Se filtra todo el Galaxy Unpacked: así son los Galaxy Z Fold8 / Fold8 Ultra, Flip8, Watch9 y Watch Ultra 2

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A Samsung le está resultando prácticamente imposible llegar a su próximo evento sin que conozcamos de antemano buena parte de las novedades. A pocos días de la celebración de Galaxy Unpacked, una amplia colección de imágenes promocionales habría dejado al descubierto casi todos los dispositivos que la compañía surcoreana prepara para su gran presentación de verano.

La filtración incluye los supuestos Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra 2. Las imágenes poseen una apariencia muy cercana a la del material oficial de Samsung y permiten observar con bastante detalle sus diseños, proporciones y posibles colores.

Una filtración que deja pocas sorpresas para Galaxy Unpacked

Samsung celebrará su próximo Galaxy Unpacked el 22 de julio de 2026 en Londres, aunque el fabricante todavía no ha detallado públicamente todos los productos que subirán al escenario. Su invitación habla de nuevas formas y de la evolución de la familia Galaxy, una referencia bastante clara a sus próximos smartphones plegables.

Sin embargo, la última filtración va mucho más allá de las pistas ofrecidas por Samsung. Las imágenes muestran aparentemente toda la gama que protagonizará el evento y ofrecen una visión conjunta de los nuevos móviles y relojes inteligentes antes de su presentación oficial.

Cinco dispositivos Galaxy aparecen en las imágenes

El material filtrado incluye tres smartphones plegables y dos relojes inteligentes. En concreto, podemos ver el Galaxy Z Flip8, el Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra 2, aunque los nombres definitivos deberán confirmarse durante el evento.

Ya habían aparecido imágenes de algunos de estos modelos durante los últimos meses, especialmente de los teléfonos plegables. La diferencia es que estas nuevas representaciones parecen proceder de material comercial y muestran los dispositivos con una calidad y un nivel de detalle mucho mayores.

Imágenes con apariencia prácticamente oficial

Las representaciones utilizan fondos limpios, iluminación de estudio y composiciones muy similares a las empleadas habitualmente por Samsung en sus campañas. También muestran varios colores y combinaciones de correas, algo que normalmente no aparece en los primeros esquemas técnicos o renders creados a partir de archivos CAD.

Eso no garantiza que las imágenes sean auténticas, pero sí incrementa su credibilidad. A estas alturas, y con Galaxy Unpacked a la vuelta de la esquina, no sería extraño que distribuidores, operadores y socios comerciales ya tuvieran acceso al material promocional.

Galaxy Z Fold8 Ultra: una evolución continuista

El supuesto Galaxy Z Fold8 Ultra mantiene una estética muy cercana a la de la generación anterior. Continúa utilizando un formato alto, un marco metálico de líneas limpias y un módulo fotográfico vertical situado en la esquina superior izquierda de la parte trasera.

A primera vista, Samsung no parece haber apostado por una transformación radical. El teléfono conserva la identidad visual de los plegables tipo libro de la compañía, aunque las imágenes apuntan a pequeños cambios destinados a mejorar su comodidad y ofrecer una apariencia algo más refinada.

Uno de los detalles más visibles se encuentra en las esquinas del dispositivo, que parecen adoptar una curvatura mayor. Este cambio podría hacer que el móvil resulte más cómodo al sostenerlo y reducir la sensación de estar utilizando un dispositivo excesivamente rectangular.

Aunque se trata de una modificación discreta, unas esquinas más redondeadas pueden alterar bastante la ergonomía de un plegable grande. También ayudarían a diferenciar visualmente al nuevo modelo del Galaxy Z Fold7 sin abandonar por completo el diseño conocido.

Las cámaras traseras continúan agrupadas verticalmente y sobresalen de la carcasa mediante anillos individuales. Samsung parece mantener así el lenguaje visual utilizado en buena parte de su catálogo Galaxy, en lugar de recurrir a una isla fotográfica de grandes dimensiones.

Las imágenes no revelan las especificaciones de los sensores, pero la denominación Ultra sugiere que este modelo podría incorporar un sistema fotográfico más avanzado que el del Fold8 convencional. Tendremos que esperar a la presentación para conocer las diferencias reales entre ambos.

