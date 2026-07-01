“No vamos a quedarnos de brazos cruzados”: GAME defiende el formato físico tras el anuncio de Sony

La decisión de Sony de dejar de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028 no ha tardado en generar reacción en el sector. Y una de las respuestas más contundentes ha llegado de GAME, una de las cadenas más vinculadas históricamente a la venta de videojuegos en formato físico.

Tras el anuncio de PlayStation, GAME ha publicado un comunicado dirigido directamente a los amantes de los videojuegos en el que defiende el valor del formato físico y alerta de las consecuencias que puede tener una industria cada vez más orientada hacia lo digital.

El mensaje de la compañía es claro: el videojuego no debería reducirse a un simple archivo descargable. Para GAME, las cajas, los discos, las ediciones especiales y la posibilidad de prestar, revender o coleccionar juegos forman parte de una cultura que muchos jugadores siguen considerando esencial.

Más allá de la nostalgia, el comunicado también pone sobre la mesa un debate importante: qué ocurre con los derechos del consumidor cuando el videojuego deja de ser un producto que se posee físicamente y pasa a depender casi por completo de una licencia digital.

GAME sale en defensa del formato físico

En su comunicado, GAME reconoce que las últimas decisiones de la industria le preocupan profundamente. La cadena sostiene que estas medidas afectan a quienes entienden los videojuegos como algo más que un archivo descargable.

La frase resume bien el fondo del problema. Para una parte cada vez mayor del mercado, comprar un juego digital es cómodo, rápido y suficiente. Pero para muchos jugadores, el formato físico sigue teniendo un valor que va más allá del propio contenido: representa propiedad, recuerdo, colección y libertad de uso.

GAME recuerda que desde la llegada de los primeros juegos digitales se viene repitiendo que los juegos físicos acabarían desapareciendo. Sin embargo, según la compañía, el apoyo constante de la comunidad ha permitido que el formato físico siga formando parte de la manera en la que millones de personas disfrutan de los videojuegos.

La cadena no niega que lo digital haya ganado peso. Lo que cuestiona es que el futuro deba construirse eliminando opciones en lugar de ampliándolas.

El comunicado llega tras el anuncio de PlayStation

El mensaje de GAME aparece en un momento especialmente delicado. Sony ha anunciado que, desde enero de 2028, dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos que lleguen a consolas PlayStation.

A partir de esa fecha, los nuevos lanzamientos estarán disponibles en PlayStation Store y también en comercios, pero únicamente en formatos digitales. Esto significa que las tiendas podrían seguir vendiendo códigos, tarjetas de descarga o saldo digital, pero ya no cajas con disco para los nuevos títulos de PlayStation.

Sony ha explicado este movimiento como una adaptación natural a los hábitos de consumo actuales, cada vez más inclinados hacia la compra digital. Sin embargo, para empresas como GAME, el cambio no es solo una cuestión logística o comercial: afecta directamente al papel de las tiendas, a la segunda mano, al coleccionismo y a la libertad de elección del jugador.

El comunicado de GAME debe entenderse precisamente en ese contexto. No es solo una respuesta emocional al adiós progresivo del disco, sino también una defensa de un modelo de negocio que se verá profundamente afectado si los grandes lanzamientos abandonan definitivamente el formato físico.

La libertad de prestar, revender y coleccionar juegos

Uno de los puntos más importantes del mensaje de GAME es la idea de libertad. La compañía sostiene que cada vez que desaparece una edición física, los jugadores pierden parte de su capacidad para disfrutar de los videojuegos como quieran.

El formato físico permite prestar un juego a un amigo, revenderlo, intercambiarlo, conservarlo en una estantería o coleccionarlo durante años. También permite decidir dónde comprarlo: en una gran superficie, en una tienda especializada, en un comercio local o en el mercado de segunda mano.

