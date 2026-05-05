Apple pagará hasta 95 dólares por dispositivo por el retraso de funciones de Siri

Apple ha aceptado pagar 250 millones de dólares —unos 214 millones de euros, al cambio actual— para cerrar una demanda colectiva en Estados Unidos relacionada con el retraso de las funciones más avanzadas de Siri anunciadas junto a Apple Intelligence.

La demanda se presentó después de que Apple aplazara el lanzamiento de una versión de Siri “más personalizada”, una de las grandes promesas que la compañía mostró durante la WWDC 2024. Aunque Apple ha llegado a un acuerdo económico, la compañía no reconoce haber actuado mal y sostiene que siempre actuó de buena fe y conforme a la normativa aplicable.

Apple pagará 250 millones de dólares por el retraso de la nueva Siri

El acuerdo contempla un fondo de 250 millones de dólares para compensar a usuarios que compraron dispositivos compatibles con Apple Intelligence en Estados Unidos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

La compensación estimada será de 25 dólares por dispositivo elegible, unos 21 euros al cambio actual. Sin embargo, esa cantidad podría variar en función del número de reclamaciones presentadas. Si finalmente reclaman menos usuarios de los previstos, el pago podría subir hasta un máximo de 95 dólares por dispositivo, alrededor de 81 euros.

Eso sí, los 250 millones de dólares no irán íntegramente a los consumidores. El fondo también cubrirá honorarios de abogados y otros costes administrativos, por lo que la cantidad real disponible para los usuarios será menor.

La demanda acusaba a Apple de prometer funciones que no estaban listas

El origen del caso está en la presentación de Apple Intelligence durante la WWDC 2024. Apple mostró entonces una Siri más inteligente, capaz de entender mejor el contexto personal del usuario, interactuar con más aplicaciones y ofrecer respuestas más adaptadas a cada situación.

El problema es que algunas de esas funciones no llegaron junto a los primeros dispositivos compatibles. La demanda acusaba a Apple de haber promocionado capacidades de inteligencia artificial que, según los demandantes, no existían en el momento del lanzamiento y no estarían disponibles hasta mucho más tarde.

Los demandantes alegaban que Apple había generado una expectativa razonable entre los consumidores mediante campañas en internet, televisión y otros canales, dando a entender que esas funciones transformadoras estarían disponibles con el lanzamiento de los nuevos iPhone.

Apple niega haber actuado mal

Como suele ocurrir en este tipo de acuerdos, Apple ha aceptado pagar para resolver el litigio, pero no admite responsabilidad ni reconoce irregularidades.

La compañía mantiene que actuó de buena fe y que su comportamiento fue conforme a las normas, regulaciones y leyes aplicables. En declaraciones recogidas por 9to5Mac, Apple defendió además que, desde el lanzamiento de Apple Intelligence, ha incorporado decenas de funciones en varios idiomas y plataformas, siempre con protecciones de privacidad integradas.

Entre esas funciones, Apple cita herramientas como Visual Intelligence, Live Translation, Writing Tools, Genmoji o Clean Up. La compañía afirma que el acuerdo se refiere únicamente a la disponibilidad de dos funciones adicionales y que ha decidido resolver el caso para seguir centrada en el desarrollo de productos y servicios.

Qué dispositivos están incluidos en el acuerdo

El acuerdo cubre compras realizadas en Estados Unidos de dispositivos compatibles con Apple Intelligence entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

Los modelos incluidos son:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Por ahora, se trata de un acuerdo limitado a Estados Unidos, por lo que no afecta directamente a compradores de otros países.

Cómo podrán reclamar los usuarios afectados

Los usuarios que quieran presentar una reclamación tendrán que aportar una prueba de compra de un dispositivo elegible. Según los términos conocidos, esa documentación podrá incluir datos como el número de serie, información de la cuenta de Apple o el número de teléfono asociado.

El acuerdo ha recibido aprobación preliminar y los avisos para presentar reclamaciones deberían enviarse en un plazo de 45 días. A partir de ahí, los usuarios elegibles podrán iniciar el proceso para solicitar su compensación.

La cantidad final dependerá del número total de reclamaciones válidas. Si participa una gran parte de los usuarios elegibles, el pago podría quedarse por debajo de los 25 dólares estimados. Si la participación es baja, la compensación podría acercarse al máximo de 95 dólares por dispositivo.

Un golpe reputacional para Apple Intelligence

Más allá del impacto económico, el caso vuelve a poner el foco sobre uno de los grandes retos de Apple Intelligence: la distancia entre lo anunciado y lo que realmente está disponible para los usuarios.

Apple llegó más tarde que otros gigantes tecnológicos a la carrera de la IA generativa, pero intentó diferenciarse con una propuesta más integrada en el sistema y centrada en la privacidad. El rediseño de Siri era una de las piezas clave de esa estrategia.

Sin embargo, el retraso de algunas funciones avanzadas ha alimentado la percepción de que Apple mostró una visión ambiciosa antes de tenerla completamente lista. Para una compañía que suele presumir de controlar estrechamente la experiencia de usuario, este tipo de desajustes resulta especialmente delicado.

La nueva Siri sigue siendo una de las grandes promesas pendientes

La Siri más personalizada prometía ser capaz de entender mejor el contexto del usuario, acceder a información personal relevante y realizar acciones más complejas dentro de las aplicaciones. En teoría, eso permitiría pedirle tareas más naturales y útiles, como localizar información concreta en correos o mensajes, actuar sobre fotos, resumir contenido o ejecutar acciones encadenadas.

Ese salto era importante porque Siri lleva años siendo criticada por ir por detrás de otros asistentes en comprensión, flexibilidad y utilidad real. Apple Intelligence debía servir para cerrar esa brecha, pero el retraso ha dado munición a quienes consideran que Apple presentó antes de tiempo una experiencia que todavía no estaba madura.

El acuerdo económico no resuelve esa cuestión técnica, pero sí cierra una vía legal importante en Estados Unidos.