Apple presenta el Mac Studio con M5 Ultra: hasta 512 GB de memoria y potencia descomunal para IA

Apple ha renovado su ordenador de sobremesa más potente con una generación que pone el foco en la inteligencia artificial, los gráficos profesionales y el trabajo con enormes volúmenes de datos. El nuevo Mac Studio estrena los chips M5 Max y M5 Ultra, manteniendo el conocido diseño compacto que permite colocarlo prácticamente en cualquier escritorio.

El salto más espectacular llega con el M5 Ultra, que puede configurarse con una CPU de hasta 36 núcleos, una GPU de hasta 80 núcleos y nada menos que 512 GB de memoria unificada. Gracias a esta capacidad, Apple asegura que el equipo puede ejecutar localmente modelos de lenguaje de gran tamaño que normalmente dependerían de servidores con varias GPU especializadas.

La renovación también introduce almacenamiento PCIe Gen 6, puertos Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Las reservas comienzan el 25 de agosto, mientras que las primeras unidades llegarán a las tiendas el 22 de septiembre con un precio de partida de 3.029 € para el modelo con M5 Max.

Un Mac Studio diseñado alrededor de la inteligencia artificial

Apple presenta este Mac Studio como su ordenador de sobremesa definitivo para ejecutar inteligencia artificial en el propio dispositivo. No se trata únicamente de añadir más núcleos, ya que la arquitectura de los M5 Max y M5 Ultra incorpora Neural Accelerators dentro de cada núcleo de la GPU, acelerando operaciones matriciales utilizadas habitualmente por los modelos generativos.

En el Mac Studio con M5 Max, Apple habla de un rendimiento de IA hasta 3,9 veces superior al del modelo anterior con M4 Max. El M5 Ultra eleva todavía más el listón, con una mejora máxima de hasta 4,3 veces frente al M3 Ultra y de hasta 9,8 veces en comparación con el veterano M1 Ultra, aunque los resultados concretos dependerán del modelo y de la aplicación utilizados.

La memoria unificada es una pieza fundamental de esta estrategia. El M5 Ultra puede configurarse con hasta 512 GB y dispone de un ancho de banda de 1,2 TB/s, un 50 % más que la generación anterior. CPU, GPU y Neural Engine pueden acceder al mismo conjunto de memoria, evitando muchas de las transferencias que se producen en arquitecturas con memoria gráfica separada.

Esto permite cargar modelos de IA de enorme tamaño directamente en el Mac, sin tener que dividirlos entre la RAM del sistema y la memoria de una tarjeta gráfica. Además de mejorar la privacidad, el procesamiento local puede reducir la dependencia de servicios en la nube, eliminar los costes asociados al consumo de tokens y facilitar el trabajo con información confidencial.

Varios Mac Studio pueden trabajar como un único sistema de IA

Una de las novedades más llamativas es la posibilidad de conectar varios Mac Studio mediante Thunderbolt 5 y utilizar RDMA, o acceso directo remoto a memoria. Esta tecnología permite que los equipos compartan datos con una latencia reducida y sin obligar a la CPU a intervenir constantemente en cada transferencia.

Al combinar varios ordenadores se crea, en la práctica, un gran grupo de memoria distribuida. De esta forma, investigadores, desarrolladores y empresas pueden cargar modelos de código abierto que no cabrían en la memoria de una sola máquina, incluso aunque esta se encuentre equipada con los 512 GB ofrecidos por el M5 Ultra.

Según las pruebas de Apple, un conjunto de cuatro Mac Studio puede ofrecer una inferencia de IA hasta tres veces más rápida que un único sistema. La mejora no llega a cuadruplicar el rendimiento porque la comunicación y la coordinación entre equipos siempre introducen cierta sobrecarga, pero sigue siendo una opción interesante para laboratorios y pequeños centros de desarrollo.

Esta capacidad no convierte automáticamente al Mac Studio en sustituto de un centro de datos, pero abre una vía más accesible para desplegar IA privada dentro de una oficina. Las organizaciones pueden ampliar la instalación progresivamente, mantener sus datos bajo control y evitar la inversión inicial que exige una infraestructura profesional basada en servidores tradicionales.

