Apple confirma la batería del iPhone Duo: 4.883 mAh repartidos en dos mitades

Apple acaba de resolver una de las últimas incógnitas técnicas de su primer teléfono plegable. Aunque la compañía suele destacar las horas de autonomía en lugar de la capacidad de sus baterías, la documentación energética exigida por la Unión Europea no deja lugar a dudas: el iPhone Duo tiene una batería total de 4.883 mAh.

El dato aparece en la ficha oficial del modelo A3720 y confirma una filtración anterior que apuntaba exactamente a esa cifra. Lo interesante no es solo la capacidad, sino la solución elegida por Apple para introducir suficiente energía en un dispositivo que, al desplegarse, apenas alcanza 5,2 milímetros de grosor.

Además, la información llega cuando los usuarios ya pueden reservar el iPhone Duo, el primer móvil plegable de Apple, por lo que permite poner en contexto las promesas de autonomía de la compañía y compararlas con lo que ofrecen otros integrantes de la familia iPhone 18.

Dos baterías diferentes que suman 4.883 mAh

La ficha de información de producto publicada por Apple para el mercado europeo especifica una capacidad nominal de 4.883 mAh. Hasta ahora, Apple había hablado de una arquitectura con dos baterías de alta densidad, una en cada mitad del teléfono, pero no había incluido esa cifra en sus principales materiales promocionales.

La cantidad coincide con una filtración que describía dos celdas independientes de 2.962 y 1.921 mAh. La suma encaja exactamente con el dato oficial, aunque conviene aclarar que Apple confirma la capacidad conjunta, no el reparto concreto entre ambas celdas. Este último detalle procede de la información filtrada anteriormente y recogida por MacRumors.

Este planteamiento responde a un problema físico evidente: un teléfono plegable tiene que repartir su electrónica entre dos cuerpos muy finos separados por una bisagra. Reservar espacio para la pantalla flexible, las cámaras, la refrigeración y el mecanismo de plegado reduce las posibilidades de instalar una batería convencional de gran tamaño.

Apple explica que ambas baterías trabajan de forma coordinada mediante la electrónica de gestión energética y el software del dispositivo. Para el usuario no hay dos niveles de carga independientes, sino una única autonomía disponible, independientemente de que esté utilizando la pantalla exterior o la interior.

Más capacidad que el iPhone 18 Pro, pero menos que el Pro Max

La comparación con los teléfonos convencionales de Apple deja un resultado curioso. Según los datos obtenidos por iFixit y recogidos por MacRumors, el iPhone 18 Pro con eSIM dispone de 4.288 mAh, mientras que el iPhone 18 Pro Max con eSIM alcanza los 5.567 mAh.

Esto sitúa al iPhone Duo en un punto intermedio. Su capacidad supera la del Pro en 595 mAh, aproximadamente un 14 %, pero se queda 684 mAh por debajo del Pro Max, una diferencia próxima al 12 % tomando como referencia la batería del modelo más grande.

Modelo Capacidad de batería Diferencia frente al iPhone Duo iPhone 18 Pro (eSIM) 4.288 mAh 595 mAh menos iPhone Duo 4.883 mAh — iPhone 18 Pro Max (eSIM) 5.567 mAh 684 mAh más

Hay otro matiz que ayuda a interpretar esas cifras: el iPhone Duo utiliza exclusivamente eSIM en todo el mundo. No existe una versión con bandeja para tarjeta SIM física que pueda necesitar espacio adicional y alterar el tamaño de la batería. Por eso, los 4.883 mAh deberían ser comunes a todas las unidades, con independencia del país donde se vendan.

En cualquier caso, comparar miliamperios-hora no equivale a comparar directamente autonomía. El tamaño y el brillo de la pantalla, el procesador, el módem y la eficiencia de iOS intervienen tanto o más que la propia capacidad. El uso de dos pantallas en el Duo introduce, además, una variable que no existe en el Pro ni en el Pro Max.

