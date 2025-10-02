Apple retrasa un nuevo Vision Pro para lanzar sus gafas inteligentes antes de 2027

Apple ha decidido frenar el desarrollo de la nueva generación de su visor Vision Pro para centrar recursos en un proyecto que considera más estratégico: las gafas inteligentes. Según Bloomberg, la compañía de Cupertino busca competir de lleno con Meta, que ya cuenta con una posición ventajosa en este segmento con sus Ray-Ban Meta.

El plan original de Apple contemplaba lanzar en 2027 un modelo más ligero y asequible de Vision Pro, conocido internamente como N100. Sin embargo, la empresa ha reasignado personal de ese proyecto para acelerar el desarrollo de gafas inteligentes que podrían convertirse en un dispositivo clave dentro del ecosistema de inteligencia artificial.

Dos modelos en desarrollo

Apple trabaja en al menos dos versiones diferentes. El primero, denominado N50, estará vinculado al iPhone y no contará con pantalla propia. Este modelo podría presentarse en 2026 y salir al mercado en 2027. El segundo prototipo, que sí integrará pantalla, busca competir directamente con las gafas Meta Ray-Ban Display lanzadas recientemente. Aunque en un inicio se planeaba para 2028, Apple quiere adelantar su llegada.

Meta se adelantó en esta carrera al lanzar en 2021 las Ray-Ban Stories y, posteriormente, las Ray-Ban Meta en 2023, que se convirtieron en un éxito inesperado. En 2025, la compañía volvió a actualizar sus gafas sin pantalla con mejores cámaras, más batería y diseños adaptados a deportistas. Estos productos han supuesto un soplo de aire fresco en el negocio de hardware de Meta, que no siempre había conseguido destacar en este ámbito.

Además de Meta y Apple, otros gigantes tecnológicos también están apostando fuerte por esta categoría. Amazon y Google ya desarrollan su propio hardware impulsado por IA, mientras que OpenAI colabora con el diseñador Jony Ive en nuevos dispositivos. La carrera por dominar la próxima generación de tecnología de consumo está más abierta que nunca.

Qué se espera de las Apple Glass

Según filtraciones, las gafas de Apple contarán con altavoces integrados para música, cámaras para grabación y funciones de control por voz. Además, la compañía explora integrar capacidades de seguimiento de salud. Funcionarán con un nuevo chip diseñado a medida y estarán disponibles en diferentes estilos para atraer a un público más amplio.

El Vision Pro, lanzado en 2024 con un precio de 3.499 dólares, no ha cumplido las expectativas. Su peso elevado, coste alto y falta de contenido han limitado su impacto en el mercado de consumo. Apple ya estudia una ligera actualización con procesador más potente para finales de este año, aunque cada vez orienta más su comercialización hacia empresas.