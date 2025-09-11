Apple describe el iPhone Air como otro paso «hacia esa pieza única de cristal de la que hablaba Steve Jobs en su momento»

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha vuelto a sorprender con un lanzamiento que ya está dando que hablar: el iPhone Air. Presentado en el evento anual de la compañía en Cupertino, este nuevo modelo se define por una característica clave: su delgadez extrema.

Con solo 5,6 mm de grosor, el iPhone Air es más fino que una pulsera Cartier Love en tamaño clásico y apenas más grueso que tres monedas de 25 centavos apiladas.

Molly Anderson, vicepresidenta de diseño industrial de Apple, explicó a Wall Street Journal que el iPhone Air representa un sueño de años: “hacer un iPhone increíblemente y sorprendentemente delgado”. Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz, añadió que este dispositivo es otro paso hacia la visión de Steve Jobs de un iPhone como “una pieza única de cristal”.

Tim Cook, CEO de Apple, no dudó en remarcar la sensación que transmite: “Parece que va a salir volando cuando lo sostienes”.

El iPhone Air es un 36 % más delgado que el nuevo iPhone 17 Pro, aunque este sacrificio de grosor implica renunciar a parte de la autonomía y la calidad fotográfica. Apple admite que el Air no es el dispositivo más potente ni el más completo para creadores profesionales, pero sí el más estilizado y ligero. La apuesta es clara: seducir a quienes buscan un smartphone como accesorio de moda, más que como herramienta de trabajo intensivo.

Apple ve al iPhone Air no solo como un dispositivo tecnológico, sino como un complemento que se lleva y se exhibe. Junto al teléfono, la compañía lanzará fundas y correas cruzadas para convertirlo en un accesorio más, en línea con las tendencias de moda actuales.

“Cuando algo se convierte en parte de ti, necesita reflejar tu estilo”, aseguró Tim Cook. Molly Anderson lo resumió así: “Me gusta que sea una elección difícil entre un iPhone Air elegante y ligero, o un iPhone Pro robusto y funcional”.

Con el iPhone Air, Apple pone a sus más de 1.000 millones de usuarios frente a un dilema: optar por el Pro, con más autonomía y mejores cámaras, o dejarse llevar por el estilo único y la extrema ligereza del Air.

Deyan Sudjic, director emérito del Design Museum de Londres, apuntó que el reto de Apple es reinventar cada año un producto que ya transformó la historia de la tecnología: “No es fácil, pero el Air trata de recuperar esa emoción”.

Sea como accesorio de moda o como símbolo de diseño futurista, el iPhone Air ya ha logrado lo que Apple quería: que miles de usuarios empiecen a plantearse si la delgadez extrema no es, en realidad, lo que siempre habían deseado en un iPhone.