Con el formato digital, muchas de esas posibilidades desaparecen o quedan muy limitadas. El juego queda asociado a una cuenta, no se puede revender fácilmente y depende de las condiciones de la plataforma. Para algunos usuarios, esa comodidad compensa la pérdida de control. Para otros, supone un retroceso claro en sus derechos como consumidores.

GAME pone el foco precisamente en ese punto. La cadena no plantea el debate como una guerra contra lo digital, sino como una defensa de la capacidad del jugador para elegir entre distintas formas de comprar y disfrutar de sus juegos.

Un mensaje con mucho peso para las tiendas de videojuegos

La reacción de GAME tiene una lectura evidente: el fin de los discos físicos en PlayStation puede cambiar por completo el papel de las tiendas de videojuegos.

Durante décadas, las tiendas han sido mucho más que simples puntos de venta. Han sido lugares de reserva, recogida de lanzamientos, compra de ediciones especiales, intercambio de juegos usados, asesoramiento y comunidad. El formato físico era el centro de ese ecosistema.

Si los nuevos juegos dejan de llegar en disco, las tiendas tendrán que reinventarse alrededor de códigos digitales, tarjetas regalo, accesorios, consolas, merchandising, suscripciones y servicios. Pero la experiencia será distinta. Comprar un código en una tienda no genera el mismo vínculo que llevarse una caja, abrirla, colocarla en la colección y poder prestarla o revenderla.

GAME lo sabe bien. La compañía lleva 40 años defendiendo el formato físico, según recuerda en su comunicado, y ha construido buena parte de su identidad alrededor de esa relación directa con el jugador y con el producto físico.

Por eso su respuesta no es sorprendente. La desaparición del disco no solo afecta a los coleccionistas: también amenaza una parte fundamental del modelo tradicional de distribución y venta de videojuegos.

La segunda mano, una de las grandes damnificadas

Aunque el comunicado de GAME no entra en detalles comerciales concretos, su defensa del derecho a revender juegos apunta directamente a uno de los negocios más afectados por la desaparición del formato físico: la segunda mano.

El mercado de juegos usados ha sido durante años una pieza clave para muchas tiendas especializadas. Permitía a los jugadores vender los títulos que ya habían terminado, obtener crédito para nuevas compras y acceder a juegos recientes a precios más bajos.

Con los juegos digitales, esa circulación desaparece casi por completo. No hay disco que entregar, no hay caja que revender y no hay copia que pueda cambiar de manos. El juego queda vinculado a una cuenta y su reventa deja de ser viable en el modelo actual.

Para las tiendas, esto supone perder una fuente importante de tráfico y margen. Para los jugadores, implica renunciar a una forma habitual de financiar nuevas compras. Y para el mercado en general, reduce la competencia de precios en los meses posteriores al lanzamiento.

El comunicado de GAME conecta con esa preocupación cuando habla de evitar monopolios y de mantener la libertad para elegir dónde y cómo se compran los juegos.

GAME no rechaza lo digital, pero pide convivencia

Una parte interesante del comunicado es que GAME no plantea una oposición frontal al formato digital. La cadena reconoce que lo digital ha llegado para quedarse y que puede convivir con el formato físico.

Su crítica se dirige más bien a la imposición de un modelo único. GAME defiende que el futuro no debería consistir en eliminar opciones, sino en ampliarlas. Digital y físico, afirma la compañía, pueden convivir, como de hecho llevan años haciéndolo.

Este punto es importante porque evita que el mensaje se quede en una simple llamada nostálgica. La cadena entiende que muchos usuarios prefieren comprar desde la consola, descargar al instante y gestionar su biblioteca digital. Pero considera que esa preferencia no debería borrar la posibilidad de comprar un juego en caja.

La idea de fondo es sencilla: que quien quiera comprar digital pueda hacerlo, pero que quien prefiera una edición física no pierda esa alternativa.

El coleccionismo también está en juego

GAME también apela a los recuerdos, las colecciones, las ediciones especiales y la historia del videojuego. No es un argumento menor.

