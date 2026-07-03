Apple Creator Studio se actualiza con IA, subtítulos automáticos y más integración entre apps

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Apple ha anunciado una importante actualización de Apple Creator Studio, su colección de aplicaciones creativas para Mac, iPad y iPhone, con nuevas funciones de inteligencia artificial, una integración más profunda entre apps y mejoras pensadas para acelerar los flujos de trabajo de vídeo, imagen, diseño y música.

La compañía quiere que Creator Studio sea algo más que un paquete de herramientas independientes. Con esta nueva versión, Apple refuerza la conexión entre Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Keynote, Pages, Numbers, Motion, Compressor, MainStage, Freeform y Final Cut Camera, permitiendo que los creadores salten de una app a otra con menos fricción.

Entre las novedades más destacadas se encuentran la generación automática de subtítulos en Final Cut Pro, la detección inteligente de ediciones, la nueva Máscara automática, la integración directa de Pixelmator Pro con varias apps de productividad y creación, nuevas herramientas para generar formas vectoriales y mejoras relevantes en Logic Pro para músicos y productores.

Apple Creator Studio se vuelve más inteligente y conectado

Apple Creator Studio recibe una actualización centrada en tres grandes pilares: inteligencia artificial, conectividad entre aplicaciones y mayor velocidad en los procesos creativos. La idea es que los usuarios puedan editar vídeo, retocar imágenes, crear gráficos, componer música o preparar documentos visuales sin tener que romper constantemente su flujo de trabajo.

Una de las claves de esta nueva versión es la integración más estrecha de Pixelmator Pro con Final Cut Pro, Keynote, Pages y Numbers. Ahora es posible abrir una imagen desde un documento, presentación, hoja de cálculo o proyecto de vídeo, editarla directamente en Pixelmator Pro y devolverla al lugar de origen de forma mucho más sencilla.

Además, Apple ha añadido nuevas funciones basadas en IA que permiten automatizar tareas repetitivas o especialmente tediosas, como generar subtítulos, detectar cortes en vídeos ya renderizados o aislar elementos concretos dentro de una escena.

Final Cut Pro estrena generación automática de subtítulos

Una de las novedades más esperadas llega a Final Cut Pro con la función Generar subtítulos. Gracias a la inteligencia artificial en el dispositivo, la aplicación puede transcribir automáticamente el audio de un proyecto y colocar los subtítulos directamente en la línea de tiempo.

Esto supone un avance importante para creadores de contenido, editores de vídeo y profesionales que necesitan adaptar sus proyectos a redes sociales, plataformas de vídeo o formatos accesibles. En lugar de transcribir manualmente cada frase o recurrir a herramientas externas, Final Cut Pro integra todo el proceso dentro del propio flujo de edición.

Los subtítulos no se limitan a aparecer de forma básica sobre el vídeo. Apple permite personalizar el tipo de letra, el color, la posición y el estilo, además de animarlos para que encajen mejor con la estética de cada proyecto.

Detección de ediciones permite reutilizar vídeos ya exportados

Final Cut Pro también incorpora Detección de ediciones, una función pensada para quienes necesitan volver a trabajar sobre un vídeo ya renderizado. La herramienta analiza el archivo final y lo divide de nuevo en clips dentro de la línea de tiempo, recuperando puntos de edición que antes habría que identificar manualmente.

Esta prestación puede resultar especialmente útil para reeditar vídeos antiguos, corregir detalles de una pieza ya finalizada o preparar versiones más cortas para redes sociales. Por ejemplo, un creador podría tomar un vídeo largo ya exportado y convertirlo rápidamente en un resumen vertical o en una pieza breve para Instagram, TikTok o YouTube Shorts.

Apple plantea esta función como una forma de ahorrar tiempo en procesos habituales de reutilización de contenido, algo cada vez más importante en un entorno donde los mismos materiales suelen adaptarse a múltiples formatos y plataformas.

