Apple deja de publicitar el Apple Watch y el Mac mini como “carbono neutral” en Europa

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Apple sorprendió en 2023 al anunciar que el Apple Watch Series 9 era el primer producto de la compañía en alcanzar la neutralidad de carbono. Posteriormente, extendió este mismo mensaje al Mac mini, resaltando la reducción de un 80% en emisiones y el uso de compensaciones de alta calidad para cubrir el resto.

Sin embargo, en 2025 la compañía ha dejado de promocionar sus dispositivos bajo esa etiqueta, aunque no ha cambiado su hoja de ruta ambiental. El motivo no está en un giro estratégico de Apple, sino en una nueva normativa de la Unión Europea que limita el uso de expresiones como “carbono neutral” en campañas de marketing.

🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

La legislación europea marca el cambio

A partir de septiembre de 2026 entrará en vigor una ley de la Unión Europea que prohíbe a las compañías utilizar términos como “carbono neutral” en la publicidad de sus productos, incluso si estos cumplen con ese estándar.

El objetivo de los reguladores es evitar interpretaciones ambiguas entre marcas y establecer un marco común que impida confusiones en los consumidores. Para ello, han optado por un enfoque estricto: ninguna empresa podrá promocionar productos individuales como neutros en carbono.

La respuesta de Apple

Ante esta situación, Apple ha decidido adelantar la adaptación de su estrategia de comunicación a nivel global, dejando de incluir esta terminología en su publicidad. De este modo, productos como el Apple Watch Series 11 o los últimos modelos de Mac mini ya no se presentan como carbono neutrales en el material promocional.

La compañía ya había anticipado este movimiento en agosto, donde se adelantaba que la marca ajustaría su narrativa medioambiental para cumplir con las exigencias regulatorias.

El compromiso con Apple 2030 se mantiene

Este cambio en la comunicación no significa un retroceso en los planes de sostenibilidad de la empresa. Apple mantiene su ambicioso objetivo Apple 2030, que busca alcanzar la neutralidad total en toda su cadena de suministro y ciclo de vida de productos antes de finalizar la década.

Aunque ya no pueda anunciarlo con la misma fuerza que antes, la compañía sigue trabajando en la reducción progresiva de emisiones. Un ejemplo claro es el Apple Watch Series 11, que presenta unas emisiones netas de 8,1 kg de CO₂, frente a los 8,3 kg de la generación anterior.

Estos avances reflejan la estrategia de Apple de aplicar mejoras constantes en materiales, procesos de producción y logística para reducir su huella medioambiental.