Apple retrasa los nuevos Apple TV 4K y HomePod mini a la espera de la nueva Siri

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Apple ha presentado nada menos que nueve productos nuevos este mes, pero hay dos dispositivos muy esperados que siguen sin aparecer: la próxima generación del Apple TV 4K y el renovado HomePod mini.

Todo apunta a que ambos productos ya están preparados desde hace tiempo, pero su lanzamiento se habría pospuesto por una razón muy concreta: la llegada de la nueva Siri personalizada y de varias funciones ligadas a Apple Intelligence.

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Según las informaciones más recientes, Apple no querría lanzar estos dos equipos hasta que su nuevo ecosistema de inteligencia artificial esté listo para desplegarse de forma más amplia. Esto encaja con la estrategia de la compañía de integrar hardware, software e IA bajo una misma experiencia, especialmente en productos pensados para el hogar conectado.

Apple TV 4K y HomePod mini estarían listos desde hace meses

La información apunta a que tanto el nuevo Apple TV como el nuevo HomePod mini llevan “listos” desde el año pasado. Sin embargo, Apple habría preferido mantenerlos en espera hasta poder acompañarlos con una versión más avanzada y personalizada de Siri, además de otras mejoras relacionadas con Apple Intelligence que llegarían a lo largo de este año.

Esta decisión sugiere que Apple no quiere presentar una simple actualización de hardware sin el componente de software adecuado. En otras palabras, la compañía buscaría que el debut de estos dispositivos tuviera más sentido cuando la nueva Siri pueda actuar como uno de sus principales argumentos de venta.

Las existencias vuelven a bajar en tiendas Apple

Otro detalle que ha llamado la atención es que el inventario del Apple TV, del HomePod mini e incluso del HomePod de mayor tamaño vuelve a estar bajo mínimos en las Apple Store de distintas regiones del mundo. Este tipo de movimiento suele interpretarse como una posible señal previa a una renovación.

Aun así, no está claro que esta caída de stock implique un lanzamiento inminente. El motivo es sencillo: la nueva Siri todavía no ha debutado, y si Apple mantiene su plan de vincular estos productos a esa gran actualización de inteligencia artificial, la escasez de unidades podría no traducirse todavía en anuncios inmediatos.

La clave estaría en iOS 26.5 o incluso iOS 27

Las previsiones más recientes sitúan la llegada de las nuevas funciones personalizadas de Siri en iOS 26.5 o, en caso de retraso mayor, en iOS 27. Si se cumple el calendario habitual, la primera beta para desarrolladores de iOS 26.5 podría aparecer entre finales de marzo y comienzos de abril.

Eso abriría la puerta a que una parte de las novedades de Siri esté a solo unas semanas de distancia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Apple reserve los cambios más importantes para iOS 27, cuya presentación debería producirse en junio. Si esto acaba ocurriendo, los nuevos Apple TV 4K y HomePod mini podrían moverse dentro de una ventana de lanzamiento bastante amplia, desde finales de marzo hasta finales de septiembre.

Qué se espera del próximo Apple TV 4K

Los rumores anteriores han señalado que el nuevo Apple TV 4K podría incorporar el chip A17 Pro. Se trata de un detalle relevante, ya que sería el procesador más veterano dentro de la familia de Apple capaz de soportar Apple Intelligence.

Eso convertiría al próximo reproductor multimedia en un dispositivo mucho más preparado para integrar funciones avanzadas de IA, algo que encaja con la hoja de ruta que parece estar siguiendo la marca.

Junto a ese chip, también se espera la presencia del nuevo N1 de Apple, destinado a mejorar la conectividad con soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Este último estándar es especialmente importante en el ámbito del hogar inteligente, ya que facilita la comunicación entre accesorios domóticos y refuerza el papel del Apple TV como posible centro de control del ecosistema doméstico.

Así podría mejorar el nuevo HomePod mini

En el caso del HomePod mini, las filtraciones apuntan a la utilización de un chip S9 o superior, procedente de la familia Apple Watch. No obstante, sigue habiendo dudas razonables sobre hasta qué punto ese hardware será suficiente para mover una Siri renovada y más dependiente de Apple Intelligence.

Más allá del procesador, también se espera que el altavoz compacto reciba el chip N1 para mejorar su conectividad, una calidad de sonido superior, un chip Ultra Wideband más moderno y hasta una nueva opción de color en rojo. Aunque sobre el papel no parezcan cambios revolucionarios por separado, en conjunto sí podrían dar forma a una actualización importante para un producto que lleva ya años sin renovarse.

Dos productos que ya van necesitando renovación

El Apple TV 4K actual fue presentado en octubre de 2022, mientras que el HomePod mini debutó en octubre de 2020. Eso significa que, especialmente en el caso del pequeño altavoz inteligente, la renovación ya se hace esperar. Ambos productos siguen siendo plenamente funcionales, pero el mercado y el avance de la inteligencia artificial han elevado mucho las expectativas sobre lo que Apple debería ofrecer en su próxima generación.

Además, el enfoque de Apple hacia el hogar inteligente parece estar cambiando. Ya no se trata solo de vender un reproductor multimedia o un altavoz compacto, sino de convertirlos en piezas fundamentales de una experiencia más conectada, inteligente y contextual dentro del hogar.

Apple Intelligence podría marcar la diferencia

Todo indica que el gran factor que está retrasando estos lanzamientos no es el hardware, sino el software. Apple quiere que la nueva Siri tenga un papel mucho más útil, personal y coherente con el contexto del usuario. Si esa visión realmente se materializa, tanto el nuevo Apple TV 4K como el próximo HomePod mini podrían beneficiarse enormemente de esa integración.

En el Apple TV, esto podría traducirse en búsquedas más naturales, recomendaciones más inteligentes, un control por voz más avanzado y una mejor integración con el resto de dispositivos del hogar. En el HomePod mini, el salto sería todavía más evidente, ya que su identidad depende casi por completo del asistente de voz y de la interacción inteligente con el usuario.

Cuándo podrían anunciarse

Si Apple mantiene la dependencia entre estos lanzamientos y la llegada de la nueva Siri, el anuncio podría producirse en cualquier momento entre finales de marzo y septiembre. Es una horquilla amplia, sí, pero refleja bien la incertidumbre actual alrededor del despliegue de Apple Intelligence.

Si parte de las funciones aterrizan con iOS 26.5, no sería extraño ver novedades en primavera. Si Apple decide reservar el grueso de la experiencia para iOS 27, entonces lo más probable es que haya que esperar al verano o incluso a comienzos del otoño.