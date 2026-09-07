iOS 27 permitirá usar el mismo número en dos iPhone: así funcionará Handoff

Usar dos iPhone de manera habitual puede resultar incómodo cuando solo tienes un número de teléfono.

Aunque Apple permite configurar varias líneas en un dispositivo mediante Dual SIM, hasta ahora no existía una forma verdaderamente sencilla de trasladar una línea activa de un iPhone a otro sin mover la tarjeta SIM o transferir manualmente la eSIM.

iOS 27 podría resolver esta limitación con una nueva función denominada Handoff, que permitiría compartir una misma línea entre dos iPhone compatibles. Una filtración ha mostrado cómo funcionaría este sistema, pensado para quienes desean alternar entre distintos modelos sin renunciar temporalmente a llamadas, mensajes y datos móviles.

Una misma línea móvil para dos iPhone

La principal novedad de esta función es que una única tarjeta SIM o eSIM podría asociarse a dos iPhone. Esto no significa que la línea vaya a funcionar simultáneamente en ambos dispositivos, sino que el usuario podrá decidir cuál de ellos permanece conectado en cada momento.

El planteamiento es diferente al de Dual SIM. Esta última tecnología permite tener dos números activos en un mismo teléfono, mientras que el nuevo Handoff de iOS 27 haría justo lo contrario: llevar un mismo número a dos teléfonos y alternar entre ellos cuando resulte necesario.

Puede parecer una función dirigida a un público reducido, pero tiene bastante sentido dentro de una gama de iPhone cada vez más variada. Alguien podría preferir un iPhone Air ligero para viajar o salir a hacer deporte y utilizar un modelo más grande y avanzado durante la jornada laboral.

La idea también encaja con los rumores sobre la llegada de nuevos formatos a la familia. Apple prepara dispositivos muy diferentes entre sí, incluido un posible iPhone plegable que ya ha aparecido entre referencias internas de sus sistemas, por lo que facilitar el cambio entre teléfonos sería más útil que nunca.

Cambiar de iPhone sería tan fácil como desbloquearlo

Según la información filtrada, el proceso cotidiano sería sorprendentemente sencillo. Después de activar Handoff en los dos teléfonos, la línea pasaría automáticamente al último iPhone que haya sido desbloqueado, sin necesidad de entrar continuamente en los ajustes o confirmar una transferencia.

Imaginemos que el usuario comienza el día con un iPhone Air y más tarde quiere utilizar un iPhone Ultra para una reunión. En teoría, bastaría con desbloquear el segundo dispositivo para que este asumiera la línea móvil y pudiera realizar llamadas o conectarse a Internet.

Cuando quisiera volver al modelo más compacto, únicamente tendría que desbloquearlo de nuevo. El cambio estaría pensado para sentirse inmediato y natural, de manera similar a otras funciones de continuidad que Apple utiliza para coordinar sus diferentes dispositivos.

La configuración inicial sí requeriría intervenir en ambos terminales. La opción aparecería dentro de los ajustes de telefonía móvil de iOS 27 y tendría que habilitarse expresamente en cada iPhone antes de poder alternar la línea mediante este mecanismo.

La SIM permanecería siempre en el mismo teléfono

Uno de los detalles más interesantes es que la SIM física o eSIM no tendría que trasladarse realmente al segundo iPhone. La credencial principal permanecería instalada en el dispositivo original, mientras que el sistema y el operador gestionarían la activación de la línea en el otro terminal.

A pesar de esa conexión entre ambos equipos, no se trataría de una duplicación completa de la línea. Solo el iPhone seleccionado en ese momento podría utilizar los datos móviles y realizar o recibir llamadas mediante el número compartido.

El otro teléfono quedaría temporalmente sin acceso a los servicios de esa línea hasta que el usuario volviera a activarlo desbloqueándolo. Esta limitación evitaría que una misma suscripción móvil estuviera funcionando a la vez en dos dispositivos y reduciría los posibles problemas de seguridad o facturación.

La experiencia se parecería, por tanto, más a trasladar virtualmente una SIM que a disponer de un duplicado tradicional. La diferencia es que todo ocurriría mediante software y sin tener que manipular una bandeja, escanear otra vez un código QR o solicitar una nueva eSIM al operador.

