ChatGPT, Gemini, Claude y más: ¿Qué IA es mejor para cada cosa?
La inteligencia artificial generativa ha pasado en muy poco tiempo de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una herramienta cotidiana para millones de usuarios. Hoy en día, elegir qué IA utilizar ya no es trivial: existen múltiples opciones, cada una con fortalezas muy distintas.
Si utilizas IA para trabajar, estudiar, crear contenido o simplemente experimentar, esta guía te ayudará a entender qué IA generativa deberías usar según tus necesidades.
¿Qué es exactamente una IA generativa?
Las IA generativas son modelos capaces de crear contenido nuevo: texto, imágenes, código, audio o vídeo. A diferencia de los sistemas tradicionales, no se limitan a analizar datos, sino que producen resultados originales a partir de instrucciones del usuario.
En los últimos años hemos visto una explosión de herramientas impulsadas por modelos como ChatGPT, Gemini o Claude, entre muchos otros.
Mejores IA generativas para escribir y generar texto
Si tu prioridad es redactar textos, resumir documentos, generar ideas o mantener conversaciones complejas, estas son las opciones más destacadas:
- ChatGPT: Muy versátil, destaca en redacción, razonamiento, explicaciones técnicas y creatividad.
- Claude: Especialmente bueno manejando textos largos, análisis y tono natural.
- Gemini: Integración potente con el ecosistema de Google y buen rendimiento multimodal.
¿Cuál deberías usar?
- Para uso general y máxima flexibilidad → ChatGPT
- Para análisis extensos de documentos → Claude
- Si trabajas intensamente con Google Workspace → Gemini
Mejores IA generativas para crear imágenes
La generación de imágenes mediante IA ha revolucionado el diseño, la ilustración y la creación de contenido visual:
- Midjourney: Resultados artísticos espectaculares y muy estilizados.
- DALL·E: Gran precisión en prompts detallados e integración sencilla.
- Stable Diffusion: Ideal para usuarios avanzados que buscan control total.
¿Cuál deberías usar?
- Para imágenes impactantes y creativas → Midjourney
- Para uso rápido y directo → DALL·E
- Para personalización y proyectos técnicos → Stable Diffusion
Mejores IA generativas para programar
Las IA también están transformando el desarrollo de software:
- GitHub Copilot: Integración nativa en editores de código.
- ChatGPT: Muy útil para depuración, explicación de errores y generación de snippets complejos.
- Claude: Excelente en revisión de código y refactorización.
¿Cuál deberías usar?
- Para asistencia en tiempo real dentro del IDE → GitHub Copilot
- Para resolver problemas complejos → ChatGPT / Claude
Mejores IA generativas para vídeo
La generación de vídeo mediante IA es una de las áreas más disruptivas de todo el ecosistema. Las herramientas actuales ya permiten crear clips realistas, animaciones complejas e incluso escenas cinematográficas completas a partir de simples descripciones de texto.
- Sora: El modelo de OpenAI centrado en generación de vídeo de alta calidad, capaz de crear escenas sorprendentemente realistas y coherentes.
- Veo 2: La propuesta de Google para generación de vídeo, con un fuerte enfoque en realismo, física de movimiento y calidad visual.
- Runway: Plataforma muy popular para edición, efectos visuales y generación de contenido audiovisual con IA.
¿Cuál deberías usar?
- Para generación avanzada de escenas desde texto → Sora / Veo 2
- Para edición, retoque y workflows creativos → Runway
¿Existe una IA generativa “mejor que todas”?
No. La clave está en entender que cada modelo optimiza cosas diferentes: creatividad, precisión factual, longitud de contexto, velocidad, coste, integración, etc.
De hecho, muchos usuarios avanzados combinan varias IA:
- Una para escribir
- Otra para imágenes
- Otra para código
- Otra para búsquedas
Conclusión
La IA generativa ya no es una moda pasajera. Se ha convertido en una capa tecnológica transversal que afecta a prácticamente cualquier tarea digital. Elegir bien qué IA usar puede marcar una diferencia enorme en productividad, creatividad y resultados.
Y lo más interesante es que este ecosistema sigue evolucionando a una velocidad vertiginosa.