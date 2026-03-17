BOOX presenta la serie Go 10.3 (Gen II): Tabletas eInk ultrafinas para leer, escribir y trabajar desde cualquier lugar

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BOOX ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva generación de tabletas de tinta electrónica: la serie Go 10.3 (Gen II). Se trata de una familia de dispositivos diseñados para ofrecer un entorno de trabajo sin distracciones, combinando la comodidad visual de las pantallas eInk con la versatilidad del sistema operativo Android.

La nueva gama está formada por dos modelos: BOOX Go 10.3 (Gen II) y BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi. Ambos dispositivos cuentan con pantallas de tinta electrónica de 10,3 pulgadas y están orientados a quienes necesitan leer, escribir y organizar ideas con total comodidad mientras se desplazan.

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La compañía apuesta por un enfoque claro: ofrecer herramientas que permitan trabajar o estudiar desde cualquier lugar sin el cansancio visual que provocan las pantallas tradicionales. Con esta generación, BOOX combina un diseño extremadamente fino, un stylus mejorado y la potencia de Android 15 para crear una experiencia de productividad digital que imita el papel.

Dos modelos pensados para distintos entornos de uso

La serie Go 10.3 (Gen II) introduce dos variantes que comparten gran parte de su hardware, pero que se diferencian en un aspecto clave: la iluminación de la pantalla.

El modelo BOOX Go 10.3 (Gen II) mantiene la filosofía de su predecesor y apuesta por una pantalla eInk de alta definición sin iluminación integrada. Esta configuración es ideal para quienes trabajan principalmente en entornos bien iluminados o al aire libre, ya que la tecnología de tinta electrónica evita reflejos y reduce la fatiga ocular incluso tras largas sesiones de lectura o escritura.

Por su parte, BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi introduce por primera vez en esta serie una pantalla con iluminación frontal regulable. Este sistema permite ajustar el tono de la luz entre un blanco frío para trabajar durante el día y un tono ámbar cálido pensado para entornos nocturnos o de baja iluminación.

Ambos dispositivos utilizan un panel eInk Carta 1200 monocromo de 10,3 pulgadas con una resolución de 300 píxeles por pulgada, lo que garantiza una gran nitidez para leer documentos, libros electrónicos o tomar notas manuscritas. Además, la pantalla admite rotación automática para adaptarse a diferentes posiciones de uso.

Diseño ultrafino pensado para trabajar en movilidad

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva generación es su diseño extremadamente delgado. BOOX ha apostado por crear dispositivos ligeros y fáciles de transportar, pensados para usuarios que trabajan en movimiento.

El modelo estándar Go 10.3 (Gen II) tiene un grosor de solo 4,6 mm, mientras que la versión Go 10.3 (Gen II) Lumi alcanza los 4,8 mm. Ambos comparten un peso de 365 gramos, lo que facilita su transporte en mochilas o bolsos sin apenas notar su presencia.

A pesar de su perfil ultrafino, las tabletas integran una batería de 3.700 mAh, suficiente para ofrecer varias semanas de autonomía en condiciones de uso habituales. Esto permite trabajar, estudiar o leer durante largos periodos sin necesidad de recargar el dispositivo con frecuencia.

Este enfoque resulta especialmente atractivo para nómadas digitales, estudiantes y profesionales que necesitan un dispositivo portátil capaz de acompañarlos durante toda la jornada.

Experiencia de escritura natural con el stylus InkSense Plus

Ambos modelos incluyen el nuevo stylus BOOX InkSense Plus, diseñado para ofrecer una experiencia de escritura lo más cercana posible al papel.

El lápiz admite 4.096 niveles de sensibilidad a la presión y reconocimiento de inclinación, lo que permite realizar anotaciones, dibujar o escribir con gran precisión. El resultado es una sensación similar a la de utilizar un cuaderno tradicional, pero con todas las ventajas de la organización digital.

La experiencia se complementa con las herramientas incluidas en el firmware actualizado de BOOX, que ofrecen funciones avanzadas para gestionar notas y documentos.

Entre las herramientas disponibles destacan opciones como Lazo, Insertar, Esquemas y Etiquetas, que permiten reorganizar fácilmente ideas, crear mapas conceptuales o estructurar sesiones de brainstorming sin perder claridad en las notas.