Announced at WWDC26, iOS 27 will support switching between two iPhone devices with the same phone number. The feature will be called iPhone Handoff. Here’s a demo of the setup. pic.twitter.com/1ZwoPC7PaK — pdfu (@itspdfu) September 2, 2026

La compatibilidad del operador será imprescindible

Apple no podría ofrecer esta prestación por su cuenta, ya que cada compañía telefónica tendría que habilitarla expresamente en su red. La filtración menciona a T-Mobile en Estados Unidos como uno de los operadores que ya estaría preparado para admitirla.

Esto significa que la disponibilidad probablemente variará dependiendo del país y de la compañía contratada. Incluso después de instalar iOS 27, la opción podría no aparecer o permanecer inutilizable si el operador todavía no ofrece soporte para compartir la línea de esta manera.

En España habrá que esperar a que Movistar, Orange, Vodafone, Digi y el resto de compañías expliquen sus planes. Apple ya depende de acuerdos similares para determinadas funciones móviles, por lo que es posible que el despliegue se produzca progresivamente y no de forma simultánea en todos los mercados.

También está por ver si los operadores incluirán el servicio gratuitamente o lo tratarán como una modalidad MultiSIM con una cuota adicional. La información disponible describe el funcionamiento técnico, pero todavía no aclara las posibles condiciones comerciales asociadas.

Handoff no ofrecería una MultiSIM convencional

Aunque ambas soluciones permiten utilizar un número en más de un dispositivo, existen diferencias importantes. Una MultiSIM suele proporcionar varias tarjetas o perfiles asociados a la misma línea, que pueden permanecer conectados al mismo tiempo en teléfonos, relojes o tabletas.

La propuesta de iOS 27 se basaría en una transferencia dinámica de la conexión entre dos iPhone. El número solo estaría operativo en uno de ellos, reduciendo el riesgo de que ambos reciban llamadas o intenten utilizar los datos simultáneamente.

Esta característica tampoco sustituiría a Dual SIM. Quienes necesiten separar su número personal y profesional seguirían pudiendo configurar dos líneas en un único iPhone, siempre que el dispositivo y el operador admitan la combinación elegida.

Handoff atendería una necesidad distinta: permitir que una persona tenga dos formatos de iPhone y elija cuál quiere utilizar en cada situación. No añade una segunda línea, sino que hace mucho más flexible la primera.

También podría llegar a modelos de años anteriores

La función no estaría reservada exclusivamente a la próxima generación de teléfonos. La información publicada apunta a que los iPhone anteriores que puedan actualizarse a iOS 27 también recibirían esta posibilidad, aunque aún falta conocer la lista oficial de equipos compatibles.

Apple suele mantener sus teléfonos actualizados durante bastantes años. No obstante, la compatibilidad con el sistema operativo no garantiza por sí sola que Handoff funcione. Puede haber requisitos relacionados con el módem, la eSIM, la autenticación o las capacidades técnicas del operador que limiten la prestación en determinados modelos.

Hasta que Apple presente oficialmente iOS 27 y publique su documentación, conviene considerar estos detalles como provisionales. La demostración filtrada ofrece una pista convincente, pero la compañía todavía podría modificar el funcionamiento o las restricciones antes del lanzamiento definitivo.

Una función que encaja con el posible iPhone Ultra

El momento elegido para introducir esta novedad difícilmente parece casual. Apple podría presentar muy pronto el denominado iPhone Ultra, un dispositivo de gran tamaño que ampliaría la gama y ofrecería una experiencia claramente diferente a la de los modelos convencionales.

Este supuesto iPhone Ultra podría resultar atractivo por su pantalla y sus prestaciones, pero no necesariamente sería el teléfono más cómodo para todas las ocasiones. Poder dejarlo en casa y trasladar la línea a un iPhone Air más fino y ligero solucionaría uno de los inconvenientes de alternar entre formatos.

También funcionaría en sentido contrario. El usuario podría utilizar el modelo compacto durante sus desplazamientos y activar el Ultra cuando necesitara trabajar, consumir contenido multimedia o aprovechar una pantalla de mayores dimensiones.

Apple estaría creando así una experiencia en la que el teléfono deja de ser un dispositivo inseparable de la línea contratada. El número acompañaría al usuario y podría saltar al iPhone que mejor encaje con cada momento, manteniendo la SIM alojada en su ubicación original.