Para muchos jugadores, una colección física no es solo una acumulación de cajas. Es una forma de conservar una etapa, una consola, una generación o incluso una parte de su vida. Las ediciones especiales, los steelbooks, los manuales, las carátulas y los discos forman parte de una cultura que el formato digital no reproduce de la misma manera.

Es cierto que muchas ediciones físicas modernas ya no contienen todo el juego en el disco o requieren grandes descargas adicionales. Pero aun así siguen ofreciendo un objeto tangible, algo que se puede guardar, exponer, vender, regalar o heredar.

Con un futuro dominado por códigos digitales, las ediciones coleccionista podrían sobrevivir, pero probablemente cambiarán de naturaleza. Podrían incluir figuras, libros de arte o cajas metálicas, pero sin disco. Para una parte de la comunidad, eso restará valor al conjunto.

GAME parece querer situarse como defensora de ese vínculo emocional y cultural con el videojuego físico.

El riesgo de depender de una única tienda digital

Otro punto que se desprende del comunicado es el temor a un mercado con menos competencia. Cuando el juego físico existe, el usuario puede comparar precios entre distintas tiendas, aprovechar promociones, comprar de segunda mano o esperar a ofertas en comercios concretos.

Cuando todo pasa por licencias digitales, el equilibrio cambia. Las plataformas tienen mucho más control sobre los precios, las promociones y la disponibilidad. Aunque los comercios puedan vender códigos digitales, el margen de diferenciación suele ser menor que en el formato físico.

Por eso GAME habla de elegir dónde y cómo comprar “sin monopolios”. La frase apunta a una preocupación real: que la desaparición del disco concentre aún más poder en las tiendas digitales oficiales de cada plataforma.

En el caso de PlayStation, la PlayStation Store pasaría a tener un papel todavía más central. Las tiendas físicas podrían seguir participando, pero con menos capacidad para competir mediante stock, promociones propias, reservas físicas o segunda mano.

Una llamada a la comunidad: #GamersUnidos

El comunicado termina con un mensaje claramente movilizador. GAME asegura que no se quedará de brazos cruzados y que seguirá apostando por el formato físico, apoyando a quienes lo hacen posible y dando voz a una comunidad que, según la compañía, lleva años demostrando que sigue ahí.

La cadena cierra su mensaje con el hashtag #GamersUnidos, una etiqueta que busca convertir la defensa del formato físico en una causa compartida por jugadores, coleccionistas y tiendas.

Es una estrategia comprensible. Si el formato físico tiene alguna posibilidad de mantener relevancia frente al empuje de lo digital, será porque exista una comunidad suficientemente activa como para seguir demandándolo. Las empresas toman decisiones en función de ventas, márgenes y tendencias. Si el público deja de comprar juegos físicos, la industria tendrá pocos incentivos para mantenerlos.

GAME intenta recordar justo lo contrario: que todavía hay jugadores que quieren cajas, discos, ediciones especiales y libertad para prestar o revender sus juegos.

Una batalla difícil, pero con mucho simbolismo

La pregunta es si esta defensa del formato físico podrá cambiar realmente el rumbo de la industria. Sony ya ha puesto fecha a su transición digital para los nuevos juegos de PlayStation, y el mercado lleva años moviéndose en esa dirección.

Aun así, la reacción de GAME tiene valor porque pone palabras a una inquietud compartida por muchos jugadores. El debate no va solo de discos frente a descargas. Va de propiedad, competencia, precios, preservación, tiendas, segunda mano y libertad de elección.

Para Sony, abandonar el disco puede tener sentido desde una perspectiva empresarial: menos costes, menos logística, más control del canal de venta y una relación más directa con el usuario. Para tiendas como GAME, en cambio, supone un terremoto que obliga a repensar todo su papel en la industria.

Y para los jugadores, la cuestión es más personal. Algunos abrazarán el cambio sin mirar atrás. Otros sentirán que se pierde una parte importante de lo que significaba comprar un videojuego.