Este conjunto convierte a la serie Go 10.3 (Gen II) en una alternativa interesante tanto para estudiantes como para profesionales creativos que necesitan capturar ideas rápidamente.

Android 15 y acceso completo a aplicaciones

Una de las principales ventajas de los dispositivos BOOX frente a muchos lectores electrónicos tradicionales es su integración con Android.

La serie Go 10.3 (Gen II) incorpora Android 15, lo que permite instalar aplicaciones directamente desde Google Play Store. Esto abre la puerta a utilizar servicios como lectores de documentos, aplicaciones de productividad, gestores de tareas o plataformas de lectura digital.

El rendimiento está impulsado por un procesador Qualcomm de ocho núcleos, acompañado por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno.

Esta combinación permite ejecutar múltiples aplicaciones con fluidez, al tiempo que mantiene una interfaz optimizada para minimizar distracciones. El objetivo de BOOX es ofrecer una experiencia centrada en la lectura, la escritura y el pensamiento, evitando los elementos que suelen interrumpir la concentración en otros dispositivos.

Compatibilidad con numerosos formatos de documentos

Las tabletas de la serie Go 10.3 (Gen II) son compatibles con 26 formatos de archivos diferentes, lo que facilita trabajar con documentos de distintos tipos sin necesidad de conversiones previas.

Esto permite abrir archivos PDF, libros electrónicos o documentos de trabajo directamente en el dispositivo.

BOOX también incluye su aplicación de lectura NeoReader, que ofrece herramientas avanzadas para subrayar textos, añadir anotaciones o tomar notas directamente sobre los documentos. Esta función resulta especialmente útil para estudiantes, investigadores o profesionales que necesitan revisar y comentar documentos extensos.

Una herramienta diseñada para reducir distracciones

La filosofía detrás de esta nueva generación es clara: ofrecer una alternativa a las pantallas convencionales que permita trabajar con mayor concentración.

Las pantallas eInk presentan ventajas importantes frente a las pantallas LCD u OLED tradicionales. Al no emitir luz directamente hacia los ojos y evitar reflejos, reducen significativamente la fatiga visual. Esto las convierte en una opción especialmente cómoda para largas sesiones de lectura o escritura.

BOOX plantea la serie Go 10.3 (Gen II) como una herramienta orientada a mejorar la productividad y favorecer el equilibrio entre trabajo y descanso. En un contexto donde muchas personas pasan horas frente a pantallas brillantes, estos dispositivos buscan ofrecer una experiencia más relajada y cercana al papel.

BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi tiene un precio oficial de 449,99 euros mientras que BOOX Go 10.3 (Gen II) se puede comprar por 419,99 euros. Ambos dispositivos se podrán encontrar en la tienda online de BOOX.

Especificaciones técnicas

BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi BOOX Go 10.3 (Gen II) Pantalla 10,3 pulgadas. Tecnología de tinta electrónica (eInk) Carta 1200. Monocromo. Resolución: 300 ppp. Luz frontal ajustable (cálida y fría). Rotación automática. 10,3 pulgadas. Tecnología de tinta electrónica (eInk) Carta 1200. Monocromo. Resolución: 300 ppp. Rotación automática. Configuración técnica Procesador Qualcomm de ocho núcleos 4 GB de memoria RAM + 64 GB de almacenamiento. 3700mAh de batería. Altavoz y micrófonos integrados. Procesador Qualcomm de ocho núcleos. 4 GB de memoria RAM + 64 GB de almacenamiento. 3700mAh de batería. Altavoces y micrófonos integrados. Sistema operativo Android 15. Sistema personalizado por BOOX con aplicaciones y funciones inteligentes. Google Play Store integrado. Android 15. Sistema personalizado por BOOX con aplicaciones y funciones inteligentes. Google Play Store integrado. Otros 4,8 mm de grosor. 365 gramos de peso. Compatible con el stylus BOOX InkSense Plus. WiFi y Bluetooth 5.1. 4,6 mm de grosor. 365 gramos de peso. Compatible con el stylus BOOX InkSense Plus. WiFi y Bluetooth 5.1.