La privacidad y la seguridad serán fundamentales

Permitir que una línea cambie de teléfono con solo desbloquear un dispositivo plantea preguntas evidentes sobre seguridad. Los dos iPhone tendrían que quedar vinculados previamente y, previsiblemente, utilizar la misma cuenta de Apple para impedir que el número pueda activarse en un equipo no autorizado.

Face ID, Touch ID o el código de desbloqueo podrían actuar como confirmación de que el propietario desea trasladar la línea. El desbloqueo no sería únicamente un gesto para despertar el teléfono, sino la orden que inicia el cambio de dispositivo activo.

También cabe esperar que Apple muestre avisos claros cuando la línea abandone un iPhone y pase al otro. Esta información sería importante para que el usuario sepa en todo momento qué terminal recibirá las llamadas y cuál dispone de acceso a los datos móviles.

La compañía todavía no ha detallado estas protecciones, por lo que no sabemos qué ocurriría si uno de los teléfonos estuviera apagado, sin conexión o fuera robado. Una implementación sólida necesitará controles para cancelar rápidamente el vínculo y recuperar la línea desde el dispositivo principal.

Quedan algunas preguntas por resolver

La filtración explica la mecánica básica, pero deja varios aspectos en el aire. No está claro si los mensajes SMS pasarán inmediatamente al nuevo iPhone, cómo se comportará el buzón de voz o cuánto tardará la red móvil en completar cada cambio.

Tampoco sabemos si habrá un límite diario de transferencias o alguna espera obligatoria entre activaciones. Un cambio realmente instantáneo sería ideal, pero los operadores pueden imponer controles para evitar fraudes, errores de registro o una carga excesiva sobre sus sistemas.

Otra duda afecta al uso internacional. Será interesante comprobar si Handoff seguirá funcionando durante el roaming o si el usuario tendrá que mantener activo el iPhone que aloja la SIM cuando viaje fuera de su país.

También falta confirmar qué sucederá con servicios como iMessage y FaceTime, que ya sincronizan conversaciones entre dispositivos mediante la cuenta de Apple. Lo lógico es que continúen funcionando en ambos teléfonos mediante WiFi, aunque las funciones estrictamente asociadas a la red móvil quedarían reservadas al equipo activo.

Cuándo podría estar disponible

Apple debería presentar iOS 27 junto con sus próximas novedades de software y distribuir la actualización estable durante el otoño. La nueva función podría anunciarse públicamente durante esa presentación o reservarse para acompañar el lanzamiento de los nuevos iPhone.

Como suele ocurrir con características vinculadas a operadoras, su activación podría depender tanto de una actualización de iOS como de nuevos ajustes del proveedor. Por ello, instalar la versión más reciente del sistema quizá no sea suficiente para empezar a utilizarla.

Los operadores también necesitarán probar la transferencia de líneas en sus redes y establecer sus propias condiciones. Algunos podrían ofrecerla desde el primer día, mientras que otros tardarían semanas o meses en incorporarla.

Por ahora no hay una fecha confirmada ni garantías de que llegue a España inmediatamente. Aun así, la aparición de una interfaz funcional sugiere que el desarrollo se encuentra en una fase suficientemente avanzada como para que podamos conocer más detalles muy pronto.

Un cambio pequeño con un gran impacto cotidiano

Sobre el papel, compartir una línea entre dos iPhone puede parecer una incorporación menor frente a las novedades de diseño, cámaras o inteligencia artificial. Sin embargo, es precisamente el tipo de mejora que puede transformar la experiencia diaria de quienes utilizan varios dispositivos.

La posibilidad de escoger un teléfono diferente según el plan del día elimina buena parte de la fricción actual. No habría que extraer la SIM, solicitar duplicados ni repetir tediosos procesos de activación de la eSIM cada vez que se quisiera cambiar de terminal.

Además, esta flexibilidad podría animar a más usuarios a combinar modelos complementarios. Un iPhone compacto y otro de gran formato dejarían de competir por ser el dispositivo principal y pasarían a desempeñar funciones diferentes dentro del mismo ecosistema.

Si Apple consigue que el proceso sea rápido, seguro y compatible con suficientes operadores, Handoff podría convertirse en una de las novedades más prácticas de iOS 27. Ahora solo falta que la compañía confirme oficialmente la función y explique dónde, cuándo y con qué dispositivos estará disponible.