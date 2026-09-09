Presentación del iPhone plegable: ¿A qué hora empieza y cómo seguirla en directo?

Se acerca uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la tecnología: el evento Un rayo de wow de Apple.

En esta ocasión, la compañía de Cupertino presentará su nueva línea de iPhones, presumiblemente los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y, como novedad, el iPhone Duo plegable. No habrá presentación, sin embargo, de nuevos iPhone 18 o iPhone Air 2.

Además de la nueva serie de iPhones, se espera que Apple presente la próxima generación de sus relojes inteligentes, incluyendo el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. También podría haber una actualización en la línea más económica de los AirPods.

Cómo ver el evento Un rayo de wow en directo

El evento se transmitirá en vivo desde el sitio web oficial de Apple. La transmisión comenzará el lunes 9 de septiembre. Además, Apple compartirá el evento en su canal de YouTube.

Si tienes un Apple TV o un dispositivo como un iPhone o iPad que cuenta con la aplicación Apple TV, también podrás seguir el evento en vivo a través de la aplicación. La opción de transmisión estará disponible en la app de TV.

La presentación comienza hoy, 9 de septiembre, a las 19:00 (hora española). A continuación, tienes la hora en los principales países desde los que nos leéis: