Apple rompe con la exclusividad de ChatGPT en Siri: llegan Claude y Gemini en iOS 27

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Apple está preparando uno de los cambios más importantes en la evolución de su asistente virtual. Según las últimas informaciones, la compañía abandonará su acuerdo exclusivo con ChatGPT para convertir a Siri en una plataforma abierta a múltiples modelos de inteligencia artificial.

Esto significa que el asistente de Apple dejará de depender únicamente de una única IA y permitirá a los usuarios elegir entre diferentes alternativas, incluyendo Claude y Gemini. Un movimiento que podría redefinir completamente la estrategia de Apple en el ámbito de la inteligencia artificial.

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iOS 27 marcará el inicio de una nueva era para Siri

Este cambio se materializará con la llegada de iOS 27, cuya presentación se espera durante la WWDC 2026 en junio.

La actualización introducirá una nueva funcionalidad denominada “Extensions”, que permitirá integrar distintos modelos de IA en Siri. A través de este sistema, los usuarios podrán seleccionar qué chatbot desean utilizar como motor principal para responder a sus consultas.

Para ello, será necesario descargar la app correspondiente del chatbot elegido y configurarlo desde los ajustes del sistema, dentro del apartado de Apple Intelligence y Siri. Esta flexibilidad no se limitará al iPhone, sino que también llegará a iPadOS 27 y macOS 27, creando una experiencia unificada en todo el ecosistema Apple.

Fin del monopolio de ChatGPT en Siri

Hasta ahora, ChatGPT había sido el único modelo integrado en Siri desde el acuerdo alcanzado en 2024. Curiosamente, este acuerdo no implicó pagos directos entre Apple y OpenAI, sino que se basó en beneficios mutuos.

Por un lado, Apple pudo ofrecer capacidades avanzadas de chatbot sin desarrollar su propio modelo desde cero. Por otro, OpenAI accedió a una enorme base de usuarios dentro del ecosistema Apple.

Con la apertura a nuevos competidores, este monopolio desaparece, dando paso a un entorno mucho más competitivo y flexible.

Un movimiento estratégico centrado en la App Store

La decisión de Apple no responde únicamente a cuestiones tecnológicas. También hay un claro componente económico detrás.

Al permitir que múltiples chatbots compitan dentro de su ecosistema, Apple incentiva la descarga de aplicaciones desde la App Store. Esto le permite beneficiarse de comisiones que pueden alcanzar hasta el 30% en suscripciones y compras dentro de las apps.

De este modo, Apple no solo diversifica su oferta de inteligencia artificial, sino que también refuerza su modelo de negocio basado en servicios.

Google seguirá teniendo un papel clave en Siri

A pesar de esta apertura, Google seguirá desempeñando un papel importante dentro del ecosistema de Apple.

Informes previos apuntan a que Apple podría haber alcanzado acuerdos millonarios con Google para integrar capacidades de IA en Siri. De hecho, se habla de pagos cercanos a 1.000 millones de dólares (aproximadamente 920 millones de euros) para utilizar su tecnología.

Esto implica que, incluso si el usuario selecciona otro chatbot como principal, Gemini podría seguir gestionando ciertas funciones específicas dentro de Siri y Apple Intelligence.

Una Siri con IA que ha tardado más de lo esperado

El camino hacia una Siri verdaderamente impulsada por inteligencia artificial no ha sido sencillo para Apple. La compañía ha tenido dificultades para desarrollar su propio modelo de lenguaje avanzado, lo que ha provocado retrasos, tensiones internas y cambios organizativos.

Ante estas complicaciones, Apple ha optado por una solución pragmática: apoyarse en terceros mientras desarrolla su propia tecnología.

Este enfoque híbrido permite ofrecer mejoras inmediatas a los usuarios sin renunciar a un desarrollo interno a largo plazo.

Un asistente más potente… y más complejo

La llegada de múltiples modelos de IA a Siri abre un abanico de posibilidades sin precedentes. Los usuarios podrán elegir el chatbot que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea por precisión, velocidad, estilo de respuesta o integración con otros servicios.

Sin embargo, esta flexibilidad también introduce una mayor complejidad en la experiencia de uso, ya que cada modelo puede comportarse de manera diferente.

Apple tendrá el reto de mantener una experiencia coherente y sencilla, a pesar de la diversidad de opciones disponibles.

El futuro de Siri pasa por la inteligencia artificial abierta

Con este movimiento, Apple da un giro significativo en su estrategia, pasando de un enfoque cerrado a uno mucho más abierto y competitivo.

La integración de múltiples modelos de IA no solo mejora las capacidades de Siri, sino que también posiciona a Apple como un intermediario clave en el ecosistema de inteligencia artificial.

Todo apunta a que este es solo el primer paso. A medida que Apple continúe desarrollando sus propias tecnologías, es probable que veamos una evolución aún más profunda del asistente en los próximos años.