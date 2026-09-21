Blackview lanza PlayPop 8, una consola de juegos con movimiento e IA para toda la familia

💻 ¡Ofertón Office! ¡Office 2024 Pro Plus desde 16,66 € por PC! [ Saber más ]

A medida que el entretenimiento familiar evoluciona desde el tiempo de pantalla individual hacia experiencias compartidas, los padres buscan formas más saludables de combinar el ocio digital con el ejercicio y los vínculos familiares. Blackview, marca global de tecnología inteligente, anuncia oficialmente el lanzamiento de la consola de juegos con movimiento e IA PlayPop 8, reconocida con el premio NETZWELT INNOVATION AWARDS IFA 2026 y presentada como «tu nuevo compañero de juegos favorito para toda la familia».

Gracias al seguimiento corporal completo mediante inteligencia artificial, su amplia biblioteca de juegos, la interacción multijugador y sus funciones de protección de la privacidad, PlayPop 8 ofrece una experiencia de entretenimiento más activa, atractiva e inmersiva para toda la familia.

A diferencia de los dispositivos de juego tradicionales, que requieren mandos, una configuración complicada o un largo proceso de aprendizaje, PlayPop 8 utiliza un sistema de seguimiento corporal completo mediante IA con 17 puntos que convierte el cuerpo en el propio mando.

No es necesario utilizar dispositivos portátiles. Basta con colocarse frente a la pantalla y realizar movimientos naturales, como saltar, agitar los brazos, correr o bailar, para controlar el juego. De esta forma, hace realidad la promesa: «Sin mandos. Sin complicaciones. Solo movimiento mágico en estado puro».

Al mismo tiempo, PlayPop 8 permite jugar simultáneamente a hasta cuatro personas e incluye una amplia variedad de juegos para fiestas familiares, ejercicio físico, entrenamiento cerebral, música y baile. Gracias a las actualizaciones trimestrales de contenido, todos los miembros de la familia pueden disfrutar fácilmente de momentos divertidos y de calidad juntos.

No se necesitan mandos: tu cuerpo se convierte en el controlador

Los dispositivos de juego tradicionales suelen depender de botones complicados y mandos específicos, lo que supone una barrera para muchos usuarios. PlayPop 8 cambia la forma de jugar mediante controles de movimiento intuitivos.

No se necesitan mandos ni hay que aprender sistemas complicados. Basta con situarse delante de la pantalla y realizar movimientos naturales, como saltar, agitar los brazos, desplazarse o lanzar, para controlar el juego.

Esta interacción intuitiva permite que niños, padres y usuarios de todas las edades puedan unirse fácilmente a la diversión. Desde la primera partida hasta las sesiones multijugador en familia, PlayPop 8 consigue que jugar resulte más natural y accesible.

Siguiendo la apuesta de Blackview por la facilidad de uso, PlayPop 8 no requiere una instalación o configuración complicada. Solo es necesario conectarla mediante HDMI a un televisor, monitor o proyector, establecer la conexión WiFi y comenzar a jugar en cuestión de minutos.

Su cámara con IA y ángulo ultraamplio de 176° está diseñada para los espacios habituales de un salón, permitiendo que participen varias personas sin necesidad de mover los muebles. Ya sea para pasar un rato en familia después del colegio, organizar una reunión durante el fin de semana, celebrar una fiesta de cumpleaños o disfrutar de una acampada al aire libre con un proyector, PlayPop 8 crea rápidamente un espacio de entretenimiento interactivo para todos.

Seguimiento corporal completo con IA de 17 puntos: cada movimiento cobra vida

Para ofrecer una experiencia de juego con movimiento más fluida e inmersiva, PlayPop 8 incorpora un sistema de seguimiento corporal completo mediante IA de 17 puntos, capaz de reconocer con precisión los principales movimientos del cuerpo y trasladarlos al juego en tiempo real.

Ya sea en juegos deportivos, bailes, desafíos competitivos o experiencias multijugador, PlayPop 8 captura cada movimiento con una respuesta rápida y un seguimiento estable, ofreciendo una experiencia de juego natural y sin interrupciones.

PlayPop 8 también admite el seguimiento de movimiento de varios jugadores, lo que permite que los miembros de la familia jueguen juntos y disfruten de una experiencia interactiva más inmersiva.

Además, incorpora controles gestuales dentro de los juegos, que permiten mover las manos para seleccionar modos de juego, continuar una partida o salir de ella sin tener que recurrir constantemente al mando a distancia.