El Galaxy Z Fold8 sería mucho más compacto

La comparación directa entre los dos plegables tipo libro es probablemente una de las partes más interesantes de la filtración. El Galaxy Z Fold8 convencional aparece junto al modelo Ultra y presenta unas proporciones completamente distintas.

A juzgar por las imágenes, el Fold8 tendría aproximadamente tres cuartas partes de la altura del Fold8 Ultra. No obstante, sería considerablemente más ancho, lo que daría lugar a un diseño más cuadrado y cercano al formato de un pequeño cuaderno o pasaporte.

El nuevo diseño podría resolver una de las críticas habituales a los Galaxy Z Fold tradicionales: su pantalla exterior excesivamente estrecha. Un cuerpo más ancho permitiría utilizar el dispositivo cerrado de una forma más parecida a la de un smartphone convencional.

Al abrirlo, esa anchura adicional también debería proporcionar una pantalla interior con proporciones más adecuadas para navegar, trabajar con documentos o ejecutar dos aplicaciones simultáneamente. Ya hemos hablado en Teknófilo de la filtración del Galaxy Z Fold8 Wide y de su posible formato más ancho.

Las proporciones del dispositivo hacen pensar en una pantalla interna menos alargada y más similar a la de una tablet tradicional. Esta configuración podría aprovechar mejor los vídeos, las páginas web, las fotografías y las aplicaciones adaptadas a pantallas grandes.

El cambio de formato podría ser más importante que una simple renovación estética. Si Samsung consigue mantener un grosor y un peso razonables, el Fold8 podría convertirse en una alternativa especialmente atractiva para quienes consideran demasiado aparatosos los plegables actuales.

Fold8 y Fold8 Ultra apuntan a usuarios diferentes

La coexistencia de ambos modelos permitiría a Samsung dividir su gama plegable en dos propuestas claramente diferenciadas. El Fold8 compacto y ancho estaría pensado para quienes priorizan la comodidad, mientras que el Fold8 Ultra apostaría por una pantalla de mayor tamaño y unas especificaciones más ambiciosas.

Esta estrategia sería parecida a la que la compañía utiliza en otras familias de productos. El apellido Ultra serviría para identificar el modelo más grande y avanzado, mientras que la versión estándar ofrecería un formato más manejable y, previsiblemente, un precio algo inferior.

Las imágenes muestran los nuevos Fold en tonalidades azul marino y lavanda. El azul oscuro aporta una apariencia sobria y profesional, mientras que el acabado lavanda introduce una opción más llamativa sin resultar excesivamente estridente.

No está claro si ambos colores estarán disponibles en los dos modelos ni si Samsung reservará determinados acabados para mercados concretos. La disponibilidad de colores suele variar según la región, la capacidad de almacenamiento y el canal de venta.

La filtración también menciona una tonalidad denominada Pistachio para el Galaxy Z Fold8. Según la información publicada, este acabado se ofrecería únicamente a través de la tienda online oficial de Samsung, siguiendo la estrategia de colores exclusivos que la marca lleva utilizando desde hace varias generaciones.

Pese a su nombre, el acabado mostrado no parece un verde pistacho especialmente intenso. En las imágenes se aprecia más bien como una mezcla apagada de verde, azul y gris, aunque la iluminación del material promocional podría no representar con precisión su apariencia real.

El Galaxy Z Flip8 mantiene una fórmula conocida

El Galaxy Z Flip8 aparece como una evolución muy conservadora del Galaxy Z Flip7. El móvil conserva su formato de concha, las dos cámaras traseras y una gran pantalla exterior que ocupa prácticamente todo el espacio disponible en la mitad superior.

No parece haber cambios importantes en la colocación de los botones, las cámaras o la bisagra. Samsung habría optado por perfeccionar el diseño existente en lugar de modificarlo por completo, algo comprensible después de haber ampliado considerablemente la pantalla externa en generaciones anteriores.

Durante los últimos años, buena parte de la evolución de los plegables tipo Flip ha consistido en aumentar el tamaño de la pantalla exterior. Esta superficie ha pasado de mostrar información básica a permitir el uso de widgets, aplicaciones y respuestas rápidas sin necesidad de abrir el teléfono.