Core AI y MLX completan la apuesta de Apple por el desarrollo local

El hardware llega acompañado de herramientas dirigidas a quienes crean, entrenan o adaptan modelos. Core AI es el nuevo entorno de Apple para desarrollar, ejecutar e implantar soluciones de inteligencia artificial aprovechando conjuntamente la CPU, la GPU, el Neural Engine y la arquitectura de memoria unificada.

Los desarrolladores pueden utilizarlo para desplegar modelos de lenguaje completos dentro del equipo e integrar modelos personalizados en sus aplicaciones. La intención de Apple es cubrir todo el proceso, desde las primeras pruebas hasta la implantación final, sin que sea obligatorio trasladar los datos o la inferencia a un proveedor externo.

MLX continúa siendo otra pieza importante del ecosistema. Este entorno de aprendizaje automático de código abierto está optimizado para Apple Silicon y permite entrenar, ejecutar y ajustar modelos en el Mac, aprovechando especialmente la memoria compartida entre los distintos motores del chip.

La combinación de Core AI, MLX y Xcode busca convertir el Mac Studio en una estación integral para investigadores y programadores. Apple no solo quiere competir mediante cifras de rendimiento, sino ofrecer una plataforma en la que las herramientas, el sistema operativo y el hardware se encuentren estrechamente integrados.

M5 Max: potencia profesional en un formato compacto

El modelo de entrada incorpora el M5 Max, un chip que ya conocemos por los últimos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max. En el Mac Studio dispone de una CPU de 18 núcleos, formada por 6 supernúcleos y 12 núcleos de rendimiento, junto a una GPU configurable con hasta 40 núcleos.

Apple orienta esta versión a músicos, fotógrafos, desarrolladores de software, diseñadores y profesionales que trabajan con vídeo, animaciones o gráficos 3D. La GPU puede ser hasta un 50 % más rápida que la generación anterior y dispone de 614 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, con configuraciones de hasta 128 GB.

El chip incorpora trazado de rayos por hardware de tercera generación y núcleos de sombreado mejorados. Estas novedades deberían traducirse en una navegación más fluida por escenas complejas, reflejos e iluminación más realistas y menores tiempos de renderizado en aplicaciones de diseño, efectos visuales y modelado tridimensional.

Su motor multimedia acelera H.264, HEVC, ProRes y la decodificación AV1. Esto permite trabajar con varias secuencias de vídeo simultáneas y realizar gradación de color sobre material 8K sin comprimir, descargando de estas tareas a la CPU y la GPU generalistas.

Las mejoras de rendimiento del M5 Max en aplicaciones reales

En LM Studio, el procesamiento de instrucciones para modelos de lenguaje puede ser hasta 10,7 veces más rápido que en un Mac Studio con M1 Max. La mejora anunciada frente al modelo inmediatamente anterior con M4 Max alcanza las 3,9 veces, una diferencia especialmente notable para quienes ejecutan asistentes y modelos generativos de forma local.

Las tareas de generación de imágenes también reciben un impulso considerable. Apple afirma que la conversión de texto a imagen puede ser hasta 7,4 veces más rápida que con el M1 Max y hasta 3,5 veces más veloz que con el M4 Max. Los Neural Accelerators de la GPU son los principales responsables de este salto.

En DaVinci Resolve Studio, la función Magic Mask puede ejecutarse hasta 5,3 veces más rápido que en un Mac Studio con M1 Max y hasta tres veces más rápido que en el modelo con M4 Max. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar y aislar personas u objetos dentro de una escena, por lo que se beneficia directamente de los nuevos aceleradores.

Las mejoras no se limitan a los creadores de contenido. En Oxford Nanopore MinKNOW, el procesamiento de bases durante la secuenciación de ADN puede ser hasta 3,5 veces más rápido que en el M1 Max y hasta 1,9 veces más veloz que en el M4 Max, lo que refuerza el posicionamiento del equipo en entornos científicos.

M5 Ultra: el Mac más potente creado hasta la fecha

Quienes necesiten llevar las prestaciones al extremo podrán optar por el M5 Ultra. Esta versión ofrece una CPU configurable con hasta 36 núcleos, distribuidos entre 12 supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento, y puede superar hasta en un 30 % el rendimiento multihilo del anterior M3 Ultra.

