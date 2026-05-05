Cómo añadir Teknófilo como una de tus fuentes preferidas en Google

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Seguro que lo has notado: últimamente, buscar en Google se ha vuelto un poco más extraño. O, quizás, bastante más extraño.

Encontrar justo el resultado que necesitas ya no siempre es tan directo como antes. Entre los resúmenes generados por IA, los cambios en el algoritmo y la aparición de fuentes inesperadas en posiciones destacadas, navegar por el buscador más utilizado del mundo puede resultar cada vez más frustrante.

Y no solo lo notan los usuarios. También lo están notando los medios y creadores de contenido, que ven cómo una parte importante del tráfico que antes llegaba desde Google empieza a reducirse.

Google está cambiando, y no siempre para mejor

Google actualiza sus algoritmos constantemente. De hecho, realiza cientos de cambios cada año, aunque solo algunos de ellos son actualizaciones importantes, conocidas como “core updates”.

Estas grandes actualizaciones suelen tener un impacto notable en la visibilidad de páginas web, blogs, medios de comunicación y tiendas online. En teoría, el objetivo es mejorar la calidad de los resultados. En la práctica, los efectos no siempre son tan previsibles.

Durante este año, Google ha introducido nuevos cambios en su algoritmo y muchos sitios, grandes y pequeños, han visto caídas importantes de tráfico y posiciones más bajas en los resultados de búsqueda. Lo llamativo es que esto también ha afectado a contenidos que hasta ese momento funcionaban bien y que estaban bien posicionados.

Las Preferencias de Fuentes de Google permiten elegir medios de confianza

Google ha introducido una función llamada Preferencias de Fuentes, que permite dar prioridad a ciertos medios en los resultados de búsqueda.

La idea es sencilla: si hay publicaciones que lees habitualmente y en las que confías, puedes indicarle a Google que quieres ver más contenido de ellas cuando busques noticias o temas relacionados.

Esto no elimina el resto de resultados ni convierte Google en un buscador completamente personalizado, pero sí puede ayudarte a ver con más frecuencia artículos de tus fuentes favoritas en determinados módulos, especialmente en la sección de noticias destacadas.

Para los lectores de Teknófilo, esta función puede ser útil si quieres encontrar más fácilmente nuestros análisis, noticias, comparativas, guías de compra y contenidos sobre smartphones, gadgets, inteligencia artificial, aplicaciones y tecnología de consumo.

Cómo añadir Teknófilo como fuente preferida en Google

Para añadir Teknófilo como fuente preferida en Google, puedes hacerlo desde la propia función de Fuentes Preferidas.

El proceso consiste en buscar la fuente que quieres priorizar, marcar la casilla correspondiente y guardar la selección. A partir de ese momento, Google tendrá en cuenta esa preferencia en algunos resultados de búsqueda.

También puedes añadir otras fuentes que consideres fiables. Esta herramienta no está pensada para seguir solo a un medio, sino para construir una selección de publicaciones que encajen con tus intereses y hábitos de lectura.

De este modo, cuando busques información sobre tecnología, móviles, dispositivos inteligentes o tendencias digitales, tendrás más posibilidades de encontrarte con contenido de Teknófilo en las secciones destacadas de Google.

Para añadir Teknófilo como una Fuente Preferida, puedes pulsar en este enlace y marcar la casilla.

También puedes configurar tus fuentes desde los resultados de búsqueda

Otra forma de añadir una fuente preferida es hacerlo directamente desde una página de resultados de Google.

Cuando aparezca un módulo de Noticias destacadas, verás un icono junto al título de la sección. Tiene aspecto de carpeta con una estrella. Al pulsarlo, Google permite buscar medios concretos y marcarlos como fuentes preferidas.

Una vez seleccionadas, solo tienes que actualizar la página para empezar a ver cómo esas preferencias se reflejan en algunos resultados.

No siempre aparecerán tus fuentes elegidas en todas las búsquedas, ni Google garantiza que vayan a ocupar siempre las primeras posiciones. Sin embargo, sí puede ayudar a que el contenido de medios que ya conoces tenga más presencia cuando haya artículos relevantes para tu consulta.

Los resúmenes con IA están cambiando la forma de buscar

Uno de los elementos que más está alterando la experiencia de búsqueda son los resúmenes generados por inteligencia artificial.

Cuando realizas una búsqueda y Google te muestra una explicación aparentemente completa en la parte superior de la página, es menos probable que entres en los enlaces que aparecen debajo. Esto puede ser cómodo para consultas sencillas, pero plantea varios problemas.

El primero es evidente: muchas veces esa respuesta se construye a partir del trabajo de periodistas, expertos, analistas y medios que han invertido tiempo en investigar, probar productos o contrastar información. Si el usuario obtiene la respuesta directamente en Google, esos sitios reciben menos visitas, aunque hayan sido la fuente del contenido.

El segundo problema es la fiabilidad. Los resúmenes generados por IA pueden contener errores, interpretaciones imprecisas o incluso alucinaciones. También pueden mezclar información procedente de fuentes que el usuario quizá no considera fiables, sin que siempre quede claro qué parte viene de dónde.

Por eso, aunque Google sigue siendo una herramienta imprescindible, cada vez tiene más sentido recuperar algo de control sobre las fuentes que queremos ver con más frecuencia.