El problema es que la pantalla ya ocupa casi toda la cubierta disponible alrededor de las cámaras. Samsung tiene poco espacio para seguir ampliándola sin rediseñar por completo el módulo fotográfico, por lo que las próximas mejoras podrían centrarse en el software, el brillo o la eficiencia.

Para quienes esperaban una renovación estética profunda, el Galaxy Z Flip8 podría resultar algo decepcionante. Las diferencias visuales frente al modelo anterior son mínimas y, al menos en estas imágenes, cuesta identificar elementos completamente nuevos.

Sin embargo, un diseño continuista no implica necesariamente una actualización menor. Samsung podría haber mejorado la bisagra, reducido el pliegue de la pantalla o disminuido el grosor y el peso sin realizar cambios fácilmente visibles en los renders.

Las imágenes muestran el Galaxy Z Flip8 en una tonalidad rosa suave, acompañada de un acabado Mint que aparentemente se vendería de forma exclusiva en Samsung.com. Este último presenta un verde claro bastante apagado y similar al empleado por distintas marcas durante los últimos años.

Samsung suele reservar algunos de sus acabados más particulares para la venta directa, incentivando así las compras en su propia tienda. Los colores exclusivos pueden convertirse en un argumento adicional para quienes buscan diferenciar su dispositivo de las variantes disponibles en operadores y distribuidores.

Ante la ausencia de cambios externos importantes, la atención se centrará en los componentes internos. Se esperan mejoras de rendimiento, autonomía, cámaras y procesamiento de inteligencia artificial, aunque las imágenes filtradas no permiten confirmar ninguna de estas características.

También será importante comprobar si Samsung ha conseguido reducir la marca visible en el centro de la pantalla flexible. Una bisagra más resistente y un pliegue menos perceptible serían mejoras mucho más relevantes que un simple cambio estético.

El Galaxy Watch9 tampoco rompe con su antecesor

El supuesto Galaxy Watch9 mantiene el diseño circular tradicional de los relojes de Samsung. En las imágenes aparece con una caja de color claro y una correa blanca, ofreciendo una estética minimalista que recuerda mucho a la generación actual.

No se observan alteraciones evidentes en los botones laterales ni en la forma general del reloj. Samsung parece conservar una identidad reconocible y suficientemente madura, dejando las principales novedades para los sensores, el software y la autonomía.

El Galaxy Watch Ultra 2 también presenta un diseño muy parecido al de su predecesor. Mantiene una estructura robusta, una pantalla circular integrada en una caja de contorno más cuadrado y unos botones laterales prominentes.

La versión filtrada combina una caja gris oscuro con una correa verde, reforzando su orientación deportiva y aventurera. El acabado metálico oscuro transmite una apariencia resistente y más discreta que algunas de las combinaciones de color utilizadas en el primer Galaxy Watch Ultra.

Al comparar los renders con los modelos anteriores, resulta complicado localizar modificaciones importantes. Es posible que Samsung haya realizado pequeños ajustes en las dimensiones, los materiales o la integración de las correas, pero no destacan a simple vista.

Esto apunta a que las novedades podrían concentrarse en el interior. Un procesador más eficiente, una batería de mayor duración y nuevos sensores de salud serían argumentos mucho más importantes que un rediseño superficial.

Un Galaxy Unpacked centrado en los formatos plegables

Samsung ha bautizado el evento con un mensaje que puede traducirse como “una nueva forma se despliega”. La frase encaja especialmente bien con la posible llegada de dos versiones diferentes del Fold, una de formato compacto y ancho y otra de gran tamaño con apellido Ultra.

La compañía ya ha confirmado que presentará nuevas incorporaciones a su catálogo Galaxy y que combinará formatos innovadores con funciones inteligentes. Puedes consultar en Teknófilo todos los detalles sobre la fecha y el horario de Galaxy Unpacked.

La filtración no revela las especificaciones completas

A pesar de la gran cantidad de imágenes, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Los renders no confirman los procesadores, la memoria, la capacidad de las baterías, las cámaras, las dimensiones exactas ni las posibles mejoras de las pantallas.

Tampoco conocemos los precios oficiales o las configuraciones que llegarán a España. El diseño es solo una parte de la historia, y la valoración definitiva dependerá de las especificaciones, el soporte de software y el coste de cada dispositivo.