La GPU alcanza los 80 núcleos e incorpora por primera vez Neural Accelerators en todos los núcleos gráficos de un chip Ultra. Apple promete un rendimiento gráfico hasta 1,8 veces superior al del M3 Ultra y una mejora de hasta 4,3 veces en las cargas de inteligencia artificial más favorables.

Sus 512 GB de memoria unificada marcan una diferencia importante respecto a las estaciones de trabajo tradicionales. Muchas tarjetas gráficas profesionales disponen de cantidades de memoria sensiblemente inferiores, mientras que el diseño de Apple permite dedicar buena parte de esos 512 GB a un único modelo de IA o a un proyecto audiovisual especialmente complejo.

Los destinatarios de esta configuración son estudios de efectos visuales, científicos de datos, investigadores de IA y profesionales que necesitan procesar grandes simulaciones. También puede reproducir simultáneamente hasta 33 secuencias ProRes 422 con resolución 8K y 30 fotogramas por segundo gracias a un motor multimedia con el doble de bloques de codificación y decodificación que el M5 Max.

Así rinde el M5 Ultra en IA, vídeo y renderizado 3D

En Foundry Nuke, el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático con CopyCat puede ser hasta 15,4 veces más rápido que en el Mac Studio con M1 Ultra. Frente al más reciente M3 Ultra, la mejora anunciada se sitúa en hasta 3,3 veces, reduciendo significativamente la espera al trabajar con efectos visuales asistidos por IA.

LM Studio puede procesar instrucciones para grandes modelos de lenguaje hasta 9,8 veces más rápido que el M1 Ultra y hasta cuatro veces más rápido que el M3 Ultra. El aumento de memoria y sus 1,2 TB/s de ancho de banda resultan especialmente útiles cuando el modelo debe permanecer cargado por completo.

En generación de imágenes a partir de texto, el nuevo equipo puede ser hasta 8,2 veces más rápido que el M1 Ultra y hasta 4,3 veces más veloz que el M3 Ultra. Estas cifras representan los mejores resultados obtenidos por Apple en pruebas concretas, por lo que no deben interpretarse como una mejora idéntica para cualquier modelo o aplicación.

El renderizado tradicional también se beneficia de la GPU de 80 núcleos. En Maxon Redshift, Apple promete una velocidad hasta 4,7 veces superior a la del M1 Ultra y hasta 1,7 veces mayor que la del M3 Ultra, algo que puede traducirse en un ahorro considerable de tiempo dentro de producciones complejas.

SSD PCIe Gen 6, Thunderbolt 5 y conectividad inalámbrica renovada

El Mac Studio estrena una arquitectura de almacenamiento basada en PCIe Gen 6. Apple asegura que el SSD puede ser hasta dos veces más rápido que el de la generación anterior, mejorando la apertura de proyectos, la transferencia de archivos y la carga inicial de modelos de inteligencia artificial.

Los puertos Thunderbolt 5 ofrecen un ancho de banda máximo de hasta 120 Gb/s. Además de conectar unidades externas de alto rendimiento, permiten utilizar chasis de expansión PCIe, concentradores profesionales, interfaces audiovisuales y otros accesorios que necesitan mover grandes cantidades de información.

El nuevo chip inalámbrico N1 lleva por primera vez Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 al Mac Studio. La actualización busca mejorar tanto la velocidad como la estabilidad de las conexiones, especialmente en espacios con muchos dispositivos o redes compatibles con las bandas y canales más recientes.

También se incorpora compatibilidad con Genlock mediante USB-C, lo que permite sincronizar con precisión la señal de una pantalla y la de una cámara profesional. Es una función especializada, similar a la incorporada en el iPhone 17 Pro, pero muy útil en estudios virtuales y producciones con varias fuentes de vídeo.

Hasta ocho monitores y dos nuevos compañeros para el escritorio

El nuevo Mac Studio puede controlar hasta ocho monitores simultáneamente, una cifra pensada para salas de edición, análisis financiero, producción audiovisual y otros entornos en los que se necesita visualizar una gran cantidad de información al mismo tiempo.

