Apple revela las mejores apps y juegos de 2026: estos son los ganadores de los Apple Design Awards

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Apple ha revelado los ganadores de los Apple Design Awards 2026, unos premios con los que la compañía reconoce cada año a las apps y juegos más destacados por su diseño, innovación, calidad técnica y capacidad para aprovechar las tecnologías de sus plataformas.

En esta edición, Apple ha elegido 12 ganadores entre 36 finalistas internacionales, repartidos en seis categorías: Diversión y entretenimiento, Inclusión, Innovación, Interacción, Impacto social, y Efectos visuales y gráficos. Los desarrolladores premiados serán reconocidos durante la WWDC26.

Apple premia a las apps y juegos más brillantes de 2026

Los Apple Design Awards no son simplemente una lista de aplicaciones bonitas. Apple utiliza estos galardones para destacar propuestas que van un paso más allá en experiencia de usuario, accesibilidad, narrativa, interacción o uso de tecnologías como Apple Vision Pro, Apple Arcade, Metal o las nuevas interfaces visuales del ecosistema de la compañía.

Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales de Apple, ha señalado que los ganadores de este año demuestran cómo los desarrolladores siguen creando experiencias excepcionales con funciones intuitivas y mecánicas llamativas.

Entre los nombres premiados hay estudios independientes, grandes compañías del videojuego, apps para productividad creativa, experiencias inmersivas para Apple Vision Pro y propuestas centradas en accesibilidad o impacto social.

Diversión y entretenimiento: pequeñas ideas con mucho encanto

En la categoría de Diversión y entretenimiento, Apple ha premiado a grug, una app desarrollada por Ocho en Países Bajos que apuesta por algo tan sencillo como ofrecer pequeñas reflexiones diarias en forma de mensajes “neolíticos”. La idea es curiosa: frases breves, tono entrañable y un diseño pensado para regalar al usuario un momento de pausa.

El juego ganador ha sido Is This Seat Taken?, del estudio español Poti Poti Studio. Se trata de un título de puzles con estética de cómic en el que hay que resolver situaciones relacionadas con el transporte público, colocando a los personajes en el asiento adecuado según sus manías, preferencias y peculiaridades. Una propuesta ligera, amable y con mucha personalidad.

Los finalistas de esta categoría fueron Blippo+, de Panic; Metaballs, de Apposite; BALL x PIT, de Kenny Sun Studios; y PowerWash Simulator, de FuturLab Limited, disponible en Apple Arcade.

Inclusión: tecnología pensada para más personas

En Inclusión, Apple ha reconocido a Guitar Wiz, una app creada por Bijoy Thangaraj en India. Está dirigida tanto a guitarristas principiantes como a usuarios con más experiencia, y combina herramientas de afinación, acordes e instrucciones por voz. Apple destaca especialmente su uso de prestaciones de accesibilidad como tamaño de letra dinámico, mayor contraste y la opción Diferenciar sin Color.

El juego ganador ha sido Pine Hearts, de Hyper Luminal Games Limited, Reino Unido. Es una aventura cálida y accesible, diseñada para jugadores con distintas capacidades. Incluye opciones como texto más legible, controles personalizables y respuesta sensorial y de movimiento adaptada, todo dentro de un mundo colorido centrado en la amabilidad y las buenas acciones.

Como finalistas quedaron Hearing Buddy, de Lilly Seay; Structured, de unorderly GmbH; Sago Mini Jinja’s Garden, de Sago Mini; y Sid Meier’s Civilization VII, de Firaxis Games, estos dos últimos dentro de Apple Arcade.

Innovación: Apple Vision Pro y nuevas formas de jugar

La categoría de Innovación ha tenido como ganadora en apps a NBA App: baloncesto en directo, desarrollada por NBA Media Ventures. Su versión para Apple Vision Pro permite ver hasta cinco partidos en directo al mismo tiempo, consultar estadísticas flotantes en tiempo real y seguir los movimientos sobre una cancha en 3D con modo de mesa. También ofrece audio espacial y experiencias inmersivas como Spectrum Front Row con los Lakers en formato Apple Immersive.

En juegos, el premio ha sido para Blue Prince, de Dogubomb. Apple lo describe como una aventura narrativa que mezcla exploración, puzles y una estructura sin combate, donde cada habitación y cada detalle del entorno forman parte del misterio. Es uno de esos juegos que parecen construidos para premiar la observación paciente.

