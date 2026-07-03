Los Galaxy Z Fold8, Flip8 y Watch9 filtran sus precios antes del Unpacked

Samsung ya tendría casi listo su próximo gran evento Unpacked, que según las filtraciones se celebraría en Londres el próximo 22 de julio. Allí, la compañía presentaría su nueva generación de plegables y relojes inteligentes, con una familia formada por los Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra 2.

Aunque todavía queda esperar a la presentación oficial para confirmar todos los detalles, una nueva filtración acaba de adelantar los supuestos precios europeos de toda la gama. Y, como suele ocurrir últimamente en el mundo de la tecnología, la noticia no es precisamente que vayan a ser más baratos.

La información apunta a subidas generalizadas frente a la generación anterior, especialmente en los modelos plegables con más almacenamiento. En algunos casos, el incremento podría llegar hasta los 280 euros respecto al modelo equivalente del año pasado.

El Galaxy Z Fold8 Ultra partiría de 2.199 euros

El modelo más ambicioso de la nueva familia sería el Galaxy Z Fold8 Ultra, que llegaría como sucesor directo del Galaxy Z Fold7. Según los precios filtrados, Samsung habría decidido elevar el precio de entrada hasta los 2.199 euros para la versión con 256 GB de almacenamiento.

Esto supondría una subida de 100 euros respecto al Galaxy Z Fold7 equivalente, una diferencia que no parece enorme en términos absolutos, pero que sitúa de nuevo al plegable más avanzado de Samsung en una franja reservada a bolsillos muy concretos.

La versión con 512 GB también subiría de precio de forma más notable. En este caso, el Galaxy Z Fold8 Ultra costaría 2.399 euros, lo que representa un incremento de 180 euros frente al modelo anterior con la misma capacidad.

Para quienes quieran la configuración más completa, con 1 TB de almacenamiento, el precio filtrado asciende hasta los 2.799 euros. Esta variante sería 280 euros más cara que la del Galaxy Z Fold7, convirtiéndose previsiblemente en uno de los smartphones más caros del catálogo de Samsung.

El Galaxy Z Fold8 será más barato que el Ultra, pero no precisamente asequible

Junto al modelo Ultra, Samsung también prepararía un Galaxy Z Fold8 más ancho que arrancaría en 1.999 euros con 256 GB de almacenamiento. Aunque sería 200 euros más económico que el Fold8 Ultra de entrada, seguiría situándose claramente por encima de lo que cuesta un smartphone premium convencional.

La variante con 512 GB tendría un precio de 2.199 euros, es decir, se colocaría al mismo nivel que el Fold8 Ultra básico. Por su parte, el modelo superior con 1 TB de almacenamiento alcanzaría los 2.599 euros.

La estrategia parece clara: Samsung estaría diferenciando más su gama Fold, ofreciendo un modelo Ultra para quienes quieren lo más avanzado y una versión Fold8 que, aunque algo más contenida en precio, seguiría siendo un dispositivo de gama altísima.

El Galaxy Z Flip8 también sube: desde 1.299 euros

El Galaxy Z Flip8, el plegable tipo concha de Samsung, tampoco se libraría del incremento de precios. La versión de 256 GB costaría 1.299 euros, lo que supondría una subida de 100 euros respecto al Galaxy Z Flip7.

La configuración con 512 GB se iría hasta los 1.499 euros. En este caso, el incremento sería de 180 euros frente al modelo equivalente de la generación anterior.

Este aumento puede resultar especialmente llamativo porque la familia Flip ha sido tradicionalmente la puerta de entrada al mundo de los plegables de Samsung. Aunque sigue siendo más asequible que los Fold, cada nueva generación parece alejarse un poco más de la barrera psicológica de los 1.000 euros.

Los Galaxy Watch9 y Watch Ultra 2 también serían más caros

La subida de precios no afectaría únicamente a los smartphones plegables. Los próximos relojes inteligentes de Samsung también llegarían con una factura algo más elevada que sus predecesores.

El Galaxy Watch Ultra 2 con conectividad LTE tendría un precio filtrado de 749 euros, lo que supone 50 euros más que el Galaxy Watch Ultra original. Se mantendría, por tanto, como la opción más premium dentro de la gama de wearables de la marca.

En cuanto al Galaxy Watch9, el modelo de 40 mm partiría de 409 euros, con una subida de 40 euros frente al Galaxy Watch8. La versión de 44 mm comenzaría en 459 euros.

Quienes quieran conectividad LTE en el Galaxy Watch9 tendrían que sumar 30 euros adicionales al precio base. De confirmarse estos datos, el reloj inteligente de Samsung también se consolidaría como una propuesta cada vez más cercana al segmento premium.

Samsung apostaría por una gama más cara y segmentada

Estos precios filtrados encajan con una tendencia que se ha ido viendo en los últimos años: los dispositivos más avanzados de Samsung son cada vez más caros, especialmente cuando hablamos de plegables y relojes inteligentes de gama alta.

La llegada de un Galaxy Z Fold8 Ultra permitiría a la compañía justificar un precio superior para quienes buscan el modelo más completo, mientras que el Galaxy Z Fold8 quedaría como una alternativa algo más accesible dentro de la propia familia Fold. Aun así, hablar de precios cercanos o superiores a los 2.000 euros deja claro que estos dispositivos siguen estando lejos del mercado masivo.

En el caso del Galaxy Z Flip8, la subida podría generar más debate. Es cierto que los plegables tipo concha siguen siendo más asequibles que los Fold, pero un precio de partida de 1.299 euros puede hacer que muchos usuarios se lo piensen dos veces, especialmente si la generación anterior recibe descuentos tras el lanzamiento.

Habrá que esperar al Unpacked para salir de dudas

Como siempre ocurre con este tipo de filtraciones, conviene tomar la información con cierta cautela hasta que Samsung anuncie oficialmente sus nuevos dispositivos. Los precios pueden variar según el país, las promociones de lanzamiento, las ofertas de reserva o los packs con accesorios.

Aun así, si estos importes se confirman, el próximo Unpacked de Londres no solo servirá para conocer las novedades de diseño, hardware e inteligencia artificial de Samsung, sino también para comprobar hasta dónde está dispuesta a estirar la compañía el precio de sus productos más premium.

Por ahora, todo apunta a que la próxima generación de plegables y relojes Galaxy será más cara en Europa. La gran pregunta es si las mejoras que Samsung tenga preparadas serán suficientes para justificar estas subidas ante los usuarios.