Otra posibilidad consiste en conectar hasta cuatro Studio Display XDR funcionando a 120 Hz y con resolución 5K completa. Esta configuración ofrece un enorme espacio de trabajo, aunque su precio la sitúa claramente en instalaciones profesionales y no en un escritorio doméstico convencional.

Apple acompaña el ordenador con el Studio Display y el Studio Display XDR de nueva generación. La estrecha integración entre el Mac, macOS y las pantallas pretende simplificar la gestión del color, las conexiones y la configuración de espacios de trabajo con varios monitores.

El diseño exterior del ordenador, sin embargo, continúa siendo reconocible. Apple conserva el pequeño chasis cuadrado y su funcionamiento silencioso, una decisión lógica teniendo en cuenta que el formato del Mac Studio sigue siendo una de sus principales ventajas frente a las torres profesionales.

macOS 27 Golden Gate y Siri AI completan la experiencia

El equipo llegará acompañado de macOS 27 Golden Gate, una versión del sistema operativo que refuerza la integración de Apple Intelligence. Puedes consultar todas sus novedades en nuestro artículo sobre macOS 27 Golden Gate, Siri AI y el nuevo diseño Liquid Glass.

Siri AI podrá utilizar el contexto personal del usuario para encontrar información en mensajes, correos electrónicos y fotografías. También será capaz de responder preguntas generales y realizar acciones dentro de aplicaciones compatibles, con una integración más profunda en Spotlight y en los menús contextuales del sistema.

La inteligencia visual permitirá preguntar a Siri por aquello que aparece en pantalla mediante un atajo de teclado. Los profesionales también podrán utilizar el asistente para redactar y editar texto en prácticamente cualquier campo de escritura, sin necesidad de trasladar constantemente el contenido entre aplicaciones.

Apple Intelligence llegará además a Safari, Atajos y Fotos. Los usuarios podrán describir una automatización para que el sistema intente crearla, organizar mejor su navegación y acceder a herramientas avanzadas de edición fotográfica apoyadas en inteligencia artificial.

Diseño sostenible con más materiales reciclados

Aunque el diseño físico apenas cambia, Apple asegura haber incrementado el uso de materiales reciclados. El nuevo Mac Studio contiene un 35 % de materiales reciclados por peso, incluyendo aluminio 100 % reciclado en la carcasa.

Los imanes emplean tierras raras 100 % recicladas, reduciendo la necesidad de extraer nuevos materiales. Apple también afirma que el 40 % de la energía utilizada durante su fabricación procede de fuentes renovables, como instalaciones solares y eólicas.

El equipo cumple los estándares internos de la compañía en materia de eficiencia energética y uso seguro de sustancias químicas. Estas medidas forman parte del objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su huella medioambiental para 2030.

El embalaje está fabricado íntegramente con fibra de papel y puede reciclarse con mayor facilidad. Como siempre, estas cifras se refieren al producto y a los procesos definidos por Apple, por lo que no eliminan el impacto asociado a la fabricación, el transporte y el consumo energético durante su vida útil.

Precio y disponibilidad del nuevo Mac Studio

El Mac Studio con M5 Max y M5 Ultra puede reservarse desde el 25 de agosto a través de la tienda online de Apple y de la aplicación Apple Store. La comercialización abarca inicialmente 30 países y regiones, entre los que se encuentra España.

Las entregas y la disponibilidad en las Apple Store y distribuidores autorizados comenzarán el 22 de septiembre. Sin embargo, quienes quieran configurar el M5 Ultra con 512 GB de memoria unificada tendrán que esperar hasta finales de octubre.

El Mac Studio con M5 Max parte de 3.029 €, mientras que su precio para el sector educativo comienza en 2.789 €. Resulta especialmente llamativo que conserve el precio del anterior M4 Max tras la fuerte subida que sufrió la gama Mac en España, un cambio que analizamos en nuestro artículo sobre el encarecimiento de los Mac, iPad y otros productos de Apple.

El Mac Studio con M5 Ultra comienza en 6.649 €, o 6.169 € aplicando el descuento educativo. Son precios de partida que pueden crecer considerablemente al ampliar la memoria y el almacenamiento, especialmente en la configuración de 512 GB destinada a los proyectos de IA más exigentes.