Calefacción inteligente con IA: así funciona tado° AI Assist en tu hogar

La inteligencia artificial sigue dando pasos para mejorar la vida en el hogar, y tado°, referente europeo en gestión energética doméstica, vuelve a mover ficha.

Su nueva función AI Assist lleva la calefacción inteligente más allá de la simple automatización: aprende de tu vivienda, predice tus hábitos y optimiza el consumo en tiempo real para ofrecer más confort, menos gasto y menor impacto ambiental.

Del “si pasa esto, haz aquello” a la inteligencia real

En Europa, la calefacción y el agua caliente suponen el 79 % de la factura media energética del hogar. AI Assist rompe con el enfoque clásico de reglas predefinidas y lo sustituye por un sistema que aprende, anticipa y ajusta la calefacción en cada estancia.

El resultado, según la compañía, es un ahorro adicional de hasta el 55 % frente al uso de tado° sin AI Assist, manteniendo o incluso elevando el nivel de confort.

IA entrenada con datos reales a gran escala

AI Assist ha sido desarrollado íntegramente por tado°, apoyándose en redes neuronales profundas entrenadas con más de 120.000 millones de horas de datos de calefacción anonimizados, recopilados durante 15 años en más de un millón de hogares. Esta base de conocimiento permite que el sistema piense por adelantado y se adapte mejor a la rutina de cada vivienda.

En una encuesta reciente de tado°, más de la mitad de sus clientes considera muy importantes las funciones basadas en IA. AI Assist responde a esa demanda ofreciendo herramientas más precisas para ahorrar energía y mejorar el confort diario.

Qué ofrece AI Assist en tado° x

AI Assist se construye sobre la base de Auto Assist (el servicio que automatiza geolocalización y detección de ventanas abiertas), y añade funciones avanzadas de IA sin subir el precio:

Calefacción adaptativa: aprende cómo se calienta y enfría cada habitación y ajusta con precisión los Termostatos de Radiador Inteligente para equilibrar confort y eficiencia.

aprende cómo se calienta y enfría cada habitación y ajusta con precisión los Termostatos de Radiador Inteligente para equilibrar confort y eficiencia. Precalentamiento predictivo: anticipa tu regreso al hogar y deja la casa a una temperatura agradable cuando entras por la puerta.

anticipa tu regreso al hogar y deja la casa a una temperatura agradable cuando entras por la puerta. Energy IQ: muestra insights detallados sobre dónde y cómo se consume la energía para tomar mejores decisiones y reforzar el ahorro.

muestra insights detallados sobre dónde y cómo se consume la energía para tomar mejores decisiones y reforzar el ahorro. Modo vacaciones: adapta la calefacción durante ausencias prolongadas y garantiza un retorno a un hogar cálido sin derroches.

Impacto ambiental: menos emisiones, mismo confort

La calefacción es una de las mayores fuentes de emisiones domésticas en Europa. tado° estima que, si todos los hogares españoles adoptaran AI Assist, las emisiones de CO 2 equivalente podrían reducirse hasta en 14,62 millones de toneladas, similar a retirar 8,3 millones de coches de combustión de las carreteras (aproximadamente un tercio del parque actual). Un ejemplo claro de cómo sostenibilidad y confort pueden ir de la mano.

Precio y disponibilidad

AI Assist está disponible desde hoy para clientes de tado° X como parte de la suscripción de pago y se activa directamente desde la app:

29,99 € al año o 3,99 € al mes (mismo precio que Auto Assist).

o (mismo precio que Auto Assist). Quienes ya tengan Auto Assist en tado° X recibirán la actualización a AI Assist sin coste adicional .

recibirán la actualización a AI Assist . En tado° V3+, Auto Assist seguirá disponible como opción de pago independiente.

tado° X: hardware preparado para la IA

La familia tado° X (lanzada en 2024) se integra de forma nativa con AI Assist y está formada por:

Termostato Inteligente X: control por habitación desde la app o asistentes de voz.

control por habitación desde la app o asistentes de voz. Termostato de Radiador Inteligente X: ajuste remoto de radiadores desde cualquier lugar.

ajuste remoto de radiadores desde cualquier lugar. Sensor de Temperatura Inalámbrico X: medición más precisa para un control fino en estancias clave.

medición más precisa para un control fino en estancias clave. Optimizador de Bomba de Calor X: gestiona temperatura y horarios de bombas de calor (aire-agua, agua-agua y tierra-agua), incluso sin termostato.

gestiona temperatura y horarios de bombas de calor (aire-agua, agua-agua y tierra-agua), incluso sin termostato. Bridge X: conecta todos los dispositivos tado° X a Internet.

Todos los productos pueden adquirirse por separado o en packs, combinando confort, eficiencia y sostenibilidad.