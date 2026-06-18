Tim Cook da pistas de que el iPhone 18 llegará con una importante subida de precio

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Apple se prepara para subir el precio de algunos de sus productos. La razón no está en un nuevo diseño, una pantalla más avanzada o una cámara mejor, sino en un componente mucho menos visible para el usuario: los chips de memoria.

Tim Cook, consejero delegado de Apple, ha reconocido en una entrevista que los aumentos de precio serán “inevitables” porque el coste de la memoria y el almacenamiento se ha disparado. Según Cook, Apple ha intentado absorber parte de esos incrementos para no trasladarlos al consumidor, pero la situación se ha vuelto insostenible.

Apple ya no puede absorber el encarecimiento de la memoria

Los chips de memoria RAM y almacenamiento son componentes esenciales en productos como el iPhone, el iPad, el Mac o incluso otros dispositivos electrónicos de consumo. Durante años han sido piezas relativamente discretas dentro del coste total de un equipo, pero el auge de la inteligencia artificial ha cambiado por completo el equilibrio del mercado.

La fuerte demanda de servidores para IA está absorbiendo buena parte de la producción de memoria, especialmente la memoria de alto ancho de banda utilizada en centros de datos. Esto está reduciendo la disponibilidad para productos de consumo y empujando los precios al alza.

Cook ha explicado que Apple necesita que el precio y la disponibilidad de la memoria vuelvan a niveles razonables para los productos de consumo. El problema es que, por ahora, ocurre justo lo contrario: hay menos suministro en un momento en el que la demanda de dispositivos sigue siendo elevada.

El iPhone 18 podría ser uno de los afectados

Apple no ha aclarado todavía qué productos subirán de precio ni cuándo se aplicarán los cambios. Tampoco ha confirmado si el futuro iPhone 18, esperado para septiembre, será uno de los afectados.

Aun así, los analistas ya apuntan a que los nuevos iPhone podrían llegar con un precio más alto. Los próximos teléfonos de Apple podrían costar hasta 150 dólares más que los iPhone 17, lo que equivale aproximadamente a 130 euros al cambio actual.

Ese aumento no se debería únicamente al encarecimiento de la memoria. También influiría la necesidad de mejorar las especificaciones para soportar nuevas funciones de inteligencia artificial, algo que probablemente exigirá más RAM, más almacenamiento y componentes más caros.

La inteligencia artificial está encareciendo los dispositivos de consumo

La paradoja es evidente: la IA promete hacer los móviles, ordenadores y tablets más inteligentes, pero también está contribuyendo a encarecerlos.

Los grandes centros de datos necesitan enormes cantidades de memoria para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Fabricantes como Samsung, SK Hynix o Micron están destinando cada vez más capacidad a ese mercado, porque la demanda es muy fuerte y los márgenes pueden ser más atractivos.

Eso deja a los fabricantes de productos de consumo en una posición más complicada. Empresas como Apple compiten ahora por los mismos recursos que los gigantes de la IA, y esa presión se acaba reflejando en el precio final de móviles, ordenadores, consolas y otros dispositivos.

Reuters señala que la subida de costes afecta tanto a la memoria como al almacenamiento, dos elementos clave para Apple en buena parte de su catálogo.

La RAM se ha encarecido de forma muy agresiva

El problema no es menor. El precio de la memoria RAM, que tradicionalmente era uno de los componentes más baratos de un ordenador, se ha duplicado desde octubre de 2025.

Además de la demanda ligada a la IA, también se menciona el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro mundial de helio, un gas importante en la fabricación de semiconductores. Esa tensión adicional estaría contribuyendo a elevar aún más los costes de producción.

El resultado es un mercado mucho más ajustado, con menos margen para que las marcas mantengan precios sin recortar beneficios o reducir especificaciones.

Los smartphones podrían alcanzar precios récord en 2026

La subida no afectaría solo a Apple. Omdia prevé que el precio medio global de los smartphones aumente alrededor de un 20% en 2026, hasta alcanzar un máximo histórico.

De confirmarse esta tendencia, el encarecimiento se notará en toda la industria. Algunas marcas ya han reaccionado subiendo precios, reduciendo promociones o ajustando especificaciones para proteger sus márgenes.

Esto significa que el consumidor podría encontrarse con móviles más caros, menos ofertas agresivas o versiones base con características más limitadas. En otras palabras, la subida de costes no siempre se traducirá en un precio más alto visible; en algunos casos podría llegar en forma de menos almacenamiento, menos memoria o menores descuentos.

Otros fabricantes también están bajo presión

Apple no es la única compañía afectada. TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados y proveedor clave para empresas como Apple, Nvidia y AMD, tampoco ha descartado subidas de precio por el aumento de sus costes.

Samsung ya advirtió a comienzos de año de que la escasez de memoria podía encarecer los dispositivos electrónicos. La presión también se ha dejado notar en el mercado de las consolas: Sony subió el precio de PlayStation 5 en varios mercados, y Nintendo anunció una subida para Switch 2 debido a cambios en las condiciones del mercado.

Todo apunta a que no estamos ante un problema puntual de Apple, sino ante un cambio más amplio en la cadena de suministro tecnológica.

Una subida delicada para Apple

Apple parte de una posición fuerte. La familia iPhone 17 ha tenido una buena acogida desde su lanzamiento en septiembre, y las ventas de dispositivos de la compañía crecieron un 17% durante los tres primeros meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsadas por la demanda en China.

Sin embargo, subir precios siempre es una decisión arriesgada. Apple ya vende productos en la parte alta del mercado, y un incremento adicional podría hacer que algunos usuarios retrasen la renovación de su iPhone, iPad o Mac.

La compañía intentará probablemente justificar cualquier subida con mejoras de hardware, nuevas funciones de IA y más capacidades. Pero el mensaje de fondo es claro: los costes han subido tanto que Apple ya no quiere, o no puede, absorberlos por completo.

El iPhone y el Mac entran en una nueva etapa de precios

La advertencia de Tim Cook llega en un momento clave para la industria. La memoria y el almacenamiento, dos componentes que durante años ayudaron a mejorar prestaciones sin disparar demasiado los precios, se han convertido en un cuello de botella.

Para Apple, esto abre una nueva etapa en la que mantener márgenes puede exigir subidas de precio, cambios en las configuraciones base o menos promociones. Para los usuarios, la consecuencia puede ser sencilla: renovar un iPhone, un Mac o un iPad podría salir bastante más caro.

Todavía falta saber qué productos serán los primeros afectados y si el iPhone 18 llegará finalmente con una subida notable. Pero la dirección parece clara. La era de la IA no solo traerá dispositivos más inteligentes; también puede traer una tecnología de consumo más cara.