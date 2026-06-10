Apple impondrá límites de uso diario a algunas funciones de Apple Intelligence

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Apple ha confirmado que algunas de las funciones más avanzadas de Apple Intelligence en iOS 27 estarán sujetas a límites diarios de uso. Sin embargo, los usuarios que paguen una suscripción de iCloud+ disfrutarán de límites más elevados que aquellos que utilicen únicamente las funciones gratuitas.

La compañía ha detallado esta información en la nota de prensa publicada junto al anuncio de las novedades de Apple Intelligence durante la WWDC 2026.

La generación de imágenes tendrá límites diarios

Según explica Apple, las restricciones afectarán principalmente a aquellas funciones que dependen de sus modelos de inteligencia artificial ejecutados en la nube, denominados internamente como «powerful server models».

La generación de imágenes mediante IA es el ejemplo citado expresamente por la compañía. Estas herramientas requieren una gran cantidad de recursos computacionales en los centros de datos de Apple, lo que ha llevado a la empresa a establecer límites diarios para controlar la carga de trabajo de sus servidores.

Aunque Apple no ha especificado cuántas imágenes podrán generar los usuarios cada día, sí ha dejado claro que quienes dispongan de una suscripción compatible de iCloud+ obtendrán una cuota superior.

La suscripción más barata podría quedarse fuera

Uno de los detalles más interesantes del anuncio es la referencia a que el acceso ampliado estará disponible con «la mayoría de los planes de iCloud+».

Esta formulación ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el plan más económico de iCloud+, que actualmente cuesta 0,99 dólares al mes en Estados Unidos, no incluya los límites ampliados de Apple Intelligence.

Por el contrario, los usuarios suscritos a planes superiores de iCloud+ o a cualquiera de las modalidades de Apple One parecen estar destinados a recibir un acceso más generoso a las funciones de IA basadas en la nube.

Apple Intelligence se convierte en un incentivo para pagar iCloud+

La decisión supone un cambio importante en la estrategia de Apple. Hasta ahora, iCloud+ se comercializaba principalmente como un servicio de almacenamiento adicional y privacidad, pero con iOS 27 pasará a desempeñar un papel clave en el acceso a las capacidades más avanzadas de inteligencia artificial.

La compañía parece estar siguiendo una estrategia similar a la de otras empresas tecnológicas, que ofrecen un nivel básico gratuito y reservan mayores capacidades de IA para los usuarios que pagan una suscripción.

De esta forma, Apple Intelligence podría convertirse en uno de los principales argumentos de venta para los planes de iCloud+ durante los próximos años.

Más ventajas para el hogar conectado

Los beneficios adicionales de iCloud+ no se limitarán únicamente a Apple Intelligence.

Apple también ha confirmado que los suscriptores obtendrán mejoras relacionadas con la aplicación Casa (Home), incluyendo funciones ampliadas para HomeKit Secure Video y compatibilidad mejorada con cámaras inteligentes compatibles.

Estas ventajas se sumarán a las características ya existentes de iCloud+, como Relay Privado, Ocultar Mi Correo Electrónico y las opciones avanzadas de almacenamiento en la nube.

La IA de Apple tendrá distintos niveles de acceso

Todo apunta a que Apple Intelligence funcionará bajo un modelo escalonado. Los usuarios podrán acceder gratuitamente a las funciones básicas, pero quienes necesiten un uso más intensivo de herramientas como la generación de imágenes o futuras funciones basadas en modelos de IA ejecutados en servidores tendrán que recurrir a una suscripción de pago.

Apple todavía no ha revelado los límites concretos de uso ni qué planes de iCloud+ tendrán acceso a las cuotas ampliadas, por lo que será necesario esperar a futuras betas de iOS 27 o a su lanzamiento oficial para conocer todos los detalles.

Lo que sí parece claro es que Apple Intelligence no solo será una de las grandes novedades de iOS 27, sino también una pieza clave dentro de la estrategia de servicios de la compañía para los próximos años.