerrado y transformarse en un dispositivo de mayor tamaño al desplegar la pantalla interior.

El modelo de entrada contaría con 256 GB de almacenamiento y partiría de aproximadamente 2.000 dólares (unos 1.720 euros). Apple ofrecería configuraciones de mayor capacidad cuyo precio podría acercarse a los 3.000 dólares (alrededor de 2.580 euros), situándolo entre los teléfonos más caros fabricados por la compañía.

Una reciente escasez de chips de memoria habría elevado el coste de producción por encima de las previsiones iniciales. Apple asumiría una parte de ese incremento para mantener el modelo básico cerca de los 2.000 dólares, mientras que las variantes con más almacenamiento trasladarían una mayor parte del sobrecoste al comprador.

El dispositivo adoptaría unas proporciones más cortas y anchas que las de los primeros plegables tipo libro. Es una filosofía parecida a la que Samsung ha seguido con el Galaxy Z Fold8, cuyo formato compacto facilita el consumo de vídeo y ofrece una superficie interior más cercana a una pequeña tablet.

Este planteamiento coincide con las primeras impresiones filtradas del iPhone plegable. Quienes supuestamente han probado unidades avanzadas habrían destacado su comodidad, la sensación de solidez y la forma en la que Apple aprovecha la pantalla interior.

El iPhone Duo buscaría ser tanto una herramienta de productividad como un objeto de estatus. Apple necesita ofrecer algo más que una pantalla que se dobla para justificar semejante precio, especialmente en una categoría que todavía representa una parte reducida de las ventas mundiales de smartphones.

Chip A20 Pro, bisagra magnética y multitarea avanzada

En el interior del iPhone Duo encontraríamos el nuevo chip A20 Pro y el módem C2 diseñado por Apple. La compañía continuaría así reduciendo su dependencia de proveedores externos en componentes estratégicos, al tiempo que ajustaría mejor el consumo y la conectividad a las particularidades del plegable.

La gran pantalla interior permitiría utilizar dos aplicaciones simultáneamente y ofrecería funciones de multitarea inspiradas en el iPad. La experiencia de software será uno de los elementos decisivos, ya que Apple debe demostrar que desplegar el teléfono aporta ventajas reales más allá de ver vídeos en un panel de mayor tamaño.

El sistema fotográfico estaría compuesto por dos cámaras traseras de 48 MP y una cámara de 12 MP orientada principalmente a videollamadas. La aparente ausencia de un teleobjetivo dedicado podría generar críticas, dado que estaríamos hablando de un producto más caro que los iPhone Pro convencionales.

Apple habría desarrollado además una bisagra con componentes magnéticos y compatibilidad con Apple Pencil. El uso de un lápiz digital reforzaría la conexión con el iPad y permitiría aprovechar la pantalla plegable para tomar notas, dibujar, editar documentos o realizar anotaciones con mayor precisión.

Los plegables llevan años arrastrando problemas como una autonomía inferior, sistemas fotográficos menos completos y un pliegue visible en el panel. La tecnología y las cadenas de suministro han evolucionado lo suficiente para reducir estas limitaciones, pero la resistencia de la pantalla y la visibilidad de la arruga central seguirán siendo examinadas con lupa.

El iPhone Duo llegaría inicialmente en blanco y azul oscuro, y su comercialización podría comenzar en octubre. No está claro si estará disponible desde el primer día en todos los mercados, ya que anteriores informaciones apuntaban a un posible lanzamiento limitado por la complejidad de su fabricación.

Los iPhone 18 Pro apostarán por mejorar la cámara

Quienes no estén interesados en un teléfono plegable podrán recurrir a los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Ambos conservarían el diseño general de sus predecesores, por lo que las principales novedades estarían en el interior y en el sistema fotográfico.

El cambio visual más evidente sería la sustitución del popular acabado naranja por un nuevo tono rojo burdeos. Más allá del color, los dispositivos mantendrían unas líneas muy similares a las de la generación anterior, sin una transformación exterior comparable a la del iPhone Duo.

Las cámaras incorporarían nuevas lentes y herramientas de software dirigidas a usuarios avanzados. La novedad más llamativa sería una apertura mecánica, al menos en el modelo de mayor tamaño, que permitiría controlar con más precisión la profundidad de campo y mejorar las fotografías tomadas con poca luz.

