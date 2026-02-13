Apple confirma que la nueva Siri llegará este año, a pesar de los rumores de retraso

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Apple ha intentado apagar un incendio sin desmentir del todo el origen de las llamas. Tras un informe que apuntaba a retrasos internos en el gran rediseño de Siri, la compañía ha enviado un mensaje breve pero muy medido a CNBC: sigue “en camino” para lanzar la nueva Siri este año.

La aclaración llega en un contexto de nerviosismo en Wall Street, con caídas en bolsa atribuidas a la sensación de que Apple vuelve a ir a remolque en la carrera de la IA.

Qué ha pasado: un objetivo interno que se habría movido

Según la información publicada por Bloomberg y firmada por Mark Gurman, Apple habría planeado inicialmente empezar a desplegar las nuevas funciones de Siri con iOS 26.4, pero los problemas en pruebas internas habrían obligado a repartir ese lanzamiento en versiones posteriores, con apariciones parciales en iOS 26.5 o incluso más adelante en el año.

Ese matiz es clave: públicamente Apple hablaba de “2026”, pero el mercado —y muchas filtraciones— daban por hecho que el salto importante llegaría en la ventana de iOS 26.4. El informe sugiere que ese “deadline” interno no se cumpliría.

La respuesta de Apple a CNBC: confirma el “este año”, pero no entra al detalle

La declaración a CNBC reafirma el compromiso que Apple ya había repetido de cara al público: las nuevas funciones de Siri llegarán en 2026 y la compañía mantiene el plan de lanzarlas “este año”.

Ahora bien, esa respuesta no contradice explícitamente lo publicado por Bloomberg sobre retrasos internos. Apple, simplemente, evita confirmar o negar el calendario de iOS 26.4/iOS 26.5 y se limita a insistir en el marco general.

Por qué importa: las acciones reaccionan y el mercado no perdona en IA

El informe y el debate posterior han impactado en la percepción de los inversores. Medios financieros han vinculado el episodio a una sesión en la que Apple llegó a caer en torno a un 5 %, en un momento en el que cualquier señal de “retraso” en IA pesa más que nunca.

En un mercado que se mueve a velocidad de semanas, la confianza depende de que Apple demuestre avances tangibles —y no solo promesas— para ponerse al día frente a rivales que actualizan modelos, productos y capacidades de forma constante.

Las funciones que Apple prometió: contexto personal, acciones en apps y conciencia de pantalla

Las mejoras anunciadas originalmente en WWDC 2024 (y repetidas desde entonces) incluyen tres pilares:

Contexto personal : que Siri pueda entender mejor tu información y preferencias para responder de forma más relevante.

: que Siri pueda entender mejor tu información y preferencias para responder de forma más relevante. Acciones ricas dentro de apps : ejecutar tareas más complejas “dentro” de aplicaciones, no solo comandos simples del sistema.

: ejecutar tareas más complejas “dentro” de aplicaciones, no solo comandos simples del sistema. Conciencia de lo que hay en pantalla: poder preguntarle a Siri por lo que estás viendo y obtener ayuda contextual sin fricción.

La idea es convertir a Siri en un asistente realmente “situacional”: que entienda qué miras, qué app usas y qué intentas conseguir, para proponer y ejecutar acciones útiles en ese contexto.

La pieza estratégica: Siri con Google Gemini “por detrás”

Cuando estas funciones aterricen, lo harán con un cambio de fondo importante: Apple y Google anunciaron una colaboración plurianual por la que la próxima generación de Apple Foundation Models se apoyará en modelos Gemini y tecnología cloud de Google, con el objetivo de potenciar futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una Siri más personalizada.

En otras palabras: el salto de Siri no solo depende de capas de producto, sino también de la arquitectura de modelos y de cómo Apple integre esas capacidades manteniendo su narrativa de privacidad (procesamiento en dispositivo y “private cloud computing” en ciertos casos, según lo comunicado alrededor de Apple Intelligence).

Mirando a iOS 27: una Siri más tipo “chatbot” (y el riesgo de efecto dominó)

Más allá de iOS 26, se espera que Apple sea todavía más ambiciosa en iOS 27, con una experiencia de Siri más parecida a un chatbot, impulsada por modelos fundacionales basados en versiones más avanzadas de Gemini.

Y aquí aparece la duda lógica del mercado: si lo “básico” (el primer bloque de funciones prometidas) se está retrasando, ¿podría arrastrar también lo que venga después? En IA, los calendarios importan tanto como las funciones, porque llegar tarde puede significar perder narrativa, desarrolladores y usuarios avanzados.