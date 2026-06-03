Apple prepara una función para repartir gastos con solo fotografiar el ticket

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Apple estaría preparando una nueva función para iOS 27 pensada para acabar con uno de los momentos más incómodos de cualquier comida en grupo: dividir la cuenta del restaurante sin discusiones, cálculos eternos ni mensajes posteriores reclamando dinero.

Según una información de Bloomberg, la compañía planea presentar esta novedad durante la WWDC 2026, que se celebrará del 8 al 12 de junio. La función permitiría escanear un recibo con el iPhone, asignar cada plato o concepto a la persona correspondiente y generar solicitudes de pago desde Apple Wallet o Mensajes.

iOS 27 quiere acabar con el caos de dividir la cuenta

Salir a cenar con amigos puede ser divertido hasta que llega la cuenta. Uno pide entrante, otro no ha bebido vino, alguien ha compartido postre y siempre aparece quien quiere calcular su parte hasta el último céntimo. Apple parece querer solucionar precisamente ese momento con una nueva herramienta integrada en iOS 27.

La idea sería bastante sencilla: una persona paga la cuenta completa, hace una foto del ticket con el iPhone y el sistema reconoce los distintos conceptos. Después, el usuario podría asignar cada plato, bebida o gasto a las personas que lo han consumido.

A partir de ahí, iOS calcularía cuánto debe pagar cada uno, incluyendo impuestos y propina cuando corresponda, y generaría solicitudes de pago para que el resto del grupo pueda saldar su parte.

Integración con Wallet, Mensajes y Apple Watch

La nueva función estaría integrada principalmente en Apple Wallet y Mensajes, dos aplicaciones clave dentro del ecosistema financiero y social del iPhone. Según la información publicada, el sistema permitiría crear solicitudes de pago mediante Apple Cash, de forma que los participantes puedan enviar el dinero directamente desde el propio iPhone en los países donde está disponible.

También habría integración con el Apple Watch. Esto permitiría recibir, revisar y aprobar solicitudes de pago desde la muñeca, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo. En teoría, la experiencia sería bastante fluida para grupos donde todos usan dispositivos de Apple.

Este enfoque encaja con la estrategia habitual de la compañía: no necesariamente inventar una función nueva, sino integrarla de forma cómoda dentro de sus propias apps y dispositivos.

Una función muy útil, pero con una posible gran limitación

Aunque la función suena práctica, hay un detalle importante: todo apunta a que estaría ligada a Apple Cash. Y eso podría limitar mucho su utilidad fuera de Estados Unidos, ya que Apple Cash no está disponible globalmente.

Esto significa que, salvo que Apple amplíe el servicio a más países, la herramienta podría quedarse inicialmente como una novedad pensada sobre todo para usuarios estadounidenses. En mercados como España, donde Apple Cash no está disponible, la función tendría poco sentido si no se adapta a otros métodos de pago o servicios bancarios.

También hay otra limitación evidente: los grupos mixtos. Si una cena incluye usuarios de iPhone y Android, la experiencia podría romperse rápidamente, ya que Apple Cash y Mensajes no funcionan como una plataforma de pagos universal.

Google ya hizo algo parecido hace años con Lens

Aunque Apple podría presentar esta función como una novedad dentro de iOS, la idea de usar la cámara para interpretar un ticket y dividir gastos no es completamente nueva.

Google Lens ya ofrecía desde 2019 una función capaz de ayudar a dividir cuentas en Android, calculando importes a partir de una foto del recibo. La diferencia está en que Apple integraría esta experiencia directamente en Wallet, Mensajes y posiblemente Apple Watch, dándole un enfoque más cerrado pero también más cómodo para quienes viven dentro de su ecosistema.

Como suele ocurrir con Apple, la pregunta no es tanto si llega primero, sino si consigue que la experiencia sea lo bastante sencilla como para que la use todo el mundo.

La WWDC 2026 podría traer más novedades importantes para iOS 27

La función para dividir cuentas sería solo una de las novedades esperadas en iOS 27. La WWDC 2026 arrancará el próximo 8 de junio y debería servir para presentar las próximas versiones de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS.

También se espera que Apple dedique una parte importante del evento a sus avances en inteligencia artificial, especialmente en torno a Siri. Durante los últimos años, la compañía ha recibido críticas por ir por detrás de rivales como Google, OpenAI o Samsung en funciones de IA generativa, así que iOS 27 podría ser una actualización clave para recuperar terreno.

Entre los rumores que circulan figuran mejoras en Siri, nuevas herramientas de edición fotográfica con IA y posibles funciones inteligentes relacionadas con la cámara. No obstante, hasta que Apple lo anuncie oficialmente, conviene tratar todos estos detalles como filtraciones.

La primera beta de iOS 27 llegaría tras la keynote

Si Apple mantiene su calendario habitual, la primera beta para desarrolladores de iOS 27 debería publicarse poco después de la keynote inaugural de la WWDC 2026. La versión estable llegaría más adelante, previsiblemente en septiembre, coincidiendo con la nueva generación de iPhone.

Eso sí, incluso aunque la función de división de cuentas aparezca en la primera beta, no está claro si estará disponible desde el primer día en todos los países. Al depender presumiblemente de Apple Cash, podría estrenarse solo en Estados Unidos o en un número muy limitado de mercados.

Para los usuarios de iPhone en España y otros países europeos, la gran duda será si Apple tiene previsto adaptar esta herramienta a servicios de pago locales o si quedará como otra función interesante que no cruza las fronteras estadounidenses.

Una pequeña función que podría ahorrar muchas discusiones

La novedad no parece revolucionaria, pero sí tiene mucho sentido. Dividir una cuenta es una de esas tareas pequeñas, frecuentes y molestas que encajan perfectamente con una automatización desde el móvil.

Si Apple consigue que el iPhone reconozca bien los tickets, asigne conceptos fácilmente y genere pagos sin fricción, podría convertir una situación incómoda en un proceso de pocos segundos. El reto estará en hacerlo útil fuera del ecosistema cerrado de Apple y, sobre todo, fuera de Estados Unidos.

Por ahora, hablamos de una función filtrada y no confirmada oficialmente. Pero si se presenta en la WWDC 2026, iOS 27 podría traer una de esas mejoras discretas que no venden un iPhone por sí solas, pero que terminan usándose más de lo que parece.