La autonomía cambia mucho según qué pantalla utilices

La información oficial de Apple establece tres escenarios para el iPhone Duo. Si se utiliza la pantalla exterior de 5,4 pulgadas para ver vídeos, el dispositivo puede alcanzar hasta 44 horas de reproducción; con la pantalla interior de 7,6 pulgadas, esa cifra baja a 31 horas.

La diferencia, de nada menos que 13 horas, es lógica si tenemos en cuenta el mayor tamaño de la pantalla desplegable. No obstante, las cifras de laboratorio no deben interpretarse como el tiempo que todos los usuarios van a conseguir con el móvil encendido: dependen de unas condiciones de prueba determinadas.

Para ofrecer una referencia más cercana a la vida diaria, Apple también anuncia hasta 24 horas de uso típico combinando ambas pantallas de forma equilibrada. Ese escenario contempla distintas actividades, como mensajes, fotografías, navegación, juegos y contenidos multimedia, y no es directamente equivalente a reproducir vídeo continuamente.

La ficha energética europea añade otra cifra: 51 horas y 30 minutos de autonomía por ciclo de batería. Esta medición responde a un ensayo reglamentario estandarizado y no debe confundirse con las 24 horas de uso típico ni con las 31 o 44 horas de reproducción de vídeo publicadas por Apple. Los resultados proceden de metodologías diferentes.

Carga rápida, 1.000 ciclos y los datos de reparabilidad

Conseguir una buena autonomía también depende de cuánto tarda el teléfono en recuperar energía. Apple anuncia que el iPhone Duo puede pasar del 0 al 50 % en unos 20 minutos utilizando un adaptador USB-C de al menos 60 W y un cable compatible, aunque el cargador se vende por separado.

La carga inalámbrica también está presente. Mediante MagSafe o Qi2, Apple anuncia hasta 25 W de potencia inalámbrica y aproximadamente un 50 % de batería en 30 minutos bajo las condiciones indicadas, utilizando el cargador MagSafe y un adaptador de al menos 35 W.

La documentación europea indica igualmente una resistencia nominal de la batería de al menos 1.000 ciclos conforme al ensayo aplicable. Es un dato interesante para quienes planean conservar el dispositivo varios años, aunque no significa que la batería deje de funcionar de repente al alcanzar esa cifra.

La etiqueta energética asigna al iPhone Duo una calificación A en eficiencia energética y una clase C en reparabilidad, con una puntuación de 2,65 sobre 5. También confirma la certificación IP68 frente al polvo y el agua. Si en algún momento es necesario sustituir la batería, Apple ya ha publicado el coste de la operación: 269 € para cambiar la batería del iPhone Duo en España, según su tarifa de reparación.

El verdadero reto está en el consumo, no solo en los mAh

Sobre el papel, los 4.883 mAh resultan razonables para un terminal que busca ser compacto cuando está cerrado y ofrecer una superficie de trabajo mucho mayor al abrirse. Apple ha elegido una arquitectura que aprovecha ambas mitades del cuerpo sin renunciar a una construcción extremadamente fina.

Ahora bien, el mayor consumo de la pantalla interior puede cambiar bastante la experiencia. Quien utilice el iPhone Duo sobre todo cerrado, para tareas habituales, podría obtener resultados muy diferentes de quien pase horas leyendo, jugando o trabajando con el panel de 7,6 pulgadas desplegado.

La cifra oficial, por tanto, sirve para comparar la capacidad con otros móviles, pero no basta para anticipar cómo se comportará en un día completo de uso real. Para resolver esa pregunta harán falta pruebas de autonomía que alternen las dos pantallas y midan escenarios de utilización reproducibles.

En definitiva, Apple ha confirmado la capacidad de la batería del iPhone Duo y ha despejado una incógnita importante, pero la cuestión decisiva sigue siendo otra: cuánto aguanta el primer plegable de Apple cuando aprovechamos de verdad su gran pantalla interior.