Máscara automática llega para aislar elementos sin rastreo manual

Otra mejora relevante de Final Cut Pro en Mac es Máscara automática, una herramienta que permite aislar elementos concretos del vídeo sin necesidad de realizar un seguimiento manual. La IA integrada en el dispositivo puede reconocer sujetos como piel, pelo, cielo, vegetación o ropa.

El funcionamiento está pensado para ser rápido: el editor puede pasar el puntero sobre un clip y ver una previsualización en tiempo real de los elementos detectados. También puede elegirlos desde una lista en el inspector y combinarlos con correcciones de color o efectos.

Esta prestación se suma a Máscara magnética, que ofrece más control sobre qué elementos identificar, rastrear y enmascarar. En conjunto, ambas herramientas permiten realizar ajustes más precisos sin recurrir a procesos largos o complejos.

Final Cut Pro también mejora el color, el recorte y los contenidos creativos

La actualización no se queda solo en funciones de IA. En Mac, Final Cut Pro recibe una versión mejorada de Igualar color, diseñada para ofrecer una correspondencia cromática más precisa y natural en una mayor variedad de situaciones de iluminación y tipos de metraje.

El editor puede escoger un fotograma de referencia y dejar que Final Cut Pro analice las tomas para armonizarlas, con la posibilidad de realizar ajustes adicionales después. Esto debería facilitar el trabajo con vídeos grabados en condiciones distintas o con varias cámaras.

También llega Recorte avanzado, una herramienta para ajustar de forma más precisa los fotogramas de entrada y salida. A esto se suman nuevos contenidos como Creator Themes, con varias proporciones, títulos dinámicos y fondos personalizables para acelerar la creación de piezas listas para publicar.

Motion, Compressor y Final Cut Camera también reciben novedades

Apple también ha actualizado otras herramientas vinculadas al flujo de trabajo de vídeo. Motion incorpora compatibilidad nativa para mantener gráficos vectoriales nítidos a cualquier resolución, además de una nueva función para distribuir capas y facilitar la configuración de animaciones complejas.

Compressor estrena un visor de metadatos inmersivos, compatibilidad con el perfil de contenidos multimedia proyectados de Apple en 180 grados para Apple Vision Pro y una vista anaglifo para previsualizar vídeo estereoscópico.

Por su parte, Final Cut Camera, la app gratuita de grabación de vídeo para iPhone y iPad, añade Clean HDMI Out para enviar una señal de vídeo limpia a monitores o grabadoras externas. También amplía la compatibilidad con ProRes, incluyendo ProRes LT, y permite desactivar el zoom digital para asegurar que cada fotograma se capture con la máxima resolución óptica disponible.

Pixelmator Pro se integra con Final Cut Pro, Keynote, Pages y Numbers

Pixelmator Pro gana protagonismo dentro de Apple Creator Studio gracias a una integración mucho más profunda con otras aplicaciones. En Final Cut Pro, los usuarios pueden enviar un fotograma concreto directamente a Pixelmator Pro para crear miniaturas, gráficos para redes sociales o elementos visuales personalizados, y después devolverlos al proyecto.

En Keynote, Pages y Numbers, ahora es posible seleccionar cualquier imagen de un documento, abrirla en Pixelmator Pro y editarla con todas sus herramientas. Los cambios se guardan automáticamente en el documento, lo que evita exportaciones manuales o pasos intermedios.

Esta integración resulta especialmente interesante para quienes preparan presentaciones, informes, documentos visuales o materiales promocionales, ya que permite retocar imágenes con herramientas avanzadas sin salir del ecosistema de Apple.

Nuevas formas vectoriales, generación de imágenes y Centro de contenido

Pixelmator Pro, Keynote, Pages y Numbers también estrenan la posibilidad de generar formas vectoriales adaptadas a cada proyecto. Estas formas son completamente editables y se pueden guardar en una colección específica para reutilizarlas más adelante.

Además, Pixelmator Pro recibe generación avanzada de imágenes mediante lenguaje natural. Esto permite crear y editar imágenes describiendo lo que se quiere obtener, una función claramente orientada a acelerar el proceso creativo y facilitar la exploración visual.

