Apple lanza un nuevo cargador MagSafe con certificación Qi2 25W
Apple ha presentado esta semana una nueva versión de su cargador MagSafe, ahora con certificación Qi2 25W (Qi 2.2). El accesorio ya está disponible para su compra con un cable USB-C integrado de 1 metro o 2 metros, y precios entre 49 y 59 euros.
A primera vista, el diseño apenas cambia respecto a generaciones anteriores, salvo la nueva opción en color azul oscuro. La verdadera diferencia está en la compatibilidad con el estándar Qi2 25W, que permite una carga inalámbrica más rápida y versátil.
Gracias a esta certificación, el cargador MagSafe no solo puede cargar los iPhone más recientes, sino también otros dispositivos que soporten Qi2, incluyendo los Google Pixel 10. Esto lo convierte en un accesorio más universal y competitivo frente a alternativas de terceros.
Compatibilidad con iPhone y otros dispositivos
Hasta ahora, el cargador MagSafe ofrecía 25W de potencia exclusivamente para los iPhone 16 y iPhone 17, excluyendo al iPhone 16e. Con esta actualización, mantiene esas capacidades, pero además extiende la carga rápida Qi2 a terminales Android compatibles.
En el caso de los iPhone, es importante señalar que la compatibilidad con Qi2 25W llega gracias a iOS 26, lo que asegura que cualquier iPhone 16 o iPhone 17 actualizado (excepto el 16e) pueda aprovechar esta tecnología no solo con el nuevo MagSafe, sino también con cargadores de otras marcas certificadas.
Tercera generación del MagSafe Charger
Este lanzamiento supone la tercera versión oficial del MagSafe Charger desde su debut en 2020. Aunque las diferencias estéticas son mínimas, cada generación ha mejorado en compatibilidad y eficiencia. La llegada de Qi2 25W marca un paso clave en la adopción de un estándar universal que beneficiará tanto a usuarios de iPhone como de Android.