Los finalistas fueron D-Day: The Camera Soldier, de TARGO; Detail: Editor de Vídeo IA, de Detail Technologies; Pickle Pro, de Resolution Games; y TR-49, de inkle.

Interacción: interfaces que hacen fácil lo complejo

En Interacción, la app premiada ha sido Moonlitt: fases de la Luna, de Flipping Hues Srls, Italia. La aplicación permite seguir eventos celestes, planificar fotografías y explorar información relacionada con la Luna desde una interfaz muy visual. Apple destaca su facilidad de uso, su disponibilidad en varias plataformas y su integración de Liquid Glass.

El juego ganador en esta categoría ha sido Sago Mini Jinja’s Garden, de Sago Mini. Pensado para los más pequeños, propone plantar semillas, cosechar verduras y cocinar en un jardín interactivo donde todo se controla con gestos sencillos. La clave está en que los niños puedan jugar y explorar sin depender de instrucciones complejas.

Los finalistas fueron The Outsiders: Athlete Tracker, de Gentler Stories; Tide Guide: Charts & Tables, de Condor Digital; Grand Mountain Adventure 2, de Toppluva; y TR-49, de inkle.

Impacto social: apps y juegos con algo que contar

En Impacto social, Apple ha premiado a Primary: News in Depth, una app de Wood Metal Rocks LLC diseñada para Apple Vision Pro. Su propuesta consiste en presentar noticias mediante una interfaz espacial, con contenidos creados por un equipo internacional de editores y periodistas. La idea es que el usuario no solo lea o vea una noticia, sino que pueda sumergirse en ella desde una perspectiva más inmersiva.

El juego ganador ha sido Consume Me, de Jenny Jiao Hsia y AP Thomson. Se trata de una experiencia autobiográfica que aborda temas emocionales y delicados con una mezcla de mecánicas y narrativa personal. Apple destaca su capacidad para tratar sentimientos difíciles de expresar con palabras.

Los finalistas en esta categoría fueron Katha Room, de Parjanya Creative Solutions; Harvee, de Peak Labs; despelote, de Julián Cordero y Sebastián Valbuena; y Spilled!, de Lente Cuenen.

Efectos visuales y gráficos: del mar a Night City

En la categoría de Efectos visuales y gráficos, la app ganadora ha sido Tide Guide: Charts & Tables, de Condor Digital. Es una aplicación de mareas que combina previsiones por horas, datos meteorológicos y gráficos a pantalla completa con animaciones personalizadas. Apple destaca su estética acuática, su paleta de colores y su integración de Liquid Glass.

El juego premiado ha sido Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, de CD Projekt. La llegada de Night City al Mac ha servido a Apple para subrayar el potencial de sus chips y de Metal en juegos de mundo abierto con alta carga gráfica. La compañía menciona especialmente los interiores, personajes, vehículos y el nivel de realismo visual.

Los finalistas fueron Caradise, de PSQV; (Not Boring) Camera, de Not Boring Software; Arknights: Endfield, de Hypergryph; y SILT, de Spiral Circus.

Una edición con mucho peso para Apple Vision Pro

Aunque los Apple Design Awards siempre han servido para reconocer creatividad en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV, la edición de 2026 deja claro que Apple Vision Pro empieza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro del ecosistema.

Apps como NBA App o Primary muestran cómo Apple está intentando empujar las experiencias espaciales más allá de la demostración técnica. En un caso, con retransmisiones deportivas que mezclan vídeo, estadísticas y visualización 3D; en el otro, con una nueva manera de consumir periodismo inmersivo.

También resulta interesante ver cómo varias apps premiadas o finalistas apuestan por interfaces más humanas, accesibles y fáciles de usar. No todo va de gráficos espectaculares: propuestas como grug, Guitar Wiz, Pine Hearts o Moonlitt demuestran que el diseño también está en los pequeños detalles que hacen que una app sea agradable, comprensible y útil.

Todos los ganadores de los Apple Design Awards 2026

Diversión y entretenimiento

App: grug

Juego: Is This Seat Taken?

Inclusión

App: Guitar Wiz

Juego: Pine Hearts

Innovación

App: NBA App: baloncesto en directo

Juego: Blue Prince

Interacción

App: Moonlitt: fases de la Luna

Juego: Sago Mini Jinja’s Garden

Impacto social

App: Primary: News in Depth

Juego: Consume Me

Efectos visuales y gráficos

App: Tide Guide: Charts & Tables

Juego: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition