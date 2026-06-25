Apple sube el precio de buena parte de sus Mac, iPad, Apple TV y HomePod por la crisis de la RAM

Apple empieza a trasladar al consumidor el impacto de la crisis de memoria RAM que está sacudiendo a la industria tecnológica. Tras varios meses de presión en la cadena de suministro, provocada en buena parte por la enorme demanda de componentes para centros de datos de inteligencia artificial, la compañía ha actualizado los precios de buena parte de su catálogo.

Hace apenas unos días, el CEO de Apple ya advertía de que mantener los precios actuales era “insostenible”. No concretó qué dispositivos se verían afectados, pero sí dejó caer que habría cambios en el catálogo. Ahora ya conocemos los primeros productos que suben de precio y, al menos por ahora, el iPhone se libra.

La subida afecta especialmente a MacBook, Mac de sobremesa, iPad, Apple TV y HomePod. En algunos casos, los incrementos superan el 30%, lo que convierte esta actualización en una de las subidas de precio más importantes de los últimos años para el ecosistema Apple.

El iPad barato sube de precio

La familia iPad tampoco queda al margen. El modelo de entrada, el iPad con chip A16, pasa de 379 a 499 euros. Es decir, sube 120 euros y registra un incremento del 32%.

Este movimiento cambia por completo la percepción del iPad básico, que hasta ahora era la puerta de entrada más asequible al ecosistema de tablets de Apple. Con el nuevo precio, se aleja claramente del terreno de las tablets económicas.

Modelo Precio actual Precio anterior Diferencia iPad A16 499 euros 379 euros +120 euros (+32%) iPad mini 679 euros 549 euros +130 euros (+24%) iPad Air 11″ M4 799 euros 649 euros +150 euros (+23%) iPad Air 13″ M4 999 euros 849 euros +150 euros (+18%) iPad Pro 11″ M5 1.299 euros 1.099 euros +200 euros (+18%) iPad Pro 13″ M5 1.649 euros 1.449 euros +200 euros (+14%)

El aumento afecta a toda la gama, desde el iPad más económico hasta los iPad Pro. En términos porcentuales, el mayor golpe se lo lleva el iPad A16, mientras que en términos absolutos los iPad Pro suben 200 euros.

Los MacBook suben de precio hasta un 19%

La gama de portátiles Mac es una de las más afectadas. El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 pasa de 1.199 a 1.429 euros, lo que supone una subida de 230 euros, equivalente a un 19%.

Los modelos más caros tampoco se salvan. Los MacBook Pro con chip M5 Max suben 600 euros, tanto en la versión de 14 pulgadas como en la de 16 pulgadas.

Modelo Precio actual Precio anterior Diferencia MacBook Neo 799 euros 699 euros +100 euros (+14%) MacBook Air 13″ M5 1.429 euros 1.199 euros +230 euros (+19%) MacBook Air 15″ M5 1.729 euros 1.499 euros +230 euros (+15%) MacBook Pro 14″ M5 2.229 euros 1.929 euros +300 euros (+16%) MacBook Pro 14″ M5 Pro 2.949 euros 2.549 euros +400 euros (+16%) MacBook Pro 14″ M5 Max 4.849 euros 4.249 euros +600 euros (+14%) MacBook Pro 16″ M5 Pro 3.449 euros 3.049 euros +400 euros (+13%) MacBook Pro 16″ M5 Max 5.149 euros 4.549 euros +600 euros (+13%)

Aunque el porcentaje más alto lo registra el MacBook Air de 13 pulgadas, el impacto absoluto más duro recae sobre los MacBook Pro M5 Max, donde la subida de 600 euros hace que las configuraciones profesionales sean todavía más caras.

Los Mac de sobremesa también se encarecen

En los Mac de sobremesa, el único modelo que mantiene precio es el Mac mini M4, que sigue costando 969 euros. Sin embargo, esto tiene truco: Apple ya eliminó anteriormente el modelo base más barato, por lo que este precio estable llega después de una especie de subida preventiva.

El resto de la gama sí sube. El iMac pasa de 1.519 a 1.819 euros, mientras que el Mac Studio M4 Max sube 700 euros. El mayor golpe se lo lleva el Mac Studio M3 Ultra, que pasa de 4.849 a 6.349 euros.

Modelo Precio actual Precio anterior Diferencia iMac 1.819 euros 1.519 euros +300 euros (+20%) Mac mini M4 969 euros 969 euros 0 euros (0%) Mac mini M4 Pro 1.919 euros 1.719 euros +200 euros (+12%) Mac Studio M4 Max 3.029 euros 2.329 euros +700 euros (+30%) Mac Studio M3 Ultra 6.349 euros 4.849 euros +1.500 euros (+31%)

En esta categoría, la subida más llamativa es la del Mac Studio M3 Ultra, no solo por el porcentaje, sino por el salto absoluto de 1.500 euros. Es una cantidad que refuerza la idea de que los equipos profesionales serán los más expuestos al encarecimiento de componentes.

Apple TV y HomePod tampoco se libran

La subida porcentual más elevada de todo el catálogo corresponde al Apple TV 4K, que pasa de 169 a 229 euros. Son 60 euros más, lo que equivale a un incremento del 36%.

Los altavoces inteligentes de Apple también suben. El HomePod de segunda generación aumenta 50 euros, mientras que el HomePod mini pasa de 109 a 139 euros.

Modelo Precio actual Precio anterior Diferencia Apple TV 4K 229 euros 169 euros +60 euros (+36%) HomePod 2ª generación 399 euros 349 euros +50 euros (+14%) HomePod mini 139 euros 109 euros +30 euros (+28%)

El caso del Apple TV 4K es especialmente delicado porque se trata de un producto que compite con dispositivos de streaming mucho más baratos. Con este nuevo precio, Apple refuerza su posicionamiento premium, pero también se aleja de usuarios que solo buscan una forma sencilla de acceder a plataformas de vídeo.

El iPhone se salva… ¿ por ahora?

La buena noticia, al menos de momento, es que el iPhone no aparece entre los productos afectados por esta primera oleada de subidas. Sin embargo, el contexto de mercado invita a pensar que Apple podría aplicar ajustes más adelante si la presión sobre los componentes se mantiene.

Los iPhone utilizan memoria y almacenamiento en grandes volúmenes, por lo que no sería extraño que el encarecimiento de estos componentes terminase reflejándose en futuras generaciones. Apple podría optar por subir precios directamente, reducir promociones, modificar configuraciones base o reservar ciertas mejoras para modelos más caros.

Por ahora, la subida se concentra en productos donde el impacto de la memoria puede ser más visible en coste final, especialmente en ordenadores y tablets.