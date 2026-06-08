Apple quiere dejarlo claro: la nueva Siri no es Gemini con otro nombre

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Apple ha aprovechado una sesión técnica posterior a la keynote de la WWDC 2026 para ofrecer más detalles sobre iOS 27, Apple Intelligence y la nueva Siri AI. El encuentro estuvo liderado por Craig Federighi, responsable de software de Apple, acompañado por Amar Subramanya, vicepresidente de IA; Mike Rockwell, responsable de Siri; y Sebastien Marineau-Mes, vicepresidente de software.

Uno de los temas más interesantes de la sesión fue la colaboración de Apple con Google, que ha generado muchas preguntas desde que comenzaron los rumores sobre el uso de tecnología de Gemini en los nuevos modelos de Apple.

Apple aclara qué papel juega Google en la nueva Siri

Federighi quiso dejar claro que la relación con Google no implica que Siri esté usando la app Gemini, Google Assistant, Google Search o la infraestructura habitual de Google para consumidores.

Según explicó, Apple no utiliza el código cliente de Gemini en iOS, ni los modelos que Google despliega directamente para sus propios clientes, ni la infraestructura que Google emplea para ofrecer esos modelos. Tampoco utiliza Google Search como base de conocimiento para responder preguntas. En palabras de Federighi, la cantidad de Google Assistant que usa Apple es “ninguna”.

La colaboración, por tanto, no debe entenderse como una simple integración de Gemini dentro de iOS, sino como una ayuda en el desarrollo y despliegue de algunos modelos específicos diseñados para funcionar dentro de la arquitectura de Apple Intelligence.

Una Siri integrada en todo el sistema

Federighi explicó que la nueva experiencia de Siri parte de una integración profunda dentro del sistema operativo. En iOS 27, Siri aparece con una nueva interfaz visual basada en Liquid Glass y puede emerger desde la Dynamic Island, activarse con el botón lateral o invocarse por voz.

Sin embargo, Apple quiere que Siri sea mucho más que un asistente al que se llama de forma puntual. La compañía está integrando sus capacidades en herramientas de escritura, menús contextuales, apps del sistema y distintos puntos de iOS, iPadOS y macOS. La idea es que el asistente pueda actuar dentro del contexto en el que se encuentra el usuario, no como una función aislada.

Además, Apple ha creado una app específica de Siri que permite recuperar conversaciones anteriores, continuarlas o iniciar nuevas consultas. Esta app no se limita a enviar una pregunta a un modelo en la nube, sino que se apoya en una arquitectura más amplia de Apple Intelligence.

System Orchestrator: el cerebro que coordina las peticiones

Una de las claves de la nueva Siri AI es el llamado System Orchestrator. Apple lo describe como una pieza fundamental para coordinar las solicitudes del usuario y decidir qué recursos son necesarios para responder.

Este orquestador puede acceder a distintas capas del sistema, como App Toolbox, que permite realizar acciones dentro de aplicaciones; Spotlight Semantic Index, que ayuda a consultar contenido personal del usuario; y el contexto en pantalla, para entender qué está viendo o haciendo la persona en el momento de la consulta.

Por ejemplo, si el usuario pregunta algo relacionado con un mensaje, una imagen, un documento o una app abierta, Siri puede interpretar ese contexto y actuar de forma más precisa. Esta es una diferencia importante frente a asistentes más tradicionales, que suelen depender de comandos explícitos y tienen menos capacidad para entender el entorno del usuario.

Modelos locales para responder directamente desde el dispositivo

Apple explicó que muchas solicitudes de Siri pueden procesarse íntegramente en el dispositivo gracias a sus modelos locales. Estos modelos se encargan de tareas como entender la voz, sintetizar la respuesta hablada, interpretar imágenes, analizar texto en pantalla y comprender elementos visuales del entorno.

El procesamiento local tiene dos ventajas importantes. Por un lado, reduce la latencia, ya que algunas respuestas pueden generarse sin necesidad de contactar con servidores externos. Por otro, refuerza la privacidad, ya que determinadas peticiones no abandonan el dispositivo.

Esta aproximación encaja con la estrategia habitual de Apple: utilizar el hardware del iPhone, iPad, Mac y Apple Watch para ejecutar tantas funciones inteligentes como sea posible de forma local.

Private Cloud Compute para las consultas más complejas

Cuando una petición es más compleja, el System Orchestrator puede decidir recurrir a modelos más potentes ejecutados en Private Cloud Compute, la infraestructura en la nube privada de Apple.

La compañía insiste en que este sistema está diseñado para extender las garantías de privacidad del iPhone a la nube. Según Apple, las solicitudes procesadas mediante Private Cloud Compute no se almacenan, no son accesibles para Apple y solo se utilizan para completar la petición concreta del usuario.

Apple también destaca que estas garantías pueden ser verificadas de forma continua por investigadores externos. Es decir, la compañía no solo quiere prometer privacidad, sino ofrecer una arquitectura que pueda ser auditada para comprobar que realmente cumple lo que afirma.

La tercera generación de Apple Foundation Models

La nueva Siri AI se apoya en la tercera generación de Apple Foundation Models, también conocidos como AFM. Estos modelos forman una familia que va desde modelos ligeros ejecutados en el propio dispositivo hasta modelos mucho más potentes en la nube.

Amar Subramanya explicó que esta generación supone un avance importante tanto en calidad como en capacidades respecto a la anterior. Apple ha diseñado distintos modelos para cubrir necesidades diferentes, intentando equilibrar precisión, latencia y coste de ejecución.

