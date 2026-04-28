Samsung podría mover las cámaras del Galaxy S27 para integrar imanes Qi2

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Samsung podría estar preparando un cambio importante en el diseño de sus próximos Galaxy S, y no sería solo por estética. Según un nuevo rumor procedente del filtrador yeux1122, la compañía estaría estudiando mover el módulo de cámaras del Galaxy S27 para dejar espacio suficiente a un anillo magnético compatible con Qi2 integrado directamente en el teléfono.

La idea sería sencilla de explicar, pero complicada de ejecutar: la disposición actual de las cámaras en la parte trasera de los Galaxy S ocupa una zona que dificulta la colocación del anillo de imanes necesario para una experiencia tipo MagSafe. Si Samsung cambia la posición de las lentes, podría liberar el espacio necesario para que el Galaxy S27 se acople directamente a cargadores, baterías externas, soportes de coche y otros accesorios magnéticos sin necesidad de usar una funda especial.

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El problema de los imanes Qi2 en los Galaxy no es nuevo

Los usuarios de Samsung llevan tiempo esperando una implementación completa de Qi2 con imanes integrados. Apple introdujo MagSafe en el iPhone en 2020, y desde entonces muchos fabricantes de accesorios han construido todo un ecosistema alrededor de esa idea: colocar el móvil sobre un cargador o soporte y que quede perfectamente alineado mediante imanes.

Samsung, sin embargo, ha ido más despacio. El Galaxy S26 habría apostado por compatibilidad con Qi2.2, pero sin imanes integrados en el propio teléfono, lo que obliga a recurrir a fundas magnéticas para disfrutar de una experiencia similar.

Esto significa que el teléfono puede cargarse de forma inalámbrica con el estándar adecuado, pero no tiene ese “clic” magnético que facilita la alineación perfecta con el cargador. Y en carga inalámbrica, la alineación no es un detalle menor: si las bobinas no quedan bien colocadas, la carga puede ser más lenta, menos eficiente o generar más calor.

La posición de las cámaras estaría bloqueando el anillo magnético

El diseño de los Galaxy S lleva años apostando por cámaras colocadas en la esquina superior izquierda de la trasera. Es una distribución reconocible y bastante limpia, pero también deja poco margen para colocar ciertos componentes internos y externos.

Según el nuevo rumor, esa zona entra en conflicto con el espacio que necesita el anillo magnético de Qi2 para funcionar correctamente. La solución que estaría valorando Samsung sería rediseñar la distribución de cámaras del Galaxy S27 para dejar una zona trasera más despejada.

No está claro si esto implicaría mover las cámaras hacia el centro, agruparlas en una isla distinta o adoptar un diseño completamente nuevo. Lo importante es que, por primera vez en años, Samsung podría tener una razón técnica de peso para alterar una seña de identidad visual de sus Galaxy S.

El S Pen también complica las cosas

El problema de los imanes no se limita al espacio físico. En los modelos Ultra, Samsung debe tener en cuenta la compatibilidad con el S Pen, que utiliza una capa digitalizadora en la pantalla para detectar la posición y presión del lápiz. Los imanes de ciertos accesorios pueden interferir con ese sistema y provocar fallos de escritura o pérdida de precisión.

De hecho, varios informes sobre el Galaxy S26 Ultra apuntan a que el teléfono muestra advertencias cuando se usan fundas magnéticas de terceros, precisamente por la posibilidad de que afecten al funcionamiento del S Pen.

Este detalle ayuda a entender por qué Samsung no puede simplemente copiar la solución de Apple. En los Galaxy Ultra, la compañía debe equilibrar carga inalámbrica, imanes, cámaras, batería, grosor, disipación térmica y compatibilidad con el S Pen. Cualquier cambio en una de esas piezas puede obligar a rediseñar varias más.

Samsung habría estudiado otras soluciones

Según rumores previos, Samsung habría explorado una solución más ambiciosa para el Galaxy S27 Ultra: un diseño híbrido del S Pen que permitiría eliminar la capa digitalizadora tradicional de la pantalla. En teoría, esto liberaría espacio interno y reduciría interferencias con imanes integrados.