Apple también introduce un Centro de contenido con una selección de fotos, gráficos, formas e ilustraciones de alta calidad. La intención es que los usuarios encuentren inspiración y recursos visuales directamente dentro de la aplicación.

Keynote, Pages, Numbers y Freeform también se actualizan

Las apps de productividad de Apple no se quedan fuera. Keynote incorpora nuevas transiciones y animaciones para crear presentaciones más llamativas. Pages añade en iPhone y iPad la separación silábica automática y la posibilidad de mostrar caracteres invisibles, algo útil para quienes necesitan un control más preciso del texto.

Numbers, por su parte, permite ocultar hojas individuales o aplicarles colores, una mejora práctica para organizar hojas de cálculo complejas con muchas pestañas.

Apple también adelanta novedades para Freeform con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. La app añadirá generación de formas, apertura de imágenes en Pixelmator Pro, modo oscuro, carpetas para organizar pizarras y compatibilidad con dibujo en Mac.

Logic Pro mejora Chord ID y suma un nuevo Producer Project

La parte musical de Apple Creator Studio también recibe mejoras importantes. Logic Pro para Mac y iPad estrena una versión más avanzada de Chord ID, capaz de ofrecer un análisis armónico más preciso, incluyendo acordes ampliados e inversiones.

Según Apple, la herramienta puede identificar acordes incluso cuando se tocan en una guitarra distorsionada o en un piano ligeramente desafinado. Esto debería ayudar a que los Session Players respondan con más rapidez y a que sea más sencillo modificar progresiones de acordes durante el proceso de composición.

También llega un nuevo Producer Project basado en «Shoulda Never», una canción producida por Khris Riddick-Tynes. El proyecto permite explorar la sesión completa de Logic Pro, incluyendo grabaciones multipista, interpretaciones MIDI y tomas vocales conservadas tal y como fueron creadas.

Alchemy y Beat Breaker amplían las posibilidades de diseño sonoro

Logic Pro y MainStage incorporan un nuevo modo de sincronización granular en Alchemy, el sintetizador de manipulación de samples de Apple. Esta función abre nuevas posibilidades para diseñadores sonoros, productores y músicos que buscan texturas más complejas o experimentales.

Como complemento, Apple lanza el paquete de sonidos Granular Alchemy, con loops y preajustes creados específicamente para este nuevo modo. La idea es que los usuarios puedan empezar a experimentar sin tener que construir todos los sonidos desde cero.

Beat Breaker también recibe novedades, incluyendo modos de filtro y panoramización, así como controles de aleatorización más intuitivos. Además, la herramienta llega tanto a Mac como a iPad para facilitar la creación de variaciones rítmicas y rellenos.

Precios y disponibilidad de Apple Creator Studio

Las novedades de Apple Creator Studio ya están disponibles para los suscriptores actuales como actualización gratuita. Para nuevos usuarios, la suscripción tiene un precio de 12,99 euros al mes o 129 euros al año.

Las nuevas suscripciones incluyen un mes de prueba gratuita. Además, quienes compren un nuevo Mac o iPad válido podrán probar Apple Creator Studio durante tres meses sin coste.

Apple también ofrece precios reducidos para educación. Los estudiantes universitarios y docentes pueden acceder a Apple Creator Studio por 2,99 euros al mes o 29 euros al año.

Apple Creator Studio puede descargarse desde el App Store como compra universal, y mediante En Familia es posible compartir las apps y contenidos incluidos con hasta seis personas.

Quienes prefieran pagar una sola vez por cada aplicación también pueden seguir comprando las versiones individuales para Mac: Final Cut Pro cuesta 349,99 euros, Logic Pro 229,99 euros, Pixelmator Pro 59,99 euros, Motion 59,99 euros, Compressor 59,99 euros y MainStage 34,99 euros.

Keynote, Pages, Numbers y Freeform continúan siendo gratuitas y vienen incluidas en los nuevos iPhone, Mac y iPad.