La apertura variable ofrecería un control físico sobre la cantidad de luz que entra en el sensor, en lugar de depender únicamente del desenfoque generado mediante software. Si Apple ejecuta bien esta función, podría resultar especialmente útil en retratos, vídeo y fotografía nocturna.

Los dos modelos utilizarían el chip A20 Pro, ofrecerían una autonomía mayor e incorporarían una cámara de vapor rediseñada para controlar las temperaturas. Una refrigeración más eficaz debería ayudar a mantener el rendimiento durante juegos, grabaciones de vídeo prolongadas y procesos de inteligencia artificial.

La Dynamic Island también se haría más pequeña y ganaría nuevas funciones. La interfaz permitiría alternar entre tres actividades en directo desde la parte superior de la pantalla, frente al límite actual de dos tareas simultáneas.

Apple Watch se prepara para competir con Oura y Whoop

La renovación de los relojes estará encabezada por los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. No se espera un rediseño radical, pero sí nuevos colores y modificaciones en las cajas y correas para diferenciar la generación.

El Apple Watch Series 12 recuperaría una variante con caja de cerámica, un material que Apple ya utilizó en modelos anteriores y que destaca por su acabado y resistencia a los arañazos. El Apple Watch Ultra 4, por su parte, recibiría mejoras de autonomía dirigidas a actividades deportivas y jornadas prolongadas lejos del cargador.

La gran apuesta estaría en el análisis de la salud y el estado físico. Apple presentaría una aplicación llamada Readiness que tomaría como punto de partida los datos recopilados por Vitals, entre ellos la frecuencia cardiaca y los niveles de oxígeno en sangre.

La aplicación utilizaría estas mediciones para ofrecer una valoración más clara sobre la recuperación y la preparación física del usuario. Es un enfoque similar al de dispositivos como Oura Ring y Whoop, que convierten múltiples indicadores biométricos en una puntuación fácil de interpretar.

Estas novedades llegarían acompañadas de una renovación de la aplicación Salud del iPhone. Apple buscaría que los datos recopilados por sus dispositivos resulten más comprensibles y útiles, en lugar de limitarse a mostrar gráficas independientes que el usuario debe interpretar por su cuenta.

Otra función analizaría distintos momentos del día y generaría un resumen de la actividad, incluidas las conversaciones mantenidas. Según la información disponible, el sistema estaría diseñado con la privacidad como prioridad: no almacenaría audio ni permitiría consultar una transcripción de lo hablado.

AirPods 5 y una subida de precios difícil de evitar

Apple había planeado presentar unos AirPods de gama alta con cámaras integradas capaces de analizar el entorno. Ese producto se habría retrasado hasta 2027, por lo que no formaría parte de los anuncios previstos para este evento.

En su lugar llegarían los AirPods 5, una nueva generación de los auriculares más asequibles de la compañía. Se ofrecerían en versiones con y sin estuche de carga inalámbrica e incorporarían una mejora considerable en la cancelación activa de ruido.

Una de las mayores incógnitas del evento será el precio de los nuevos iPhone. La escasez de chips de memoria ya llevó a Apple a encarecer en junio sus ordenadores Mac, iPad y dispositivos para el hogar, aunque entonces decidió mantener sin cambios el precio de sus teléfonos.

Esa tregua terminaría con los iPhone 18 Pro. Apple tendría previsto aumentar en 100 dólares (aproximadamente 86 euros) el precio de cada modelo Pro y Pro Max, una decisión que podría resultar especialmente impopular si también se traslada sin ajustes al mercado europeo.

Para amortiguar el impacto, la compañía anunció anteriormente Apple Upgrade en Estados Unidos. Este programa permite pagar una cuota mensual de forma continuada y cambiar el dispositivo cada año, mientras que las operadoras podrían complementar la estrategia con financiación y descuentos por entregar un teléfono antiguo.

No está previsto que Apple presente un iPhone 18 convencional, un iPhone 18e ni una segunda generación del iPhone Air. Esos modelos se reservarían para 2027, dejando al iPhone Duo y los iPhone 18 Pro como protagonistas absolutos de esta presentación.

El evento dibuja una Apple que intenta abrir una nueva etapa sin romper por completo con la anterior. Un iPhone plegable, nuevas funciones de salud y cámaras más ambiciosas ofrecen argumentos atractivos, pero los elevados precios obligarán a la compañía a demostrar que las mejoras justifican la inversión.