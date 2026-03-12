Apple prepara unos AirPods “Ultra” con cámara IR y funciones de IA

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

Los AirPods Pro 3 todavía son relativamente recientes en el mercado, pero ya han comenzado a surgir rumores sobre la próxima generación de auriculares inalámbricos de Apple. Diversos informes apuntan a que la compañía estaría preparando un nuevo modelo que podría denominarse AirPods Ultra, un dispositivo que introduciría capacidades avanzadas basadas en inteligencia artificial y sensores visuales.

Según las primeras filtraciones, Apple estaría trabajando en unos auriculares capaces de interpretar el entorno visual del usuario gracias a una cámara infrarroja integrada. Esta tecnología permitiría ampliar el papel de los auriculares más allá del audio, convirtiéndolos en un elemento clave dentro del ecosistema de inteligencia artificial de la compañía.

Las filtraciones provienen de analistas con buen historial en la industria tecnológica, como Ming-Chi Kuo, así como del periodista Mark Gurman de Bloomberg, lo que ha aumentado el interés en torno a estos posibles auriculares de próxima generación.

Una cámara IR para “ver” el entorno del usuario

La principal novedad que diferenciaría a los supuestos AirPods Ultra de los actuales AirPods Pro 3 sería la integración de una cámara infrarroja (IR). Esta cámara no serviría para capturar fotos o vídeo, sino para recopilar información visual del entorno.

Según las filtraciones, estos datos se utilizarían para alimentar las capacidades de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial que Apple está desplegando en su ecosistema. En concreto, la información visual recogida por los auriculares podría enviarse a Siri, permitiendo que el asistente comprenda mejor el contexto que rodea al usuario.

Esto abriría la puerta a nuevas experiencias que combinen audio, inteligencia artificial y percepción del entorno, algo que Apple ya está explorando con otros dispositivos de su catálogo.

Gestos en el aire y nuevas formas de control

Uno de los usos más interesantes de esta inteligencia visual sería la posibilidad de controlar los auriculares mediante gestos en el aire.

Gracias a la cámara IR y al procesamiento de Apple Intelligence, los AirPods Ultra podrían detectar movimientos de la mano cerca de la cabeza del usuario y traducirlos en comandos. Por ejemplo, sería posible aceptar una llamada, cambiar de canción o ajustar el volumen simplemente realizando un gesto.

Este tipo de interacción sin contacto podría representar un paso más en la evolución de las interfaces de usuario, reduciendo la dependencia de botones físicos o pantallas táctiles.

Integración más profunda con Apple Vision Pro

Las filtraciones también apuntan a una integración más estrecha con Apple Vision Pro, el visor de computación espacial de la compañía.

La cámara IR podría ayudar a los AirPods Ultra a interpretar el entorno tridimensional en el que se encuentra el usuario, lo que facilitaría una sincronización más avanzada con Vision Pro. Esto podría traducirse en experiencias de audio espacial más precisas o en nuevas formas de interacción dentro de entornos de realidad mixta.

Si estas funciones se confirman, los auriculares podrían convertirse en una pieza clave dentro del ecosistema de computación espacial que Apple está construyendo.

¿Qué cambia respecto a los AirPods Pro 3?

Los AirPods Pro 3 ya introdujeron varias innovaciones importantes en el catálogo de Apple. Entre ellas destacan sensores capaces de monitorizar la frecuencia cardíaca desde el oído y funciones de traducción en tiempo real, que convierten los auriculares en herramientas útiles más allá del simple consumo de música.

Sin embargo, estos auriculares todavía no integran un sistema de inteligencia artificial que utilice información visual del entorno. Precisamente ahí es donde entrarían en juego los AirPods Ultra.

En otras palabras, mientras que los AirPods Pro 3 se centran en salud, audio y comunicación, el nuevo modelo podría dar un salto hacia interacciones inteligentes basadas en IA y visión computacional.

En cuanto a posibles mejoras en los componentes de audio, como los drivers o los micrófonos, por ahora no hay información concreta. No obstante, es razonable pensar que Apple introducirá ajustes en estos elementos para seguir mejorando la calidad sonora y el rendimiento de la cancelación activa de ruido.

Precio estimado de los AirPods Ultra

El precio es uno de los aspectos que aún genera más incertidumbre. Algunas filtraciones sugieren que el nuevo modelo podría mantener un precio similar al de la generación actual.

Según el filtrador @Kosutami_Ito, Apple podría mantener el precio en torno a 299 dólares (unos 275€). Sin embargo, tanto Mark Gurman como Ming-Chi Kuo consideran posible que el nuevo modelo tenga un precio superior debido a las nuevas tecnologías integradas.

En ese escenario, los AirPods Ultra podrían alcanzar los 349 dólares (unos 320€), posicionándose como los auriculares inalámbricos más avanzados de la compañía.

Posible fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento sigue siendo una incógnita. Apple no ha confirmado oficialmente la existencia de estos auriculares y las filtraciones disponibles aún son escasas.

Tradicionalmente, la compañía anuncia nuevos modelos de AirPods durante su evento de hardware de septiembre, coincidiendo con la presentación anual del iPhone. Por ello, existe la posibilidad de que los AirPods Ultra se presenten en ese mismo evento.

Aun así, el calendario de Apple no siempre sigue patrones previsibles. Por ejemplo, todavía se esperan los AirPods Max 2, cuyo lanzamiento ha sido objeto de numerosos rumores durante años sin que se haya materializado.

Un nuevo paso en la estrategia de Apple basada en IA

Si estos rumores se confirman, los AirPods Ultra representarían un cambio importante en la estrategia de Apple para sus auriculares.

Más allá de mejorar la calidad de sonido o la autonomía, el objetivo sería convertir los auriculares en sensores inteligentes capaces de interpretar el entorno. Esta evolución encajaría perfectamente con el enfoque actual de Apple, que busca integrar Apple Intelligence en todos sus dispositivos.

En este contexto, los auriculares dejarían de ser un simple accesorio de audio para convertirse en una extensión del sistema de inteligencia artificial personal del usuario.

Por ahora, no queda más que esperar nuevas filtraciones que aclaren los detalles sobre este dispositivo. Pero si Apple realmente está trabajando en unos AirPods con visión artificial y control por gestos, podríamos estar ante uno de los productos más innovadores de la compañía en los próximos años.