Sin embargo, esa opción habría sido descartada antes de llegar a producción, por lo que el rediseño de las cámaras aparece ahora como una vía más realista. No sería una solución tan radical, pero sí podría permitir a Samsung introducir imanes Qi2 nativos sin sacrificar por completo otras funciones clave.

Aun así, conviene insistir en que todo esto sigue estando en terreno de rumor. No hay confirmación oficial por parte de Samsung y, tratándose de un producto que todavía está lejos de su presentación, los planes pueden cambiar.

El coste de los componentes podría retrasarlo al Galaxy S28

La mala noticia es que el Galaxy S27 no tiene garantizado este cambio. Según la misma información, el aumento del precio de componentes como la RAM y el almacenamiento podría obligar a Samsung a posponer la integración de imanes Qi2 hasta el Galaxy S28.

Esto encajaría con una realidad cada vez más evidente en la industria: los fabricantes están teniendo que elegir con mucho cuidado dónde invierten el coste de cada generación. Más memoria, mejores cámaras, chips más potentes, baterías más grandes, diseños más finos e imanes internos compiten por el mismo presupuesto y el mismo espacio dentro del dispositivo.

Para Samsung, añadir imanes Qi2 puede parecer una mejora pequeña, pero implica rediseño interno, validaciones, compatibilidad con accesorios, gestión térmica y posibles ajustes en la experiencia del S Pen. Si el coste se dispara, la compañía podría decidir mantener el diseño actual un año más.

Google ya se ha adelantado con los Pixel

La presión sobre Samsung está aumentando porque otros fabricantes Android ya han empezado a adoptar imanes Qi2 de forma nativa. Google, por ejemplo, ha integrado imanes en toda la familia Pixel 10, lo que deja a Samsung en una posición algo incómoda dentro de la gama alta Android.

Hasta ahora, la ausencia de imanes integrados podía justificarse porque casi ningún rival Android los ofrecía de forma generalizada. Pero si el ecosistema Qi2 empieza a crecer, Samsung corre el riesgo de parecer rezagada en una función que muchos usuarios ya asocian con comodidad diaria.

No se trata solo de cargar el teléfono. Los imanes abren la puerta a baterías externas compactas, soportes de escritorio, trípodes, carteras, accesorios de coche y bases de carga mucho más fáciles de usar. Una vez que te acostumbras a esa comodidad, volver a colocar el móvil “a ojo” sobre una base inalámbrica parece un paso atrás.

Un cambio pequeño que podría tener mucho impacto

Si el Galaxy S27 llega finalmente con imanes Qi2 integrados, sería el primer Galaxy S en ofrecer una experiencia magnética completa sin depender de fundas. Para muchos usuarios, especialmente quienes ya usan accesorios MagSafe con otros dispositivos, sería una mejora muy bienvenida.

Además, Samsung podría beneficiarse de un ecosistema de accesorios ya bastante maduro. Aunque Qi2 no es exactamente MagSafe, ambos conceptos comparten la idea de alinear el teléfono mediante imanes para mejorar la carga y facilitar el uso de accesorios compatibles.

La clave estará en cómo lo implemente Samsung. No basta con añadir imanes: deben estar bien alineados, no interferir con el S Pen, funcionar con fundas oficiales y de terceros, mantener una buena disipación térmica y no obligar a sacrificar batería o grosor.

Un rumor prometedor, pero todavía incierto

Por ahora, la posibilidad de que Samsung mueva las cámaras del Galaxy S27 para integrar imanes Qi2 debe tomarse con prudencia. La información procede de una filtración y todavía no hay detalles concretos sobre el diseño final, los modelos afectados o si la función llegará a toda la familia Galaxy S27 o solo a alguna variante.

Aun así, el rumor tiene sentido técnico. La ubicación de las cámaras, el espacio interno y la compatibilidad con el S Pen son obstáculos reales para una implementación completa de Qi2. Si Samsung quiere ofrecer una experiencia magnética nativa al nivel de Apple o Google, probablemente tendrá que hacer cambios de diseño más profundos tarde o temprano.

El Galaxy S27 podría ser el momento elegido. Y, si no lo es, todo apunta a que la presión del mercado acabará empujando a Samsung a dar ese paso con el Galaxy S28.