El objetivo no es enviar todas las consultas al modelo más grande, sino elegir el modelo adecuado para cada tarea. Una petición sencilla puede resolverse localmente en el dispositivo, mientras que una consulta que exige razonamiento complejo o uso de herramientas puede derivarse a un modelo más avanzado en la nube privada.

AFM Core y AFM Core Advanced: la IA que corre en el iPhone

Dentro de la familia de modelos locales, Apple ha presentado AFM Core, la nueva generación del modelo que ya se ejecuta en los dispositivos actuales. Este modelo utiliza una arquitectura densa y está pensado para ofrecer capacidades de IA directamente en el iPhone, iPad o Mac.

Junto a él aparece AFM Core Advanced, un modelo más ambicioso que Apple describe como distinto a cualquier modelo local que haya utilizado hasta ahora. Emplea una arquitectura sparse, es multimodal de forma nativa y permite ejecutar funciones avanzadas directamente en el dispositivo.

Gracias a este modelo, Apple puede ofrecer experiencias más complejas sin depender necesariamente de la nube. Entre los ejemplos mencionados están funciones como invitaciones inteligentes y voces expresivas, que funcionarían completamente en local.

AFM Cloud, AFM Cloud Image y AFM Cloud Pro

En el lado de los modelos en servidor, Apple cuenta con AFM Cloud, optimizado para latencia y coste de servicio. Este sería el modelo de trabajo principal para muchas tareas que requieren más potencia que la disponible en el dispositivo, pero sin necesidad de recurrir al modelo más avanzado.

También está AFM Cloud Image, la nueva generación del modelo de generación y edición de imagen de Apple. Este modelo permite experiencias como el reencuadre espacial y otras funciones visuales presentadas durante la keynote.

Para las tareas más exigentes, Apple utilizará AFM Cloud Pro, su modelo más capaz. Subramanya explicó que está pensado para usos como razonamiento complejo y acciones agentic, es decir, tareas en las que la IA no solo responde, sino que utiliza herramientas y realiza acciones encadenadas para ayudar al usuario.

La colaboración con Google y NVIDIA

Apple reconoció que algunos de sus modelos son fruto de una colaboración con Google, pero quiso matizar en qué consiste exactamente esa relación. Según la compañía, modelos como AFM Core, AFM Core Advanced, AFM Cloud y AFM Cloud Image son desarrollos personalizados para Apple Silicon, entrenados con datos propietarios y refinados a partir de modelos frontera de Gemini.

En el caso de AFM Cloud Pro, Apple ha trabajado con Google y NVIDIA para extender su infraestructura Private Cloud Compute a GPUs NVIDIA dentro de la nube de Google. La compañía insiste en que, incluso en este escenario, mantiene sus garantías de privacidad.

Esto significa que Apple aprovecha parte de la capacidad tecnológica y de infraestructura de sus socios, pero bajo una arquitectura diseñada para Apple Intelligence y no como una simple integración de Gemini dentro de iOS. Es una distinción importante, porque Apple quiere evitar la percepción de que Siri AI es simplemente Google Gemini con otra interfaz.

Apple World Knowledge Service para información actualizada

Federighi también explicó que, cuando una consulta requiere información de actualidad o conocimiento general sobre el mundo, Siri recurre a Apple World Knowledge Service. Se trata de un servicio que Apple asegura haber construido durante años y que sirve para fundamentar respuestas relacionadas con eventos actuales u otros datos externos.

De nuevo, Apple quiso dejar claro que este sistema no se basa en Google Search. La compañía está intentando construir una arquitectura propia para responder preguntas, acceder a información y combinar conocimiento general con contexto personal del usuario.

Este punto será especialmente relevante para comprobar hasta qué punto Siri AI puede competir con otros asistentes basados en modelos generativos, que suelen destacar precisamente en consultas abiertas, razonamiento y conocimiento actualizado.

Una Siri más conversacional, contextual y privada

La explicación de Apple muestra que la nueva Siri AI no es una función aislada, sino una arquitectura completa que combina modelos locales, modelos en la nube privada, contexto personal, acciones dentro de apps y una capa de conocimiento del mundo.

La compañía quiere que Siri pase de ser un asistente limitado a comandos concretos a convertirse en una interfaz inteligente capaz de entender lo que el usuario está haciendo y ayudarle de forma más proactiva. Esto incluye escribir, buscar, interpretar imágenes, actuar dentro de apps, recuperar conversaciones anteriores y responder con mayor naturalidad.

Al mismo tiempo, Apple intenta diferenciarse de sus competidores insistiendo en la privacidad. Private Cloud Compute es la pieza con la que quiere demostrar que puede ofrecer una IA más potente sin renunciar a su promesa tradicional de protección de datos.

Apple Intelligence entra en una nueva etapa

La colaboración con Google, la incorporación de GPUs NVIDIA en la nube de Google y el desarrollo de nuevos Apple Foundation Models muestran que Apple está acelerando su estrategia de inteligencia artificial. Tras una primera etapa más prudente, la compañía parece dispuesta a competir de forma más directa con los grandes modelos conversacionales y multimodales del mercado.

La clave estará en la ejecución. Apple no solo necesita modelos potentes, sino una Siri realmente útil, rápida, fiable y capaz de actuar dentro del sistema sin generar errores. También tendrá que demostrar que su enfoque híbrido, entre procesamiento local y nube privada, ofrece ventajas claras frente a soluciones más abiertas o dependientes exclusivamente de la nube.

Por ahora, el mensaje de Apple es claro: Siri AI no es Gemini, no es Google Assistant y no usa Google Search como base. Es una experiencia propia, construida sobre Apple Intelligence, con modelos diseñados para su ecosistema y una colaboración con Google limitada a partes concretas del desarrollo y la infraestructura.