Apple podría lanzar el iPhone 18 Pro en rojo profundo y mantener el Cosmic Orange

Apple ha mantenido históricamente una clara diferenciación estética entre sus modelos estándar y las variantes Pro. Mientras que los iPhone “no Pro” han servido como lienzo para acabados más llamativos —recordemos opciones como el púrpura o el verde en generaciones pasadas—, la gama Pro ha tendido a moverse en terrenos más sobrios, con tonos metálicos, grises y negros.

Sin embargo, nuevas informaciones de Bloomberg sugieren que esta estrategia podría estar cambiando. Diversos informes apuntan a que Apple estaría probando colores más vibrantes para la futura familia iPhone 18 Pro, algo poco habitual en la línea más premium de la compañía.

El éxito del Cosmic Orange en China como detonante

Uno de los elementos clave detrás de este posible giro sería la buena acogida del acabado Cosmic Orange en el iPhone 17 Pro Max. Según las filtraciones, este color habría logrado una popularidad especialmente destacada en China, un mercado estratégico para Apple.

El rendimiento comercial de ciertos colores no es un detalle menor. Apple analiza cuidadosamente las preferencias regionales, y cuando un acabado funciona de forma excepcional, no resulta extraño que la compañía replique esa fórmula en generaciones posteriores.

Precisamente por ese motivo, los rumores indican que Apple no solo mantendría el tono naranja en la siguiente generación Pro, sino que además estaría considerando la introducción de un rojo profundo como uno de los acabados estrella del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max.

El regreso de un rojo intenso en la gama Pro

La idea de un iPhone Pro en rojo no es completamente nueva. Ya en 2023 circularon predicciones similares en torno al iPhone 15 Pro, aunque finalmente nunca se materializaron. Este antecedente obliga, como siempre, a interpretar las filtraciones con cierta cautela.

En esta ocasión, sin embargo, las fuentes sugieren que Apple estaría explorando variantes de rojo más sofisticadas, alejadas del rojo brillante tradicional. No está claro si se trataría de un tono cercano a los antiguos (PRODUCT)RED o de un acabado completamente distinto.

Conviene recordar que Apple ha utilizado el rojo como elemento icónico en su catálogo durante años. Han existido múltiples iPhone (PRODUCT)RED, e incluso llegó a presentarse un Mac Pro en este color como pieza especial. La intensidad y matiz exactos del rojo del iPhone 18 Pro siguen siendo una incógnita.

¿Púrpura o marrón? Variaciones del rojo en pruebas

Junto al rojo profundo, también han aparecido menciones a posibles acabados púrpura o marrón. No obstante, algunos analistas creen que estos colores podrían no ser opciones finales, sino simplemente variaciones del rojo que Apple estaría evaluando internamente.

Apple suele experimentar con múltiples prototipos cromáticos antes de cerrar la paleta definitiva. En muchos casos, tonos que se filtran durante la fase de pruebas nunca llegan al mercado.

De acuerdo con los informes más prudentes, ni el púrpura ni el marrón serían colores previstos para la comercialización. Más bien formarían parte del proceso de ajuste del tono rojo definitivo que Apple estaría afinando.

El iPhone Fold mantendría un enfoque conservador

Donde Apple no parece dispuesta a adoptar esta estrategia de colores vibrantes es en el esperado iPhone Fold. Según las filtraciones, el primer smartphone plegable de la compañía apostaría por una estética mucho más contenida.

Las informaciones describen dos acabados principales: uno en negro o gris oscuro, y otro en blanco o plateado claro. Esta elección encajaría con la imagen tradicionalmente elegante y minimalista que Apple suele asociar a nuevas categorías de producto.

Además, no es la primera vez que se mencionan estos colores para el dispositivo plegable. Informes previos ya apuntaban a una paleta reducida y clásica, reforzando la credibilidad de este enfoque continuista.

Pocos cambios visibles en el diseño del iPhone 18 Pro

Más allá de los colores, otra de las afirmaciones recurrentes es que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max no presentarían grandes diferencias visuales respecto a la generación anterior.

Algunas interpretaciones sugieren que esta continuidad se debería al éxito de la línea iPhone 17 Pro. Sin embargo, conviene matizar este punto. Apple no suele esperar al lanzamiento de un modelo para decidir el diseño del siguiente; los ciclos de desarrollo se solapan durante años.

En otras palabras, aunque la popularidad de una generación pueda influir en ajustes menores, el diseño industrial del iPhone 18 Pro probablemente ya estaba definido mucho antes de que el iPhone 17 llegara al mercado.

Refinamiento frente a revolución

Si estas previsiones se confirman, Apple podría estar apostando por una evolución basada en el refinamiento. El diseño general se mantendría estable, mientras que los cambios más visibles llegarían a través de los acabados y la identidad visual.

La introducción de colores más atrevidos en la gama Pro representaría un movimiento interesante: permitiría renovar la percepción del producto sin necesidad de alterar radicalmente su silueta.

Como siempre en el terreno de las filtraciones, la última palabra la tendrá Apple. Pero todo apunta a que la compañía podría estar preparando una gama Pro más expresiva desde el punto de vista estético.