El resultado es una forma de interacción más intuitiva y fluida, que ofrece una experiencia diferente a la de las consolas tradicionales.

Un amplio ecosistema de juegos y diversión sin fin con PlayPop GamePass

Un ecosistema de contenidos amplio resulta fundamental para mantener el entretenimiento familiar a largo plazo. PlayPop 8 ofrece una variada biblioteca de juegos adaptada a diferentes intereses y grupos de edad.

El catálogo se divide en seis categorías: fiestas familiares, juegos casuales, deportes y ejercicio, música y baile, acción y aventura. De esta forma, cada miembro de la familia puede encontrar fácilmente juegos que se adapten a sus gustos.

PlayPop 8 incluye cinco juegos gratuitos preinstalados: Whack-a-Mole, Fruit Ninja, Basketball Master, Thunder Fighter y Rhythm Step. Esto permite comenzar a disfrutar de los juegos con movimiento nada más sacar el dispositivo de la caja y sin necesidad de contratar una suscripción.

Para quienes busquen todavía más entretenimiento, PlayPop GamePass da acceso a una colección creciente de títulos prémium, entre los que se encuentran Bowling Strike, Happy Parkour, Candy Defender, Crazy Racing y King of Destruction.

Gracias a las actualizaciones trimestrales de contenido, los eventos de temporada y la incorporación regular de nuevos juegos, PlayPop 8 mantiene la experiencia de entretenimiento familiar fresca y emocionante con el paso del tiempo.

Mucho más que jugar: una nueva forma de favorecer el desarrollo y la conexión familiar

Frente al entretenimiento tradicional basado en pantallas, PlayPop 8 está diseñada para fomentar una mayor interacción cara a cara entre los miembros de la familia.

Mediante juegos deportivos, de baile y desafíos interactivos, los niños pueden mantenerse activos mientras se divierten, mejorando al mismo tiempo su coordinación, capacidad de reacción y equilibrio. De esta forma, el tiempo delante de la pantalla se transforma en una experiencia interactiva más positiva y saludable.

PlayPop 8 permite la participación de varios jugadores, haciendo que las actividades cotidianas entre padres e hijos, el entretenimiento de los fines de semana, las fiestas de cumpleaños y las celebraciones navideñas resulten más divertidas.

El dispositivo se convierte así en un centro de entretenimiento capaz de conectar a familiares de distintas edades. PlayPop 8 es compatible con tres escenarios principales de visualización: televisores, proyectores y monitores.

Los usuarios pueden crear un espacio de juego familiar en el salón, ampliar las posibilidades del entretenimiento al aire libre mediante un proyector o disfrutar de partidas individuales en una habitación utilizando un monitor. De este modo, el entretenimiento interactivo puede integrarse en un mayor número de situaciones cotidianas.

Procesamiento local mediante IA y cubierta física para la cámara

A medida que las cámaras inteligentes se vuelven más habituales dentro de los hogares, la privacidad de los datos se ha convertido en una preocupación importante para los usuarios.

PlayPop 8 ha sido diseñada teniendo en cuenta la seguridad familiar y combina medidas de protección tanto de hardware como de software para salvaguardar la privacidad de los usuarios.

PlayPop 8 incorpora una cubierta física para la cámara, que permite bloquearla manualmente cuando no se está utilizando y controlar su acceso directamente en el hardware.

Al mismo tiempo, los datos del reconocimiento de movimiento mediante inteligencia artificial se procesan localmente en el dispositivo, sin enviarse a la nube. Tampoco se almacena ningún dato facial.

Estas medidas proporcionan una experiencia de entretenimiento inteligente más segura y fiable para los niños y sus familias.

Disponibilidad y precios de Blackview PlayPop 8

Blackview PlayPop 8 saldrá oficialmente a la venta en Amazon y en la tienda oficial de Blackview, con una oferta de lanzamiento disponible por tiempo limitado entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre.

En Amazon, PlayPop 8 tiene un precio habitual de 319,99 €, pero puede adquirirse por un precio final de 299,99 € utilizando el código promocional PLAYPOP8PR. El producto está disponible a través de este enlace de Amazon.

También puede comprarse directamente en la tienda oficial de Blackview. En este caso, su precio habitual es de 299,99 €, mientras que el precio promocional final se reduce hasta 259,99 €. El dispositivo está disponible a través de este enlace de Blackview.

Para las familias que busquen un dispositivo inteligente que combine entretenimiento, interacción entre padres e hijos y actividad saludable, PlayPop 8 ofrece una nueva manera de jugar, relacionarse y crear momentos familiares inolvidables.