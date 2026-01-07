Audio-Technica AT-LP7X: el giradiscos manual premium para amantes del vinilo

Audio-Technica amplía su catálogo para audiófilos con el lanzamiento del AT-LP7X, un giradiscos manual pensado para quienes buscan sonido analógico preciso, materiales de alta calidad y un diseño sobrio y atemporal.

Presentado oficialmente en Madrid el 7 de enero de 2026, este modelo recoge décadas de experiencia de la marca japonesa en reproducción de vinilo.

Un giradiscos manual para amantes del vinilo

El AT-LP7X es un giradiscos totalmente manual con transmisión por correa, concebido para usuarios que valoran el control total del proceso de reproducción. Su estética minimalista en negro mate se combina con una construcción robusta para minimizar vibraciones y resonancias, elementos clave para una escucha fiel a la grabación original.

Construcción sólida para reducir vibraciones

Uno de los pilares del AT-LP7X es su base de MDF de 40 mm, un material elegido por su elevada densidad y su capacidad para absorber resonancias. A esto se suma un plato acrílico de 20 mm, que contribuye a reducir la transmisión de ruido mecánico y oscilaciones indeseadas. El resultado es una plataforma estable que favorece una reproducción más limpia y precisa.

Brazo en J inspirado en los clásicos

El giradiscos incorpora un brazo de aluminio en forma de J, inspirado en los modelos históricos de Audio-Technica de las décadas de 1960 y 1970. Este brazo utiliza un cardán de doble eje con cojinetes de precisión, lo que garantiza un seguimiento de baja fricción y una excelente estabilidad durante la reproducción. El diseño no es solo estético: está pensado para maximizar la precisión del seguimiento del surco.

Cápsula AT-VM95E y opciones de actualización

De serie, el AT-LP7X llega premontado con la cápsula AT-VM95E en acabado negro, instalada sobre un cabezal AT-LT10. Esta combinación ofrece buena separación de canales y baja distorsión, ideal para empezar a disfrutar del vinilo nada más sacarlo de la caja. Además, la aguja puede sustituirse fácilmente por cualquier modelo de la serie VM95, permitiendo mejorar el rendimiento sin cambiar toda la cápsula.

Ajustes avanzados y alta compatibilidad

La personalización es uno de los puntos fuertes de este giradiscos. Incluye ajuste del ángulo de seguimiento vertical (VTA), control antideslizamiento y un contrapeso adicional, lo que facilita el uso de una amplia variedad de cápsulas y cabezales. Para adaptarse a distintos sistemas de audio, integra un preamplificador fonográfico conmutable, compatible tanto con cápsulas MM como MC.

Precisión de giro y aislamiento acústico

El AT-LP7X reproduce discos de 33⅓ y 45 RPM con una gran estabilidad gracias a su sensor óptico de velocidad, encargado de mantener una rotación constante del plato. El motor cuenta con una montura con amortiguación de vibraciones, mientras que los pies de aislamiento con muelle y la fuente de alimentación externa ayudan a reducir aún más el ruido no deseado, asegurando una experiencia de escucha sin interferencias.

Contenido de la caja y accesorios incluidos

El giradiscos se entrega con todo lo necesario para empezar a escuchar vinilos desde el primer momento. Incluye cable RCA, adaptador para discos de 45 RPM y cubierta antipolvo. También se suministra un contrapeso secundario de 16 g. Para configuraciones más exigentes, Audio-Technica ofrece por separado un contrapeso de 32 g, que permite utilizar combinaciones de cápsula y cabezal de hasta 28,5 g.

Disponibilidad y precio en España

El Audio-Technica AT-LP7X estará disponible a partir del 7 de enero de 2026 con un precio recomendado de 799 €.