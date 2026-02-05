Cámara exterior 2K+ Blink llega con vídeo 2K, visión nocturna en color y hasta 2 años de batería

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La gama de cámaras de seguridad de Blink sigue creciendo y ahora da un salto importante en calidad con el lanzamiento de la Cámara exterior 2K+ Blink (99,99€), su primera cámara para exteriores capaz de grabar vídeo en resolución 2K.

Este nuevo modelo combina mayor nitidez de imagen, visión nocturna mejorada, detección inteligente de sujetos y una autonomía sobresaliente, manteniendo la filosofía de instalación sencilla y funcionamiento inalámbrico que caracteriza a la marca.

Grabación en resolución 2K y mejoras clave frente al modelo anterior

La Cámara exterior 2K+ Blink supone una evolución clara respecto a la Blink Outdoor original, un modelo que durante años destacó entre las mejores cámaras de seguridad doméstica por su precio asequible, facilidad de uso y una batería capaz de durar hasta dos años con un solo juego de pilas de litio.

Ahora, Blink introduce por primera vez la grabación en resolución 2K en una cámara diseñada para exteriores, lo que se traduce en imágenes más nítidas y con mayor nivel de detalle. Esta mejora resulta especialmente útil para identificar personas, vehículos u objetos a mayor distancia, algo clave en sistemas de videovigilancia doméstica.

Herencia directa de la Blink Mini 2K+

Este lanzamiento llega pocos meses después de la presentación de la Blink Mini 2K+, un modelo con alimentación por cable que debutó en septiembre y sorprendió por su calidad de imagen, su tamaño compacto y funciones avanzadas como el zoom digital de 4 aumentos y la visión nocturna en color.

Muchas de esas características se han trasladado ahora al modelo inalámbrico Blink Outdoor 2K+, permitiendo disfrutar de zoom digital 4x y grabación en color incluso en condiciones de iluminación muy reducidas, algo poco habitual en cámaras de este segmento.

Visión nocturna en color e infrarrojos automáticos

Una de las grandes bazas de la Blink Outdoor 2K+ es su capacidad para grabar en color incluso con niveles muy bajos de luz ambiental. Cuando la oscuridad es total, la cámara cambia automáticamente a visión nocturna por infrarrojos en blanco y negro, asegurando una vigilancia continua durante toda la noche.

Este sistema híbrido mejora tanto la identificación visual como la tranquilidad del usuario, ya que la cámara se adapta de forma automática a las condiciones del entorno sin necesidad de ajustes manuales.

Detección inteligente y notificaciones avanzadas

La Blink Outdoor 2K+ puede utilizarse sin necesidad de suscripción, ofreciendo funciones básicas de grabación y visualización. No obstante, al contratar un plan de suscripción se desbloquean opciones avanzadas como las notificaciones inteligentes por detección de personas o vehículos.

La cámara utiliza procesamiento local (edge processing) para analizar el movimiento y reducir las falsas alarmas provocadas por elementos comunes en exteriores, como ramas movidas por el viento o animales que pasan cerca. Esto no solo mejora la fiabilidad de las alertas, sino que también ayuda a reducir el consumo de batería, uno de los puntos críticos en las cámaras inalámbricas.

Autonomía de hasta dos años con una sola carga

Blink se ha ganado una sólida reputación gracias a la excelente autonomía de sus cámaras, y la Outdoor 2K+ mantiene ese estándar. En condiciones óptimas, con los ajustes de eficiencia activados y reduciendo la resolución a 1.080p, puede alcanzar hasta dos años de funcionamiento con un solo juego de baterías de litio.

Como es lógico, la duración real dependerá del uso diario, la frecuencia de grabación y las opciones de calidad configuradas, pero sigue situándose entre las mejores cifras del mercado en su categoría.

Diseño resistente y uso tanto en exterior como interior

La Cámara exterior 2K+ Blink cuenta con certificación IP65, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Esto la convierte en una opción fiable para jardines, fachadas o entradas, aunque también puede utilizarse en interiores si se desea una cámara 2K completamente inalámbrica y sin complicaciones de cableado.

Gracias a su diseño compacto y a su montaje sencillo, puede instalarse en prácticamente cualquier ubicación sin necesidad de obras ni configuraciones complejas.

Disponibilidad

La Cámara exterior 2K+ Blink está disponible en negro y en blanco por 99,99€ para un sistema de cámara con una sola cámara que incluya un módulo de sincronización básico.

Para el almacenamiento local, utiliza un modelo de sincronización 2 con una unidad USB (a la venta por separado). Con un plan de suscripción a Blink, tendrás acceso a almacenamiento ilimitado en la nube para eventos de movimiento y grabaciones de vídeo en directo durante un máximo de 30 días.